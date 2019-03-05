Пять лет антироссийских санкций: в плюсе экспортеры и аграрии, в минусе - население

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Под российские контрсанкции попали многие зарубежные продукты, в том числе сыр

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цель экономических санкций, введенных США и ЕС против Москвы ровно пять лет назад, не была достигнута. Опрошенные Би-би-си эксперты говорят, что влияние санкций на российскую экономику оказалось очень неоднозначным.

"Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу экономику. Как видите, эта попытка провалилась. Сегодня санкции только тормозят развитие отношений с европейскими партнерами, не говоря уже об убытках, которые несут все", - сказал Медведев в интервью люксембургской газете Luxemburger Wort.

Он добавил, что "воспитательный эффект" санкций также оказался нулевым и что многие партнеры России "осознают всю бесперспективность этой линии".

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о продлении санкций в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за "подрыв демократических процессов и институтов на Украине".

Первые антироссийские санкции были введены руководством США в марте 2014 года, после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Вскоре свои санкции против Москвы ввели и страны Евросоюза.

Экономисты, с которыми поговорила Би-би-си, считают, что ограничительные меры со стороны стран Запада за пять лет оказали как негативное, так и позитивное влияние на экономику России.

Кирилл Тремасов, глава аналитического департамента "Локо-инвеста"

Не было заявлений о том, чтобы подорвать российскую экономику. Говорилось о том, чтобы нанести ущерб людям, близким к Кремлю и ответственным за принятие определенных решений.

Главный эффект от санкций - это отток капитала и ослабление курса национальной валюты. Наши компании-экспортеры и их владельцы от этого только выиграли, потому что получили ослабленный курс рубля. К примеру, "Русал" в прошлом году заработал больше денег и увеличил производство алюминия, ведь цены на алюминий были выше, а курс рубля - слабее.

При этом население в результате санкций проиграло. Падение доходов, рост инфляции - это во многом тоже результат девальвации рубля.

То есть по сути, если целью санкций было наказать людей, близких к Кремлю, то эффект получился обратный.

Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets

Если ставилась цель изменить политическое поведение России, то, наверное, эта стратегия провалилась. Что касается экономического эффекта санкций, то он, несомненно, был: они оказали давление на экономических агентов в России, сузили круг товаров и услуг, доступных российским гражданам.

С другой стороны, макроэкономический эффект был отчасти позитивным. Многие российские компании фактически оказались отрезаны от мировых рынков капитала, уход зарубежных кредиторов заставил их пересмотреть свою экономическую стратегию. В итоге мы увидели существенное снижение долговой нагрузки. Внешний долг за пять лет снизился на 30%.

В прошлом году российская экономика стабилизировалась и начала выходить из рецессии, крупные компании постепенно смогли перестроиться под новые условия. С точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы это повысило устойчивость российской экономики к каким-то негативным явлениям на мировых рынках. При этом в краткосрочной перспективе санкции привели к снижению уровня потребления и затруднили деятельность многих компаний.

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Не стоит забывать, что в 2014 году введение санкций совпало с падением цен на нефть. Именно это в первую очередь и стало причиной того, что уровень жизни очень сильно просел, обрушился курс рубля, доходы населения начали падать.

Кроме того, власти перешли на плавающий курс рубля: с одной стороны, это привело к падению уровня жизни населения, а с другой - позволило защитить резервы и сделать курс рубля менее привязанным к ценам на нефть.

Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-банка"

Безусловно, любые санкции имеют целью нанести определенный экономический ущерб. Но нужно отметить, что Россия - одна из немногих стран, в последние десятилетия оказавшихся под санкциями, которая достаточно глубоко вовлечена в глобальную экономику. Поэтому в 2014 году мы применили контрсанкции: изменили корзину нашего импорта и ввели некоторые ограничения, прежде всего в области торговли. Исторически же санкции вводились в отношении стран, мало интегрированных в мировую экономику, которые часто не могли вводить никаких контрмер.

Когда были введены санкции, мы перешли к таргетированию инфляции (когда ЦБ создает в экономике более длинные горизонты за счет гарантирования стабильности роста цен). Потенциальный экономический рост от этого решения может достигать 0,5% ВВП в год. Соответственно, убыток от санкций на данный момент оценивается примерно в такую же сумму. То есть, по сути, новая внутренняя политика их нейтрализовала.

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Есть сектора, которые выиграли от санкций: например, сельское хозяйство, которое получило большую государственную поддержку.

Но в долгосрочной перспективе эффект может быть уже не позитивным: ведь если рост сельского хозяйства происходит в тепличных условиях из-за ограничения на импорт, то в ситуациях, когда эти ограничения будут смягчены и сняты, возникнет вопрос, насколько жизнеспособно будет состояние внутреннего сектора, насколько он готов к конкуренции. Поэтому долгосрочная политика импортозамещения обычно не считается очень успешной.