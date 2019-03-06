"За неделю мы проиграли всё". Как "Реал" оказался в глубоком кризисе

Правообладатель иллюстрации Sonia Canada Image caption Сегодняший "Реал" - карикатура на самого себя, где каждый занимается не своим делом, пишет испанская пресса

Мадридский "Реал" за неделю вылетел из двух турниров и почти лишился шансов на чемпионство в третьем. Накануне он был неожиданно разгромлен на своем поле амстердамским "Аяксом" и покинул Лигу чемпионов, которую выигрывал три последних года. Как "Реал" оказался в такой тяжелой ситуации?

"Я никогда не чувствовал себя так ужасно. Я даже не знаю, как объяснить. За неделю мы проиграли всё", - сказал после поражения от "Аякса" защитник "Реала" Дани Карвахаль. И добавил: "Мы проводим дерьмовый сезон".

Нетрудно понять, почему Карвахаль был так расстроен и так эмоционален: матч против "Аякса" мог стать для "Реала" рутинным тестом, а оказался проверкой на прочность, которую команда не прошла.

"Аякс" разгромил "Реал" с неприличным для действующего победителя Лиги чемпионов счетом 4:1. Голландская команда была свежее, быстрее и изобретательнее соперника.

Игрок "Аякса" Душан Тадич, возможно, провел лучший матч в своей жизни. Уже на 7-й минуте он организовал голевую атаку, издевательски обведя одного из бывших подопечных Зидана финтом имени Зидана. Еще через 10 минут Тадич отдал вторую голевую передачу.

Третий гол он забил сам и тем самым практически решил исход встречи. На 70-й минуте "Реал" отквитал один мяч, но буквально через две минуты "Аякс" забил еще раз. И снова в очень красивом, почти издевательском стиле: прямым ударом со штрафного почти от угла поля Лассе Шене закрутил мяч в дальний угол ворот.

Можно сказать, что "Реалу" откровенно не везло. Команда могла забить в самом начале матча, но мяч угодил в перекладину. Затем из-за травм один за одним поле покинули игроки атаки Лукас Васкес и Винисиус Жуниор.

Вышедший на замену Бэйл тут же опасно пробил по воротам "Аякса", но попал в штангу. Но, несмотря на все неожиданные трудности и упущенные возможности, разгром "Реала" выглядел не как досадная случайность, а как печальная закономерность. Почему?

Правообладатель иллюстрации Marca Image caption Первая полоса испанской газеты "Марка": "Здесь лежит команда, которая творила историю: унизительный конец неповторимой серии"

Поражение за поражением

Проигрыш "Аяксу" стал четвертым домашним поражением "Реала" подряд. Так плохо на своем поле футболисты мадридского клуба играли только один раз - и было это 15 лет назад.

Причем на прошлой неделе "Реал" дважды уступил своему самому принципиальному сопернику "Барселоне". В среду она выбила "Реал" из кубка Испании (3:0). А уже через три дня победила в матче чемпионата страны (1:0).

После этого "Реал" в чемпионате отстал от лидера ("Барселоны") на 12 очков. Учитывая текущее состояние, чемпионская гонка для "Реала" с большой долей вероятности закончена. А это значит, что клуб впервые за долгое время вообще может закончить сезон без трофеев.

Тренерская чехарда

Проблемы начались у "Реала" еще весной 2018 года - сразу после того, как клуб триумфально выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Спустя пять дней после победы клуб покинул главный тренер Зинедин Зидан, при котором "Реал" и стал непобедимым в Лиге чемпионов.

Позже пресса писала, что Зидан ушел, поскольку не мог влиять на трансферную политику, остававшуюся вотчиной президента "Реала" Флорентино Переса.

Потеря главного тренера очень плохо сказалась на "Реале". Заменить Зидана был призван тогдашний наставник сборной Испании Хулен Лопетеги. Но он проработал с "Реалом" всего четыре месяца.

Лопетеги уволили после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5. На тот момент безвыигрышная серия "Реала" достигла пяти матчей, клуб занимал 9-е место в чемпионате.

На смену Лопетеги пришел Сантьяго Солари - бывший футболист "Реала", который успел поработать тренером в юношеской и резервной командах клуба.

Сначала дела у "Реала" пошли на лад. Первые четыре матча при Солари клуб выиграл с общим счетом 15:2. К началу февраля "Реал" добрался до второго места в чемпионате Испании, а отставание от "Барселоны" составляло всего пять очков.

Однако говорить о том, что "Реал" вышел из кризиса, мешали редкие, но разгромные поражения от таких скромных по сравнению с ним клубов, как, например, "Эйбар" или московский ЦСКА.

"Неделя, когда мы проиграли всё", как ее назвал Карвахаль, лишь сделала очевидными игровые проблемы, которые существовали давно.

"Реал" без Роналду. "Реал" без Бэйла?

Вскоре после ухода Зидана "Реал" лишился своей главной звезды Криштиану Роналду. Один из лучших игроков мира перешел в итальянский "Ювентус".

