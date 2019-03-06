Пресса Британии: маленькие успехи украинской революции

В обзоре британской прессы:

Украинская революция - в маленьких успехах

"Когда люди не могут договориться о том, что такое успех - они идут к провалам", - начинает свою колонку в газете Guardianглавный редактор украинского телеканала "Громадське" Ангелина Карякина.

"Украина готовится к президентским выборам, которые пройдут 31 марта. С тех, событий, которые мы называем "революцией достоинства" или "Майданом", прошло пять лет.

Тогда победа далась нелегко. Почти 100 активистов были убиты полицейскими в центре Киева. В феврале 2014 года казалось, что вся центральная площадь столицы заполнена телами раненых и гробами.

Я помню город Донецк. Обновленный после чемпионата "Евро-2012", он был похож на множество других глобализованных восточноевропейских городов - на главной площади был и "Макдоналдс" и памятник Ленину. Теперь он оккупирован пророссийскими сепаратистами и превращен в военную диктатуру.

В феврале 2014-го я не могу себе ничего из этого представить. Многие из моих друзей все еще были журналистами и активистами. За несколько недель они превратились в солдат, политиков и волонтеров.

Я не думала, что перемены могут произойти так быстро, но когда я оглядываюсь на февраль 2014 года. я задаю себе еще один вопрос - а чего тогда не было?

В феврале я только собиралась начать работать на канале "Громадське" - это был первый телеканал, основанный и управляемый журналистами.

Украине давно нужно было такое СМИ, до его появления все средства массовой информации контролировали олигархи. Объективного освещения событий не было.

Во время Майдана наши включения смотрели сотни тысяч человек. Пример "гражданского телевидения" вдохновил других - появилось еще несколько независимых СМИ.

Сегодня этот канал - своеобразное зеркало Украины. На нем без остановки идут споры о том, чего мы добились с 2014 года, и люди не могут договориться о том, что такое успех.

Президентская кампания омрачена ненавистью и манипуляцией. Это понятно: Украинцы заплатили высокую цену за свою свободу. Реформы дали бы еще лучший результат.

Но пока мы пытаемся оценить последствия исторических событий, часто получается так, что мы не обращаем внимания на "маленькие" истории.

В Мариуполе, недалеко от зоны боевых действий, проходит фестиваль современного искусства. Группа ветеранов войны открыла в городе пиццерию, нанимая бывших солдат поварами и официантами. В Житомире местные жители сами контролируют бюджет и определяют приоритеты. Они построили пожарную станцию - государство не могло построить ее много лет.

Когда мировые СМИ говорят об Украине в контексте российской агрессии, геополитики или выборах, они забывают о том процессе, через который проходит вся страна, и которой и является настоящим преображением - распространение по Украине людей, которые хотят перемен, и чьи истории почти никогда не доходят до широкой аудитории".

В частных школах Британии нашли подозрительные деньги

Британская частная школа Чаттерхаус оказалась одним из 50 учебных заведений Британии, получившим деньги через закрытый эстонский банк Ukio, упоминавшийся в недавней масштабной утечке внутренней информации кредитных учреждений, пишет Guardian.

Сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам Guardian и Би-би-си.

Как следует из документов, одним из таких учебных заведений была основанная в 1611 году частная школа Чаттерхаус, где учился в частности министр иностранных дел Британии Джереми Хант.

В случае с этой школой речь идет об ученике с русским именем и фамилией, который поступил туда в 2010 году. Оказалось, что колледж получил оплату за проживание ученика со счета в закрытом в 2013 году литовском банке Ukio, а выплатила деньги компания, зарегистрированная в государстве Сент-Люсия.

Ряд школ получил деньги от офшоров, которые, как следует из утечек, управлялись московским инвестиционным банком "Тройка Диалог", в других случаях компании, оплачивавшие обучение и проживание, не были связаны с "Тройкой".

Так, речь идет о 57 тысячах фунтов, выплаченных колледжу Лэнсинг связанной с "Тройкой" Castaway Management. В этой школе, как полагает газета, учился ребенок самарского депутата и главы "Межрегионгаза" Андрея Кислова.

Анонимный источник Guardian говорит, что связанные с "Тройкой" оффшорные компании были предназначены для тайной переправки средств в страны Европы. Представители колледжей утверждают, что никогда не принимали оплату "грязными деньгами".

Москва воссоздает свои шпионские сети в киберпространстве

Москва воссоздает свои шпионские сети, а глава российских вооруженных сил призывает к новым кибератакам, начинает свою колонку обозреватель Daily Telegraph Кон Кофлин.

"Добытые британскими спецслужбами доказательства причастности России к отравлению Скрипалей в Солсбери убедили весь мир. Целью последовавшего за этим масштабного дипломатического демарша, несомненно, было намерение пристыдить Владимира Путина и добиться от него более открытой позиции по отношению к Западу.

Для большинства мировых лидеров подобное унижение стало бы поводом пересмотреть свой подход. Однаку господин Путин остается верен идее подрыва Запада и его союзников любым доступным способом.

Лучшая иллюстрация этому - недавнее заявление главы генштаба России Валерия Герасимова. Он призвал Россию усилить кибероперации против Запада, аргументировав это тем, что информационные технологии быстро становятся оружием новой эры. Именно этими методами Кремль воспользовался для атаки на выборы 2016 года в США. Теперь союзник Путина открыто призывает использовать их против других целей на Западе.

Поскольку Россия явно не собирается менять свой враждебный подход, очень важно, чтобы Британия сделала все возможное для того чтобы защититься от новых атак.

Последовавшая за отравлением в Солсбери международная реакция была впечатляющей, но теперь в правительстве явно озабочены тем, что дальнейшие санкции могут повредить торговым связям.

Сейчас появились реальные опасения по поводу того, что Кремль может попытаться воссоздать свою шпионскую сеть в Британии, пострадавшую после инцидента в Солсбери.

Мы должны оставаться начеку, чтобы возможные попытки Москвы атаковать Британию и ее союзников были безуспешными.

Иначе уже довольно скоро мы снова столкнемся на улицах Британии с подогреваемыми из Кремля протестами".