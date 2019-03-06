Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К двум годам у детей развивается неприязнь к незнакомой пище, считают ученые

Есть множество факторов, как генетических, так и психологических, которые влияют на то, нравится нам тот или иной определенный вкус или нет. Почему же мы любим одну еду, и ненавидим другую?

Вот некоторые из причин.

Во всем виноваты гены

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наши вкусовые ощущения зависят от ДНК

Вкусы и запахи - это личное дело каждого. И во всем виновата наша ДНК.

Наш генетический код помогает определить, как мозг будет обрабатывать сенсорные раздражители.

Это означает, что у разных людей будет разная реакция на вкус одной и той же еды.

В 2004 году ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что наши обонятельные рецепторы связаны с той частью нашего генома, которая отличается более высоким числом вариаций, чем остальные части ДНК.

Эти различия могут приводить к тому, что люди воспринимают по-разному один и тот же вкус. Это объясняет, почему одну и ту же еду одни любят, а другие - ненавидят.

В прошлом это был хороший защитный механизм

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Негативная реакция на горечь в прошлом помогла нам выжить

Когда-то наш вкус в прямом смысле помог нам выжить.

Первые люди на планете должны были научиться отличать хорошую еду от плохой.

Хороший пример этого - наша способность чувствовать горечь. Она выработалась в человеке как защитный механизм от потенциально вредных токсинов в растениях.

"Именно поэтому большинству из нас не нравится горький вкус", - говорит Николас, эксперт по вкусу австралийской Организации стран Британского Содружества по научным и промышленным исследованиям (CSIRO).

Способность чувствовать сладкие вкусы развивалась в человеке, чтобы позволить ему обнаруживать источники глюкозы (и энергии) в растениях. Эта тяга к сладкому была связана с выживанием, потому что тогда продукты питания не были так легкодоступны, как в наши дни.

Возможно, это было решено еще до вашего рождения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пищевая толерантность ребенка связана с диетой его матери во время беременности

Наши вкусовые пристрастия также вырабатываются сознательно. В основном мы учимся любить или не любить еду, говорят психологи. Этот процесс начинается еще во время беременности.

Французские ученые обнаружили, что эмбрион изучает запахи из рациона матери. Например, младенцы, чьи матери во время беременности ели чеснок, чаще любили его запах, чем те, кто не подвергался его воздействию, находясь в утробе.

"До двухлетнего возраста мы можем есть все, что угодно", - говорит психолог Элизабет Филлипс из Университета штата Аризона. После этого, по ее словам, дети начинают с опаской относиться к новым продуктам.

Родители могут думать, что их детям не нравится та или иная пища, но на самом деле им не нравится то, что она новая. Эта неприязнь может остаться на всю жизнь.

Кроме того, подобная неприязнь может быть сформирована ассоциациями. Например, мы можем перестать есть те продукты, которыми когда-то отравились.

Ваш пол тоже имеет значение

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гендерные стереотипы могут влиять на то, что мы едим

Гендерные стереотипы тоже могут играть определенную роль в выборе продуктов, которые нам нравятся.

В 2015 году ученые из Университета Манитобы в Канаде провели исследование, результаты которого показали, что люди ассоциируют здоровую еду с женственностью, а нездоровую - с мужественностью.

"Участники исследования оценивали вкусовые качества продукта выше, когда совпадали пол человека и восприятие продукта с точки зрения его полезности или вредности для организма", - пишет один из авторов исследования Люк Чжу.

Культура и окружающая среда тоже являются факторами, определяющими, что мы едим и любим. На это также влияют и гендерные стереотипы.

Способы изменить ваш вкус

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если изменить цвет еды, можно заставить мозг думать, что она стала вкуснее

В какой-то момент люди могут полюбить то, что раньше ненавидели, и наоборот.

Почему так происходит? Чем больше вы пробуете разной еды, тем легче вам изменить ваши вкусовые предпочтения.

Могут помочь и такие вещи, как попытка обмануть свой мозг, чтобы ему что-то понравилось. Например, добавить сахар в овощи или изменить цвет еды или напитка.

Исследование американских ученых, проведенное в 1980 году, показало, что с завязанными глазами людям было сложно точно определить вкус напитка, но они легко это делали, когда видели, что они пьют.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С закрытыми глазами намного труднее точно определить вкус напитка

Однако когда напиток со вкусом лайма окрашивали в оранжевый цвет, почти половина участников эксперимента говорила, что у него вкус апельсина.

Когда им давали попробовать тот же напиток, окрашенный в зеленоватый цвет, никому из испытуемых даже в голову не приходило, что по вкусу он похож на апельсин.