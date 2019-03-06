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В Москве живут и работают 25 млн человек, две трети из них не ездят в центр на работу. Об этом говорят данные сотовых операторов, на которые департамент информационных технологий столицы с 2015 года потратил полмиллиарда рублей.

Департамент информационных технологий Москвы потратил 500 млн рублей на покупку данных мобильных операторов с 2015 года, сообщила в понедельник газета "Ведомости". Из них 101,8 млн рублей было потрачено в 2018 году.

С помощью этих данных мэрия хочет узнать, как передвигаются жители города. Их местоположение должно определяться с точностью до 500 метров. Что власти таким образом узнают о городе и его жителях?

Какие данные покупает мэрия?

В отчетах, которые по контракту получает московское правительство (Русская служба Би-би-си изучила их), должно быть указано число жителей районов Москвы и Московской области.

Из отчетов мэрия узнает, сколько людей живет на этой территории, сколько работает, кто из них ездить на работу в другой район, а кто по работе разъезжает по всему городу.

Если человек провел в каком-либо месте больше всего времени ночью - с 23 часов вечера до 6 утра, это место считается его домом.

Работа - это то место, куда человек приезжает из дома и где находится преимущественно с 10 до 17 часов.

С помощью геоинформационных сервисов правительство узнает также, где расположены дачи москвичей. Дача, согласно данным контракта - это то место, где человек проводит больше времени в летнее время (с мая по сентябрь), а также часто приезжает на выходные (кроме декабря и января).

Отдельно учитываются те, кто приезжает на работу в Москву ежедневно, и те, кто живет в городе рабочую неделю, уезжая за пределы города на выходные. Это считается трудовой маятниковой миграцией.

Кроме постоянных жителей и работников мэрия Москвы интересуется передвижением иностранцев, то есть обладателей сим-карт иностранных операторов связи, а также туристов. Туристами считаются те, кто приезжает в город на срок от 24 часов до шести месяцев.

Смотрит мэрия и на загрузку метрополитена, учитывая станции входа и выхода пассажиров.

О чем говорят эти данные?

Мэрия Москвы не публиковала отчетов о своих находках, хотя они могли бы быть полезны и бизнесу, и жителям.

Но на Урбанистическом форуме 2016 года мэр Сергей Собянин посетовал на то, что официальная статистика не всегда полно отражает реальное положение вещей.

По данным Росстата, в Москве проживает 12 млн человек, но "на самом деле все гораздо сложнее".

По данным сотовых операторов, многие жители прилегающих к Москве территорий постоянно находятся в столице, и в результате население города достигает 25 млн человек, уточнял мэр.

"Если взять всю московскую агломерацию, мы в эту воронку втягиваем еще 15 млн человек", - цитировало Собянина РИА Новости.

Таким образом, в жизни московской агломерации участвует до 40 млн человек.

В исследовании "Археологии периферии", выполненном для Урбанистического форума в 2013 году, использовались данные мобильного оператора "Мегафон". Это был первый пример использования данных сотовых операторов для городских исследований в Москве, говорилось в отчете.

Исследователи развенчали миф о том, Москва - "супермобильный город", и большая часть населения постоянно находится в движении в течение рабочего дня. Как выяснилось, больше двух третей горожан в течение рабочего не покидают свои дома либо находятся недалеко от дома . Выходит, что за столичные пробки ответственна треть москвичей.

. Выходит, что за столичные пробки ответственна треть москвичей. Оказалось, что в центр на работу съезжается не так много жителей, как принято считать . По данным исследователей, в центре (внутри третьего транспортного кольца) заканчивается 15% поездок, которые совершаются в утренней Москве. Нагрузка окажется чуть выше, если учесть тех, кто приезжает в центр для пересадки.

. По данным исследователей, в центре (внутри третьего транспортного кольца) заканчивается 15% поездок, которые совершаются в утренней Москве. Нагрузка окажется чуть выше, если учесть тех, кто приезжает в центр для пересадки. Еще 20% тех, кто совершает поездки в Москве, проезжают через центр, но не остаются там, а едут дальше. Например, так передвигаются жители, которые делают пересадку на кольцевой линии, чтобы . Из них около 13% - жители Москвы, остальные - жители области.

Такие "перепробеги", то есть лишние передвижения, свидетельствуют о плохой развитости транспортной системы. На "перепробеги" приходилось на момент исследования четверть всех передвижений в Москве . Это объясняет большую нагрузку на радиальные ветки метро. Но не исключено, что с открытием московского центрального кольца эти данные поменялись.

. Это объясняет большую нагрузку на радиальные ветки метро. Но не исключено, что с открытием московского центрального кольца эти данные поменялись. 18,3% утренних поездок Москвы начинаются в Московской области . Из них лишь 12% приезжают в Москву, а примерно 6% проезжают через Москву, следуя в другой город Московской области.

. Из них лишь 12% приезжают в Москву, а примерно 6% проезжают через Москву, следуя в другой город Московской области. 43% всех поездок Москвы проходят между ТТК и МКАД и не выходят за их пределы.

Как используются данные сотовых операторов?

Данные сотовых операторов о передвижениях москвичей использовал Институт генплана Москвы, сообщил Би-би-си его представитель.

К примеру, данные использовались при разработке территориальной схемы развития Троицкого и Новомосковского округов в 2014-2015 годах, для разработки схем организации движения некоторых районов и городских округов Московской области в 2015-2016 годах.

В 2017-2018 годах эти данные использовались при формировании Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров ("наземное метро"), сообщили в Институте генплана Москвы.

Данные операторов институт использовал не только для Москвы, но и для проектов генпланов Казани, Воронежа.

Вскоре мэрия станет учитывать и передвижения москвичей в парки и музеи, торговые центры. "В этом году также планируется использование данных геоаналитики, например, в рамках создания модели передвижения населения с культурно-бытовыми целями", - пояснили в институте.

В департаменте транспорта Москвы Би-би-си сообщили, что данные сотовых операторов используются при развитии транспортной системы и так называемой "интеллектуальной транспортной системы". Она используется для автоматического регулирования дорожного движения. К ней подключены светофоры.

В департаменте подчеркнули, что используют деперсонализированные данные.

В департаменте информационных технологий Москвы не ответили на запрос Би-би-си.