Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ариана Гранде стала невообразимо популярной в стриминговых сетях

Сервисы по подписке Netflix и Spotify теперь зарабатывают больше денег, чем продажа традиционных физических носителей - CD и DVD.

К такому выводу пришли исследователи Ассоциации ритейлеров развлекательной отрасли (Entertainment Retailers Association), посчитав данные по всем доступным странам мира.

Музыка по подписке в 2018 году принесла 62% продаж, в то время как видео по подписке заняло 55% всего мирового рынка визуальной продукции.

Подобный же тренд наблюдается и у видеоигр, где онлайн-подписки уже сейчас приносят создателям больше, чем скачивания и продажи дисков.

"Новые цифровые стриминговые сервисы создали "поколение напрокат", для которого подобная модель поведения кажется естественной. Это настоящая революция в индустрии развлечений", - говорит председатель правления Entertainment Retailers Association Ким Бейли.

Исследователи отдельно выделяют вопрос наличия жилья и физического пространства для хранения носителей. Сегодня у многих просто нет места для стопок DVD и компакт-дисков, особенно это касается молодежи.

В Британии, например, средний размер жилья уменьшается. Недавнее исследование обнаружило, что жилые комнаты в недавно построенных домах почти на треть меньше, чем в домах 1970-х годов: если 40 лет назад площадь комнаты в среднем составляла 24,9 кв. метров, то сегодня - 17,1 кв. метров.

Кроме того, молодое поколение уже не горит желанием собирать коллекции музыкальных и видео дисков.

Согласно Entertainment Retailers Association, сервисы подписки опередили физические носители по выручке на игровом рынке.

Игра World of Warcraft и такие сервисы, как XBox Live и Playstation Plus, требуют от игроков ежемесячной платы за доступ к многопользовательской онлайн-игре, и физические носители для них покупать необязательно.

Интернет в настоящее время приносит 85% доходов глобальной индустрии развлечений, сообщает Entertainment Retailers Association.

Онлайн-доходы растут шестой год подряд, и в 2018 году достигли рекордно высокого уровня в 7,5 млрд фунтов стерлингов (почти 10 млрд долларов).

Пиратство в России уступает?

Как и во всем мире, использование стриминговых сервисов растет в России год от года.

Более того, согласно осеннему отчету Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), доля стриминга в общей структуре потребления музыки среди россиян достигла 87% при среднемировом уровне в 61%.

Таким образом, Россия стала глобальным лидером по доле слушателей музыки через стриминговые сервисы.

По данным "ВКонтакте", в августе прошлого года количество активированных подписок в VK, "Одноклассниках" и плеере Boom превысило 1,5 млн.

И это при том, что запуск сервиса Spotify в России пока отложен на неопределенное время.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018 году подписки на музыку впервые превзошли по доходам все продажи физических носителей

Впрочем, ведение статистики по стримингу - дело непростое.

В российском отделении Google Русской службе Би-би-си сообщили, что пока у них нет данных о преимуществе Google Play Music /Youtube Music на российском рынке перед физическими носителями.

Также на данный момент BBC News не получила комментария от "Яндекса" и "ВКонтакте": в обеих компаниях пообещали уточнить информацию.

В России стриминговая отчетность намеренно серьезно запутана, заявил Русской службе Би-би-си генеральный директор коммуникационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

Однако, по оценкам InterMedia, от 2016 к 2017 году пользование легальными видеосервисами в стране выросло на 58%, а аудио - на 18%.

При этом пираты остались далеко позади: несмотря на трудности подсчета, о которых говорит Сафронов, даже приблизительные оценки показывают, что легальный стриминг аудио опережает нелегальные загрузки на более чем 20%, а видеосервисы обогнали нелегальные скачивания на 80% (данные на 2017 год).

Продажи физических носителей продолжают падать год от года.

Прошлогодний рост по отношению к 2017 году InterMedia оценивает в 10-15%, подчёркивая, что стриминговая революция затронула Россию в полной мере.