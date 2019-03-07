Брексит по-женски. Дамы, которые правят Британией

Правообладатель иллюстрации WPA Pool Image caption Партии Терезы Мэй и Арлин Фостер подписали пакт о сотрудничестве в парламенте

История с выходом Великобритании из Евросоюза еще далеко не закончилась, но уже привела к неожиданному промежуточному результату: судьба страны в очень большой мере оказалась в руках женщин. И речь далеко не только о премьер-министре Терезе Мэй.

В первой главе саги о "брексите" героями были почти одни мужчины: премьер-министр Дэвид Кэмерон, его друг и политический противник в вопросе о Евросоюзе Борис Джонсон, соратник Джонсона Майкл Гоув, лидер партии UKIP Найджел Фарадж, соратник Кэмерона Джордж Осборн и другие.

Однако после референдума 2016 года все они отошли на второй план, а то и вовсе в тень. Вперед выступили женщины.

Кто же эти дамы, которые решают судьбу Соединенного Королевства?

Тереза Мэй

Премьер-министр и лидер Консервативной партии Тереза Мэй, 62-летний профессиональный политик. Вторая после Маргарет Тэтчер женщина-премьер в истории Британии.

Мэй стала главой партии и правительства после того, как Дэвид Кэмерон, проиграв референдум 23 июня 2016 года, ушел в отставку и вообще из большой политики.

До референдума Тереза Мэй, министр внутренних дел в правительстве Кэмерона, вместе с шефом выступала против выхода из ЕС, но, став премьером, бессчетное количество раз повторила на разные лады фразу "народ выразил свою волю, мы обязаны ее выполнить и через "брексит" привести страну к великому успеху".

Споры о том, как должен выглядеть этот "великий успех", раскололи Консервативную партию и серьезно ухудшили виды самой Мэй на долгое и успешное премьерство.

В декабре Мэй выиграла голосование о недоверии внутри партии, но перед этим пообещала, что уйдет с постов лидера тори и главы правительства до следующих парламентских выборов. Они по закону должны пройти не позже 2022 года.

При этом британская пресса не оставляет рассуждения о досрочной отставке Мэй (и, возможно, досрочных же выборах). По одной из последних утечек, Мэй будто бы намекала своим министрам, что уйдет уже летом, чтобы к осенней ежегодной конференции партия избрала нового лидера.

Впрочем, о скорой отставке Терезы Мэй британские комментаторы рассуждают как минимум с лета 2018 года - а она все не уходит.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Программная цель партии, которую возглавляет Никола Стёрджен - независимость Шотландии

Никола Стёрджен

Восхождение к политическим вершинам Николы Стёрджен, лидера Шотландской национальной партии (SNP) и Первого министра (главы правительства) Шотландии, не связано с "брекситом". Оно связано с другим событием - референдумом 2014 года о независимости Шотландии.

Шотландские сепаратисты тот референдум проиграли, и лидер SNP Алекс Салмонд ушел в отставку. Его заместительница Стёрджен заняла его место и в ноябре 2014 стала Первым министром.

Но именно после референдума о "брексите" имя Стёрджен замелькало в заголовках новостей по всему миру.

В Шотландии большинство проголосовало против выхода из ЕС, и лидер партии шотландских сепаратистов объявила, что теперь совершенно необходим второй референдум о шотландской независимости - потому что если Англия и Уэльс хотят уйти из Евросоюза, пусть уходят, но Шотландия хочет остаться.

Правда, на проведение еще одного референдума нужно согласие Лондона. Тот его не давал, и Стёрджен летом 2017 года объявила, что вопрос откладывается до тех пор, пока все не прояснится с "брекситом".

Но в последнее время Стёрджен регулярно напоминает, что вопрос не снимается с повестки вовсе.

В январе она заявила, что вызванный "брекситом" хаос делает все более очевидной необходимость нового референдума о независимости, и что она в обозримом будущем собирается обнародовать план действий.

В начале марта глава правительства Шотландии довольно резко ответила одному члену правительства Британии. Тот высказался в том духе, что сейчас не время говорит о референдуме, и что раз уж "напоролись на айсберг", всем нужно держаться вместе.

"На самом деле, нет. Шотландия не обязана тонуть вместе с кораблем "брексита", - ответила Стёрджен в "Твиттере".

49-летняя Стёрджен впервые избралась в парламент Шотландии еще в 1999 году. До того она работала юристом.

Политикой Стёрджен занялась под впечатлением от Маргарет Тэтчер - ноне потому, что англичанка была ее кумиром.

"Чтобы Шотландией не правили тори, которых мы не избирали", - так Стёрджен объяснила свои мотивы в одном из интервью Би-би-си.

Партию тори в Шотландии, кстати, тоже возглавляет женщина - Рут Дэвидсон. Она, по подсчетам социологической фирмы YouGov, занимает четвертое место в рейтинге самых популярных политиков-тори.

