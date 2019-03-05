Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После объявления о выдвижении президента на пятый срок десятки тысяч алжирцев вышли на улицы

В Алжире продолжаются крупнейшие за последние 20 лет митинги и демонстрации протеста, вызванные решением президента баллотироваться на пятый срок. Тысячи протестующих столкнулись с полицией на улицах столицы, десятки людей пострадали.

Президент Абдельазиз Бутефлика пообещал в случае переизбрания провести общенациональную конференцию по реформам и назначить дату следующих выборов, в которых он не будет участвовать, однако в воскресенье столицу страны Алжир охватили новые протесты.

После перенесенного в 2013 году инсульта Бутефлика редко появляется на публике, предыдущую присягу он принимал, сидя в инвалидном кресле.

В этот раз за президента документы подавал руководитель предвыборного штаба, так как в настоящее время Бутефлика проходит лечение в Швейцарии.

По правилам избирательной комиссии кандидаты обязаны подавать документы лично, но Конституционный совет постановил, что физически присутствовать при подаче документов действующему президенту необязательно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Акции протеста были организованы при помощи соцсетей, среди демонстрантов много молодежи

В своем письме, зачитанном телеведущей национального телевидения, Бутефлика признал масштаб протестов.

Он заявил, что услышал митингующих, среди которых много молодежи, обеспокоенной неопределенностью своего будущего.

Президент пообещал собрать независимую национальную конференцию, чтобы обсудить реформы и досрочные выборы.

"Я обязуюсь не выступать кандидатом на этих выборах, которые обеспечат передачу власти в условиях бесспорной ясности, свободы и прозрачности", - говорится в письме Бутефлики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После перенесенного инсульта президенту Абдельазизу Бутефлике удалось победить на выборах

Против чего протестуют алжирцы?

В 2011 году во время "арабской весны" в стране прошли волнения из-за безработицы и роста цен на продукты питания. Бутефлика отменил чрезвычайное положение, длившееся в этой стране почти 19 лет, выполнив главное требование оппозиции.

После перенесенного инсульта президенту удалось победить на выборах, после чего он расформировал разведслужбу, заменив многих сотрудников лично преданными ему людьми.

23 февраля, после объявления о выдвижении президента на пятый срок, десятки тысячи алжирцев вышли с протестами на улицы городов страны.

В ходе акций пострадали как минимум 50 человек, не менее 45 были задержаны, в столице полиция применила водомет для разгона студентов. Такие массовые протесты в стране прошли впервые с тех пор, как Бутефлика пришел к власти.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протестующие в Алжире перечеркнули красным знак для инвалидов, намекая на то, что президент в последний раз появлялся на публике в инвалидном кресле

"Мы не против президента, но он не контролирует ситуацию, его больше нет. Генералы и приближенные делают что хотят за его спиной", - сказал один из митингующих корреспонденту Франс пресс.

По мнению протестующих, коррупция в правящей элите - одна из самых важных проблем страны.

Акции протеста были организованы при помощи соцсетей, среди демонстрантов много молодежи. Именно среди молодежи больше всего безработных: более 30% алжирцев в возрасте до 30 лет не имеют работы.

Однако алжирская оппозиция разрознена, и, несмотря на протесты, у Бутефлики по-прежнему большие шансы выиграть эти выборы даже без проведения предвыборной кампании, как это было в 2014 году.

Дело не только в экономике

Комментарий Ахмеда Руабы, BBC News

Экономика - не единственный раздражитель. Люди возмущены скандалом с наркотрафиком в прошлом году, когда был перехвачен контейнеровоз с более чем 700 кг кокаина, предназначавшегося для одного известного в стране бизнесмена.

Скандал закончился увольнением ряда высших чиновников, но неприязнь к близким к правительству олигархам только усилилась.

Пример влияния олигархов - история 2017 года, когда тогдашний премьер-министр Абдельмаджид Теббун попытался разобраться с дефицитом торгового баланса Алжира.

Теббун запретил импорт некоторых товаров, но это не понравилось крупным бизнесменам, и премьер был уволен в течение двух месяцев.

На пятый срок

Бутефлика известен своей борьбой независимость Алжира от Франции в 50-х годах прошлого века.

В начале 2000-х он положил конец гражданской войне, начавшейся в 1991 году и унесшей жизни около 150 тыс. человек.

Это уже пятый срок, на который баллотируется 82-летний президент. Он занимает свой пост с 1999 года, а всего у власти находится 20 лет.

Предыдущие выборы он выигрывал с большим отрывом от остальных кандидатов, все четыре раза оппоненты заявляли о массовых фальсификациях.

В 2008 году на втором сроке Бутефлики в конституцию были внесены поправки, позволившие президенту остаться у власти более двух сроков.

Все эти годы ему удавалось избегать широкого недовольства населения благодаря высоким мировым ценам на нефть.

В Алжире было реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов (в стране создана широкая сеть трамвайного сообщения), строилось дешевое социальное жилье, мелкий бизнес получал гранты, которые потом просто списывались.

С понижением цен на нефть страна начала испытывать финансовые трудности. Бюджет больше не может оплачивать большие социальные проекты и в стране растет безработица.