Сам Роналду задним числом обвинил тоже в своем уходе президента Переса: "Перес смотрел на меня так, словно я больше не был для клуба чем-то существенным, если вы понимаете, о чем я. И это дало мне понять, что надо уходить".

СМИ сообщали, что Роналду был недоволен зарплатой в "Реале" и тем, что клуб не оказал ему поддержку в налоговом разбирательстве с властями Испании.

Поначалу казалось, что "Реал" остается грозной силой и без Роналду, ведь остальные звезды никуда не делись.

Правообладатель иллюстрации Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Image caption Криштиану Роналду рассказал о претензиях к президенту "Реала" только после того, как надел футблку "Ювентуса"

Особые надежды возлагались на валлийца Гарета Бэйла. Этот нападающий с помпой перешел в "Реал" еще в 2013 году, но, несмотря на выдающийся талант, оставался в тени Роналду. Он часто получал травмы, а тренеры не понимали, как его использовать.

Впрочем, все это не мешало президенту Пересу держать Бэйла в клубе. И считалось, что после ухода португальца он, наконец, будет претендовать на роль ведущего игрока в атаке "Реала".

Но тут с Бэйлом возникла другая проблема - уже не спортивного характера. Выяснилось, что валлиец не горит желанием участвовать в жизни команды. Вратарь Тибо Куртуа и защитник Марсело жаловались, что Бэйл игнорирует командные ужины и за шесть лет в "Реале" не удосужился выучить испанский язык.

И тактические сложности, и трудности в коллективе сказались на результатах Бэйла. В этом сезоне форвард сыграл за "Реал" 21 раз, но отличился лишь семью голами. На фоне кризиса в команде СМИ стали выпускать статьи под заголовками "Бэйл должен покинуть "Реал", "Бэйл - главное разочарование "Реала" и даже "Окончен Бэйл, погасли свечи".

"Это не команда, а карикатура"

Впрочем, очевидно, что проблема "Реала" не в одном только Бэйле. Точнее, не у одного Бэйла в "Реале" проблемы. Вчерашние лидеры команды переживают нелегкие времена.

Защитник Марсело, для которого прошлый сезон был лучшим в карьере, набрал лишний вес и потерял место в основе. Перестал появляться в старте и полузащитник Иско, который также раскрылся в прошлом сезоне. Не во всем оправдывает ожидания болельщиков и новый вратарь Тибо Куртуа, вытеснивший из состава заслуженного ветерана Кейлора Наваса.

Те, кто остались на поле, судя по всему, не всегда понимают, чего хочет от них тренер Солари. Разрушитель атак соперника Тони Кроос стал чаще ошибаться. Обладатель "Золотого мяча" (награды лучшему футболисту мира) Лука Модрич не может подстроиться под новых игроков, которых выпускает на поле тренер.

В свою очередь, молодые дарования, на которых делает ставку Солари, пока не в состоянии полноценно заменить ветеранов.

Отдельно упоминания заслуживает линия обороны "Реала". Только капитан Серхио Рамос выступает более-менее стабильно. Но помимо привычной критики за слишком грубую игру в этом сезоне Рамос стал попадать в странные истории. Сначала ему пришлось прямо во время матча отпроситься у судьи в туалет. А недавно Рамос признался, что специально получил желтую карточку, чтобы его дисквалификация не пришлась на матч с "Аяксом". За свою откровенность его наказали дополнительно и не допустили как раз до этой игры.

"Это не команда, а карикатура, где победители сидят на скамейке, самые быстрые травмируются, мячи попадают в штанги, капитан снимает все это из VIP-ложи, а болельщики уходят с трибун до финального свистка", - резюмирует футбольный эксперт Орфео Суарес.

Правообладатель иллюстрации FRANCK FIFE/AFP/Getty Images Image caption Пресса склонна винить президента "Реала" Флорентино Переса во многих проблемах, но именно ему предстоит создавать команду заново.

Что дальше?

"Теперь им остается только бродить призраком по полям Испании до июня, преследуя тень [тренера Жозе] Моуринью",- пишет испанская газета El Mundo, иронизируя по поводу слухов о скором назначении Моуринью на пост главного тренера "Реала".

Пресса пишет, что президент "Реала" Перес уже подыскивает нового главного тренера. Среди кандидатур помимо Моуринью называют Маурисио Почеттино из лондонского "Тоттенхэма". Понятно, что новому тренеру понадобятся новые игроки.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес в разговоре с BBC Radio 5 предположил, что уже летом команду, скорее всего, покинут Модрич, Кроос и Рамос. В прессе активно обсуждают переход в "Реал" игрока лондонского "Челси" Эдена Азара и возвращение Хамеса Родригеса из мюнхенской "Баварии".

С тем, что летом состав "Реала" серьезно обновится, согласен и испанский спортивный журналист Гийом Балаг. Но он подчеркивает, что "Реал" уже не в состоянии бороться за звезд на трансфертном рынке так, как делал это раньше, и состав команды становится все менее звездным.

Спортивные эксперты сходятся во мнении, что прежнего "Реала" больше нет. "Прозвище "Галактикос" сейчас к ним не относится", - констатирует Мойес.