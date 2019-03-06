В Женеве показали самый мощный в мире автомобиль. Он электрический

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Речь идет о самом мощном итальянском автомобиле, на котором разрешается ездить по обычным дорогам и улицам. Учитывая, что Италия - это родина Ferrari, Lamborghini и других суперкаров, новый электромобиль, должно быть, явно не слаб.

Возможно, что это вообще самый мощный автомобиль в истории. Компания Automobili Pininfarina утверждает, что ее модель Battista разгоняется до 80 км/час за 2 секунды, до 220 км/час за 12 секунд.

Модель была недавно показана на Женевском автошоу и стоит 2 млн фунтов.

Мощность ее двигателей эквивалентна 1900 л.с. - это примерно вдвое больше, чем у болидов "Формулы-1".

По словам главы компании Automobili Pininfarina Майкла Першке, эта машина доказывает, что электропривод и высокие эксплуатационные качества не исключают друг друга.

Правообладатель иллюстрации Rimac Image caption Прототип электромобиля Rimas CTwo, который, как обещают, будет развивать скорость до 420 км/час

В Женеве продемонстрировали и другие электрические суперкары. Tesla показала свою новую модель Roadster, а компания Rimac выкатила прототип электромобиля Concept Two.

Но нет сомнений, что модель Battista привлекла наибольшее внимание на автосалоне, не в последнюю очередь благодаря тому, что фирме Automobili Pininfarina немногим более года.

То, что за столь короткое время она опередила самых знаменитых производителей, вызывает восхищение и любопытство.

Но на самом деле она начинала не с чистого листа. Это дочерняя компания знаменитой дизайнерской фирмы Pininfarina, которая участвовала в проектировании многих известных моделей Ferrari и Alfa Romeo.

Индийский холдинг Mahindra Group приобрел контрольный пакет акций этой фирмы в 2015 году.

Mahindra имеет собственное автопроизводство, владеет южнокорейской компанией SsangYong Motor и выставляет свою команду на гонках электрокаров "Формула-Э".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайская Nio EP9 - сюрприз 2018 года

Tesla уже давно продемонстрировала, что электромобили могут быть мощными, быстрыми и модными. А в последнее время эта калифорнийская компания активно выходит на массовый автомобильный рынок.

Глава Mahindra Group Ананд Махиндра, наоборот, заявил, что стремится к эксклюзивности моделей Pininfarina.

"Почему Mahindra ориентируется на сегмент роскошных моделей? Потому что всегда будут машины, которые люди хотят покупать, потому что они вызывают сильные чувства",- заявил он.

Принимая во внимание историю компании Pininfarina и ее итальянские корни, специалисты надеются, что модель Battista сделает для электромобилей то же, что сделала в свое время Ferrari на рынке дорогих суперкаров, то есть превратит их в объекты всеобщего вожделения.

Правообладатель иллюстрации Koenigsegg Image caption Фирма Koenigsegg производит модель Regera, в которой сочетается бензиновый двигатель V-8 с тремя электродвигателями

Паоло Пининфарина, председатель фирмы и внук основателя компании, говорит, что ключевой задачей при разработке этой машины была ее красота.

"Мы дизайнеры, мы итальянцы. Мы не могли идти на компромиссы в том, что касается красоты автомобиля", - говорит он.

"Кроме того, мы как дизайнеры не ограничены идеей какого-то конкретного типа двигателей, в отличие от наших конкурентов. Поэтому мы могли подойти к проектированию как к освоению новых территорий", - говорит Паоло Пининфарина.

Аккумуляторная батарея в форме буквы Т, размещенная вдоль осевой линии машины и за сиденьями, дала дизайнерам намного больший простор для реализации своих идей, чем обычная машина.

Кроме того, на электромобилях не так остро стоит вопрос охлаждения двигателя, и поэтому им не нужны мощные радиаторы, являющиеся неотъемлемой частью машин с мощным бензиновым мотором.

"Все это создало совершенно иную аэродинамику. Мы могли экспериментировать и исследовать новые возможности", - говорит Пининфарина.

"То, что мы смогли создать машину с такой мощностью, тягой и скоростью без выброса вредных веществ в атмосферу, это, я думаю, выдающееся достижение", - сказал он.

Модель Battista, названная так в память основателя компании Баттисты "Пинин" Фарины, будет не единственным электромобилем, производимым фирмой.

Компания планирует приступить к производству линейки электромобилей, включая электрический кроссовер, хотя в основном это будут машины класса люкс.

Правообладатель иллюстрации Patrick Gosling / Stan Papior Beadyeye

Фирма Pininfarina еще в 2008 году пыталась начать производство электромобилей, но тогда эти планы пришлось отложить из-за финансовых трудностей.

10 лет назад их прототип имел максимальную скорость 110 км/час и пробег в 170 км.

Это показывает, насколько быстро прогрессируют технологии в этом секторе авторынка. С точки зрения Ананда Махиндры, мы находимся в начале пути, по которому развивается электромобиль.