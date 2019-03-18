Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Найджел Фарадж, Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон были главными героями первой главы истории о "брексите"

Когда история с выходом Британии из Евросоюза только начиналась, главными героями в ней были совсем не те, кто сейчас пытается решить проблему "брексита". Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон, Найджел Фарадж, Майкл Гоув, Джордж Осборн - все отступили на второй план или вовсе ушли в тень. Где они теперь?

Последняя, острая фаза сложных отношений Британии с Евросоюзом началась в 2014 году. В том году популистская и антиевропейская Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) во главе с Найджелом Фараджем успешно выступила на выборах в Европарламент, собрав около четверти британских голосов.

На следующий год были выборы парламента Британии. О победе UKIP на них не было и речи - но лидер консерваторов и премьер-министр Дэвид Кэмерон опасался, что партия Фараджа отберет избирателей-евроскептиков у тори, что приведет к победе лейбористов. И в случае своей победы он пообещал провести референдум о членстве в ЕС.

Тори победили. Кэмерон, выполняя обещание, в 2016 году объявил референдум, хотя сам выступал за сохранение членства в ЕС. Его друзья и соратники, мэр Лондона Борис Джонсон и министр юстиции Майкл Гоув, решили поставить на "брексит" и возглавили кампанию за выход. Другой ближайший соратник - второй человек в правительстве Джордж Осборн - остался верен Кэмерону и своим проевропейским убеждениям.

Референдум выиграли - совершенно неожиданно почти для всех - сторонники выхода. И теперь, спустя почти три года после голосования, имена этих вершителей судеб страны, которые тогда выглядели блестящими и перспективными политиками, почти не появляются в мировых новостях. Ниже - рассказ о том, чем они сейчас занимаются.

Дэвид Кэмерон

"Семь недель до "брексита". Кто-нибудь видел Дэвида Кэмерона?" - так в первой половине февраля озаглавила свою большую статью о бывшем премьере журналистка газеты Guardian Габи Хинслифф.

На самом деле видели его, конечно, многие - только не на высоких политических трибунах.

После проигранного референдума 2016 года Дэвид Кэмерон немедленно объявил об отставке - и ушел, что-то нервно напевая. Ушел не только с поста премьера, но и вообще из политики.

Правообладатель иллюстрации Karwai Tang Image caption Дэвид Кэмерон теперь ведет относительно спокойную жизнь. На фото - на теннисном турнире в Уимблдоне в 2018 году

Теперь Кэмерон, которому всего 52 года, занимается тем, чем обычно занимаются отставные политики самого высокого ранга: заседает в правлениях и попечительских советах разных фондов, выступает с лекциями за большие гонорары и пишет мемуары.

Точнее, по слухам из его окружения, мемуары он уже дописал, и они выйдут осенью - как раз в то самое время, когда тори будут проводить ежегодную конференцию и, вполне возможно, будут решать важнейшие вопросы о судьбе партии и ее руководства.

В прошлом ноябре в прессе появились сплетни о том, что Кэмерон будто бы подумывает о возвращении в большую политику и не прочь стать министром иностранных дел после того, как Тереза Мэй уйдет с постов премьера и лидера партии. Друзья Кэмерона эти предположения решительно отмели.

В январе Кэмерон в первый раз за очень долгое время сколь-нибудь развернуто ответил журналистам, поймавшим его на утренней пробежке. Он сказал, что не жалеет о том, что объявил референдум, но сожалеет о его результате и о тех трудностях, с которыми из-за этого столкнулась Британия. И он поддерживает Терезу Мэй в ее попытках провести через парламент соглашение о выходе, которое предусматривает партнерские отношения с ЕС.

При этом Кэмерон, как пишет британская пресса, постепенно помирился с однокашником (оба учились в Итоне) Борисом Джонсоном - в прошлом году они уже по крайней мере один раз играли в теннис и один раз обедали вместе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Джонсон ушел из правительства Мэй и теперь критикует ее, агитируя за решительный разрыв с Евросоюзом

Борис Джонсон

После отставки Кэмерона в 2016 году Борис Джонсон считался главным претендентом на пост главы Консервативной партии и премьер-министра. На выборы нового лидера партии он шел в качестве явного фаворита.

