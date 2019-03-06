В Женеве показали самый мощный в мире автомобиль. Он электрический
Речь идет о самом мощном итальянском автомобиле, на котором разрешается ездить по обычным дорогам и улицам. Учитывая, что Италия - это родина Ferrari, Lamborghini и других суперкаров, новый электромобиль, должно быть, явно не слаб.
Возможно, что это вообще самый мощный автомобиль в истории. Компания Automobili Pininfarina утверждает, что ее модель Battista разгоняется до 80 км/час за 2 секунды, до 220 км/час за 12 секунд.
Модель была недавно показана на Женевском автошоу и стоит 2 млн фунтов.
Мощность ее двигателей эквивалентна 1900 л.с. - это примерно вдвое больше, чем у болидов "Формулы-1".
По словам главы компании Automobili Pininfarina Майкла Першке, эта машина доказывает, что электропривод и высокие эксплуатационные качества не исключают друг друга.
В Женеве продемонстрировали и другие электрические суперкары. Tesla показала свою новую модель Roadster, а компания Rimac выкатила прототип электромобиля Concept Two.
Но нет сомнений, что модель Battista привлекла наибольшее внимание на автосалоне, не в последнюю очередь благодаря тому, что фирме Automobili Pininfarina немногим более года.
То, что за столь короткое время она опередила самых знаменитых производителей, вызывает восхищение и любопытство.
Но на самом деле она начинала не с чистого листа. Это дочерняя компания знаменитой дизайнерской фирмы Pininfarina, которая участвовала в проектировании многих известных моделей Ferrari и Alfa Romeo.
Индийский холдинг Mahindra Group приобрел контрольный пакет акций этой фирмы в 2015 году.
Mahindra имеет собственное автопроизводство, владеет южнокорейской компанией SsangYong Motor и выставляет свою команду на гонках электрокаров "Формула-Э".
Tesla уже давно продемонстрировала, что электромобили могут быть мощными, быстрыми и модными. А в последнее время эта калифорнийская компания активно выходит на массовый автомобильный рынок.
Глава Mahindra Group Ананд Махиндра, наоборот, заявил, что стремится к эксклюзивности моделей Pininfarina.
"Почему Mahindra ориентируется на сегмент роскошных моделей? Потому что всегда будут машины, которые люди хотят покупать, потому что они вызывают сильные чувства",- заявил он.
Принимая во внимание историю компании Pininfarina и ее итальянские корни, специалисты надеются, что модель Battista сделает для электромобилей то же, что сделала в свое время Ferrari на рынке дорогих суперкаров, то есть превратит их в объекты всеобщего вожделения.
Паоло Пининфарина, председатель фирмы и внук основателя компании, говорит, что ключевой задачей при разработке этой машины была ее красота.
"Мы дизайнеры, мы итальянцы. Мы не могли идти на компромиссы в том, что касается красоты автомобиля", - говорит он.
"Кроме того, мы как дизайнеры не ограничены идеей какого-то конкретного типа двигателей, в отличие от наших конкурентов. Поэтому мы могли подойти к проектированию как к освоению новых территорий", - говорит Паоло Пининфарина.
Аккумуляторная батарея в форме буквы Т, размещенная вдоль осевой линии машины и за сиденьями, дала дизайнерам намного больший простор для реализации своих идей, чем обычная машина.
Кроме того, на электромобилях не так остро стоит вопрос охлаждения двигателя, и поэтому им не нужны мощные радиаторы, являющиеся неотъемлемой частью машин с мощным бензиновым мотором.
"Все это создало совершенно иную аэродинамику. Мы могли экспериментировать и исследовать новые возможности", - говорит Пининфарина.
"То, что мы смогли создать машину с такой мощностью, тягой и скоростью без выброса вредных веществ в атмосферу, это, я думаю, выдающееся достижение", - сказал он.
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Модель Battista, названная так в память основателя компании Баттисты "Пинин" Фарины, будет не единственным электромобилем, производимым фирмой.
Компания планирует приступить к производству линейки электромобилей, включая электрический кроссовер, хотя в основном это будут машины класса люкс.
Фирма Pininfarina еще в 2008 году пыталась начать производство электромобилей, но тогда эти планы пришлось отложить из-за финансовых трудностей.
10 лет назад их прототип имел максимальную скорость 110 км/час и пробег в 170 км.
Это показывает, насколько быстро прогрессируют технологии в этом секторе авторынка. С точки зрения Ананда Махиндры, мы находимся в начале пути, по которому развивается электромобиль.