Image caption Арлин Фостер возглавляет североирландскую партию сторонников единства Соединенного Королевства

Арлин Фостер

Лидер североирландской Демократической партии юнионистов (DUP) Арлин Фостер в свои 48 лет уже побывала и министром, и главой правительства Северной Ирландии.

Но именно события, связанные с "брекситом", сделали ее - довольно неожиданно - человеком, от позиции которого зависит многое в британской политике.

В 2017 году Тереза Мэй объявила внеочередные парламентские выборы. Она рассчитывала, что тори уверенно победят и тем самым получат от народа мандат на "брексит", каким его видит правительство. Но все пошло не так.

Тори выиграли, но потеряли абсолютное большинство в палате общин, и Мэй была вынуждена заключить пакт с ДУП. У партии Арлин Фостер - всего десять мест, но без них у тори нет большинства.

А затем возник проект соглашения о выходе Британии из ЕС с его "страховочным вариантом", и позиция североирландцев стала еще и лакмусовой бумажкой для большинства депутатов, выступившего против соглашения и против такой договоренности о судьбе Северной Ирландии.

Североирландские юнионисты опасаются и частичного отделения от Британии, и новых беспорядков в случае появления границы с Ирландской Республикой, а у Арлин Фостер - еще и личные болезненные воспоминания о столкновениях семидесятых-восьмидесятых.

Когда ей было восемь лет, ирландские сепаратисты тяжело ранили ее отца-полицейского, а через восемь лет, когда она училась в школе, ИРА взорвала школьный автобус, в котором она ехала. Сидевшая рядом девочка была тяжело ранена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмбер Радд - одна из оппонентов Мэй в вопросе о "брексите"

Эмбер Радд

55-летняя Эмбер Радд в большой политике относительно недавно - она впервые избралась в палату общин в 2010 году - но уже вошла в состав кабинета.

В 2016 году Тереза Мэй, став премьером, назначила Радд на свое место - министром внутренних дел. Затем Радд ушла в отставку, но вскоре вернулась в правительство - уже на пост министра труда и пенсий.

Но главное - не названия должностей, а то, что Радд считают самостоятельным, перспективным и влиятельным политиком.

Она входит в группу еврооптимистов в правительстве и осторожно допускает возможность второго референдума о членстве в ЕС (тогда как Мэй и многие другие тори эту идею отвергают).

Эмбер Радд, по данным социологической компании YouGov, - вторая по популярности женщина среди политиков-тори после Мэй.

Она постоянно фигурирует на высоких местах в разных списках претендентов на то, чтобы сменить Мэй на посту лидера партии.

И неважно, что на первых местах в этих списках все последнее время - Борис Джонсон и Саджид Джавид. Победа Терезы Мэй летом 2016 года показала, что на выборах лидера Консервативной партии может быть всякое.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На стене в кабинете Андреа Ледсом в парламенте - портрет Маргарет Тэтчер

Андреа Ледсом

На тех выборах 2016 года Андреа Ледсом вышла в финал вместе с Мэй, но сняла свою кандидатуру.

В этом году Ледсом исполнится 56 лет. Она была министром в правительствах Кэмерона и Мэй, а сейчас занимает пост, который называется "Лидер палаты общин".

Это по сути пост главы фракции правящей партии в парламенте. Роль его в формировании политики невелика, но все же Ледсом - заметная фигура в партии и парламенте и участница заседаний кабинета Мэй.

При этом Ледсом - одна из лидеров убежденных брекзитёров в парламенте и правительства. В отличие от Мэй, она и до референдума выступала за выход из ЕС, а раньше, в первой половине этой декады, организовала кампанию за основательную реформу Евросоюза.

Ледсом - убежденная христианка и мать троих детей. Она остается одной из возможных кандидаток в преемницы Терезы Мэй, пусть сейчас она и находится, по данным YouGov, лишь на 25 месте среди самых популярных политиков-тори.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поступок этих семи женщин-политиков может стать началом перетряски партийной системы Британии

"Независимая группа"

Эти женщины не правят Британией - пока, во всяком случае. Но они формируют ее новый политический ландшафт.

Семь из одиннадцати депутатов-еврооптимистов, недавно вышедших из ведущих партий и сформировавших Независимую группу - женщины. Пусть даже лидером группы и стал мужчина, Чука Умунна, его соратницы - достаточно заметные политики и лидеры движения против выхода из Евросоюза.

Это бывшие тори Анна Субри, Сара Уолластон и Хайди Аллен и бывшие лейбористки Лючиана Бергер, Энн Коффи, Анджела Смит и Джоан Райан.

Члены Независимой группы намерены сформировать партию.

Ждет ли эту партию успех - большой вопрос, но в ситуации, когда обе ведущие партии оказались безнадежно расколоты по вопросу о "брексите", вполне логично было ожидать, что часть политиков попытается перекроить партии по этим новым линиям раскола.

И эта попытка может стать началом серьезного переформатирования всей партийной системы Великобритании.