Но его соратник Майкл Гоув, от которого все ждали поддержки Джонсона, неожиданно заявил, что не видит у того необходимых лидерских качеств и пойдет на выборы сам. После этого Джонсон снял свою кандидатуру и в итоге оказался "всего лишь" министром иностранных дел в правительстве Терезы Мэй.

Два года Джонсон провел на посту главы Форин-офиса, явно тяготясь необходимостью выбирать слова и избегать хлестких заявлений. Получалось не всегда.

Наконец в июле 2018 года Джонсон вместе с другим жестким сторонником "брексита" Дэвидом Дэвисом ушел в отставку в знак протеста против принятого правительством Мэй "плана Чекерс", в котором говорилось о намерении Британии сохранять достаточно тесные отношения с ЕС.

Теперь Джонсон в свои 54 года - депутат-заднескамеечник (то есть он не занимает никаких постов в правительстве). Он постоянно пишет колонки в газете Telegraph, в которых агитирует за решительный разрыв с Евросоюзом и критикует премьер-министра.

За свои колонки блестящий публицист Джонсон получает 275 тысяч фунтов в год - это 156 тысяч после вычета налогов (примерно 13,5 млн рублей по нынешнему курсу). Зарплата премьер-министра - около 150 тысяч фунтов в год "грязными". А у Джонсона есть еще и депутатская зарплата.

Борис Джонсон - неизменно на первых местах в разных рейтингах популярности политиков-тори. Но он был на первом месте и летом 2016 года - а премьером стала Тереза Мэй.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Враг Евросоюза Найджел Фарадж хочет снова баллотироваться в парламент ЕС

Найджел Фарадж

После победы на референдуме 2016 года Найджел Фарадж объявил, что его миссия выполнена и он уходит с поста лидера партии UKIP.

После этого Фарадж выступал с платными речами (во всяком случае, реклама "заказывайте выступление Фараджа" занимает самое видное место на его сайте), вел свою передачу на радио LBC, где многие политики регулярно разговаривают со слушателями, постоянно ругал правительство Мэй за нежелание решительно порвать с Евросоюзом.

При этом свой мандат депутата Европарламента Фарадж не сдал.

В феврале Фарадж, которому сейчас 54 года, объявил, что полностью поддерживает только что зарегистрированную Партию "брексита". Вообще в Британии больше 400 партий, но эту, по словам Фараджа, поддерживают уже 100 тысяч человек.

Одновременно борец за разрыв с Евросоюзом сделал заявление, от которого его критики просто замерли в изумлении: он сказал, что если выход Британии из ЕС будет отложен и не случится 29 марта, то он намерен баллотироваться от новой партии на майских выборах в Европарламент.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Гоув служит министром в правительстве Мэй

Майкл Гоув

Майкл Гоув, несмотря на подножку, которую он поставил в 2016 году соратнику Борису Джонсону, остался уважаемым политиком из высшего эшелона.

Сейчас 51-летний Гоув - министр окружающей среды, продовольствия и сельской жизни в правительстве Мэй. Он по-прежнему считается одним из главных, хоть и не главным, претендентом на роль следующего лидера Консервативной партии.

Правообладатель иллюстрации Joe Maher/BFC Image caption Джордж Осборн живет светской жизнью главного редактора одной из самых популярных газет - и по-прежнему борется против "брексита"

Джордж Осборн

Осборн был ближайшим соратником Кэмерона, вторым человеком в правительстве, убежденным противником выхода из Евросоюза - и ушел из политики вместе со старшим товарищем.

Но ушел не очень далеко: сейчас 47-летний Осборн работает главным редактором лондонской вечерней газеты Evening Standard. Эта газета много пишет о политике и о "брексите" и занимает отчетливо проевропейскую позицию.

Это четвертая в Британии по тиражу бесплатная газета - причем по содержанию это не таблоид, а качественное издание.

А принадлежит эта газета российскому магнату Александру Лебедеву и его сыну Евгению - они купили ее десять лет назад.