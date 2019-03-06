СМИ России: власть уверена, что ее будут троллить и оскорблять

В обзоре российских СМИ:

Коммерсант", "Ведомости": государство строит забор повыше

В среду Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать "явное неуважение" к органам государственной власти в интернете. "Коммерсант" сообщает, что обсуждавшиеся ранее наказание будет кратно увеличено.

Законопроекты были внесены в Госдуму в декабре 2018 года группой парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом и могут быть приняты в третьем, окончательном чтении, уже в четверг 7 марта.

Думский комитет по госстроительству (отвечает за поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные в рамках того же пакета законопроектов) поддержал инициативу депутата Анатолия Выборного об ужесточении наказания сверх изначально предложенной меры.

К примеру, за распространение недостоверной информации предполагался штраф от 3 до 5 тыс. руб. (45-75 долларов) для физического лица, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб. Согласно поправкам, распространение недостоверной информации будет грозить штрафом от 30 до 100 тыс. руб., а должностным лицам - от 60 до 200 тыс. руб.

Будет также введен еще один вид штрафа на случай, если фейковая информация создаст "помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики или кредитных организаций". За это гражданин заплатит до 300 тыс. руб., должностное лицо - до 600 тыс. руб. Если фейк повлек "смерть человека, массовое нарушение общественного порядка, прекращение функционирования систем жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики", то предлагается штраф до 400 тыс. рублей для граждан и до 900 тыс. - для должностных лиц.

Скорее всего, сначала на уровне исполнителей решили принять закон в мягком виде, чтобы не вызвать слишком уж большого скандала, комментирует для газеты "Ведомости" политолог Аббас Галлямов: "А затем кто-то из руководителей сказал: "А чего такие штрафы смешные? Нечего с ними миндальничать, давайте штрафовать по полной!".

Такие политически значимые законопроекты контролируются Кремлем, подчеркивает эксперт: "Хорошо известно, что кремлевские законопроекты часто вносятся депутатами. Обычно это бывает, когда по тем или иным причинам Кремль не хочет демонстрировать свою причастность к инициативе", - говорит Галлямов.

Обычно самое простое объяснение - самое правильное, отмечает политолог Андрей Колядин: "Власть уверена, что ее будут троллить и оскорблять. Она уверена, что низкие штрафы не остановят безудержной инициативы масс и грубости. Думаю, это основная причина желания построить вокруг себя забор повыше".

"Ведомости": пенсионная реформа подвела назначенцев

Снижение рейтингов федеральной власти осложнит избрание всем назначенцам президента России Владимира Путина, пишут "Ведомости". Эксперты фонда "Петербургская политика" составили очередной рейтинг устойчивости в регионах, и сообщают о рисках для власти на губернаторских выборах в четырех регионах.

Тревожные сигналы поступили из Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Липецкой области и Сахалина. Это половина регионов, где осенью президент Владимир Путин назначил новых врио губернатора.

В Петербурге, где врио губернатора Александр Беглов сменил Георгия Полтавченко, два главных риска - риск привлечения властью антирейтинга и риск десакрализации власти, сказано в исследовании. "Есть риск того, что шаги по продвижению врио губернатора вызовут в обществе в большей степени иронию, нежели ожидания", - говорит руководитель "Петербургской политики" Михаил Виноградов.

Забайкалье - депрессивный регион, где с момента ухода местного тяжеловеса Равиля Гениатулина идет постоянная ротация губернаторов, но никому не удается создать серьезных ожиданий от власти, продолжает эксперт: "И пока нет признаков того, что приход Александра Осипова ситуацию санировал". В Липецкой области и на Сахалине также сложная ситуация.

Политолог Андрей Колядин подтверждает наблюдения: "Санкт-Петербург - крайне свободолюбивый регион, туда очень сложно войти любому, кто не плоть от плоти петербуржец. Более того, со стороны власти люди воспринимаются с определенной долей скептицизма. Выборы, которые там проходили на протяжении ряда лет, были административными, не электоральными и только благодаря этому были показаны более или менее нормальные результаты".

Врио губернаторов Липецкой области и Сахалина, видимо, не были политиками и не понимают, что политик за каждое слово отвечает и через год, и через 10, полагает эксперт: "Некоторые заявления вызывают изумление". Забайкалье же крайне сложный регион сам по себе.

Впрочем, проблемы на губернаторских выборах возможны везде, указывает Виноградов: "Это зависит от общефедеральной рейтинговой динамики, в которой пока перелома не произошло". Опросы же фиксируют снижение рейтингов власти с момента объявления о пенсионной реформе в июне 2018 года, говорит Виноградов.

The Bell: на репутации банков - серьезное пятно

Расследование консорциума OCCRP об офшорных схемах "Тройки Диалог" может иметь далеко идущие последствия, пишет The Bell. Новости о требованиях проверки данных из расследования обрушили акции крупнейших западных банков - один только австрийский Raiffeisen потерял больше 12% капитализации.

В расследовании OCCRP упоминается больше десятка западных банков, в которые перечислялись деньги офшорных компаний, связанных с "Тройкой". Главным пострадавшим стал Raiffeisen Bank: в австрийскую прокуратуру с заявлением о проверке обратился основатель Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, банк участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на 5,4 млрд рублей, которое раскрыл Сергей Магнитский. Падение акций Raiffeisen на Венской бирже составило 12,31%.

На биржах разных континентов дешевели акции почти всех банков, упомянутых в расследовании, - голландских ING (-3,32%) и ABN AMRO (-1,33%), британского RBS (-2%), американской Citigroup (-1,55%), привыкшего к скандалам немецкого Deutsche Bank.

"Акции банков падают не просто так: цена расследований о российских "грязных деньгах" хорошо известна на примерах немецкого Deutsche Bank и датского Danske Bank. Первому по итогам расследования "зеркальных сделок", за счет которых из России было выведено до 10 млрд долларов, пришлось заплатить штраф 630 млн долларов в США и Великобритании, а репутация банка была безнадежно испорчена. Расследование во втором продолжается до сих пор; общая сумма сомнительных операций оценивается в 200 млрд евро, пятая часть которых приходится на Россию", - пишет издание.

Жалобой Браудера на Raiffeisen проверки наверняка не ограничатся: Transparency International уже пообещала подать в британский и американский финансовые регуляторы заявления с просьбой проверить сделку по покупке "Тройки Диалог" Сбербанком.

Издание упоминает, что хотя в расследовании о "Тройке" нет прямых подтверждений отмывания денег, на репутации крупнейших международных банков уже появилось серьезное пятно, которое будет расширяться.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.