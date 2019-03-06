Правообладатель иллюстрации ichnyaMKK

Ичнянский завод сухого молока и масла, расположенный в Черниговской области Украины, поразил воображение пользователей соцсетей, выпустив "сгущенку выдающихся женщин" с портретами жен украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Также в офомлении банок использовались портреты жены писателя и общественного деятеля Михаила Коцюбинского Веры и его же дочери Ирины. Ее маркетологи предприятия сначала назвали супругой гетмана Павла Скоропадского - Александрой.

Подарочное издание производитель приурочил к Международному женскому дню и подчеркнул, что наборы не поступят в розничную продажу.

"Ярослава Бандера была членом Ассоциации украинских студенческих организаций в Польше до 1939 года. Наталья Березинская-Шухевич спасала еврейских детей от немецких захватчиков. Вера Коцюбинская основала первую украинскую школу в Чернигове. Александра Скоропадска поддерживала мужа в эмиграции, взяла на себя весь быт и написала книгу, посвященную генеалогии Скоропадских", - объяснили прессе представители наблюдательного совета комбината.

Почему выбрали именно этих женщин? Чтобы не быть банальными, утверждают на предприятии.

"Мы просто как для газет сделали такую ​​рекламную рассылку, чтобы показать, насколько сейчас нужно окунуться в историю Украины. Ну и к празднику 8 Марта нестандартным путем подошли", - пояснил член правления завода Сергей Запорощук в разговоре с ВВС News Украина.

По словам представителя комбината, главной целью кампании было привлечь внимание и стимулировать пользователей искать информацию, кто эти женщины, если они о них ничего не знают.

"Мыло Ильича" против "феминистских оберток"

Инициатива завода из Ични расколола пользователей соцсетей: само предприятие даже полушутя призвало хранить и не открывать подарочные банки, но многие опасаются, что лица выдающихся украинок окажутся в ведрах для отходов.

"Книги прочитают десятки, а этикетки - сотни тысяч. Молодцы!" - радуется пользовательница "Фейсбука" Оля Башта.

Некоторых также смутило употребление слова "згущенка" на упаковке, которое посчитали русизмом.

С предпочтительной для украинского языка формой "згущене молоко" солидарен и филолог-консультант BBC News Украина профессор Александр Пономарев.

"Заставь дурака Богу молиться. Осложнения от идеологизации. То же, что советское мыло "По следам Ильича", - написала у себя в "Фейсбуке" депутат Верховной Рады от Львовской области Ирина Подоляк.

Многие были недовольны тем, что имена этих женщин связали с праздником 8 Марта.

"Понятие меры, этики, эстетики отсутствует ... вы не понимаете, что вы сделали и как это выглядит!?" - написала Анна Стульска.

Известный закарпатский литератор Андрей Любка, напротив, сразу же вступился за креатив.

"А почему это владелец частной компании не имеет права сделать такие обертки? Да еще и феминистские. Как по мне, интересно", - написал он.

И тут же его поддержал известный львовский журналист Остап Дроздов: "А мне нравится".

Сторонники "просветительской миссии" сгущенного молока также порадовались за ограниченный тираж.

"Большинство недовольных комментаторов даже не догадывались о существовании этих женщин, хоть какой-то смысл от вашего полыхания", - пишет пользовательница Татьяна Кабакова.

Владимир Соловьев и исчезновение пани Шухевич

В России продукция Ичнянского завода не осталась незамеченной. Журналисты прокремлевских изданий болезненно отреагировали на банки со сгущенкой.

В вечернем эфире на канале "Россия-1" Владимир Соловьев обратил на сгущенное молоко из черниговского райцентра Ичня пристальное внимание.

"Украинских военных поздравляют с 8 Марта банками сгущенного молока с изображением жены Степана Бандеры! Что еще они сделают, чтобы уничтожить страну", - зычно вопрошал он.

Соловьев, однако, сгустил краски: по имеющейся информации от Ичнянского завода, никто сгущенку военным отправлять не собирался.

С консервированным молоком за минувшие сутки произошла загадочная история: изображение Натальи Березинской-Шухевич, представленное на промо-материалах во вторник, в среду исчезла.

Представитель завода Сергей Запорощук в беседе с ВВС News Украина отрицал, что портрет могли убрать по политическим мотивам.

"Была этикетка с женой Шухевича. Мы уже запустили картинку, но после первых публикаций владельцы авторских прав на фотографию - родственники [покойной] - попросили убрать", - рассказал Запорощук.

Особо внимательные пользователи "Фейсбука" разглядели, что на обертках сгущенки вместо жены гетмана Павла Скоропадского Александры поставили фотографию дочери Михаила Коцюбинского Ирины.

Но и здесь представитель завода парировал, что "перепутанность" - сознательный маркетинговый троллинг.

"Перепутать портреты - это маркетинговый ход. Чтобы люди начали читать и вдумываться. Уже все поставили правильно", - заверил Запорощук.

Однако на своей странице в "Фейсбуке" комбинат извинился за ошибку и написал, что так вышло случайно, а коллективу предприятия "стыдно и грустно".