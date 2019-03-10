Не узнающие ни родителей, ни себя. Как живут люди с прозопагнозией

Image caption Бу выработала ряд приемов, которые помогают ей узнавать знакомых

Однажды какая-то женщина помахала Бу Джеймс рукой в автобусе. Бу Джеймс удивилась и тут же об этом забыла бы, если бы не выяснилось, что это была ее мать.

У жительницы Кардиффа Бу Джейс довольно редкое заболевание, которое называется прозопагнозия (лицевая агнозия) - слепота на лица. Это значит, что она не может узнавать лица своих знакомых, родственников, близких и даже свое собственное.

Как раз сейчас Университет Суонcи проводит масштабное исследование этого малоизвестного состояния, чтобы помочь таким, как Бу, лучше распознавать знакомые лица.

Сама Бу говорит, что долгие годы полагала, что она просто "прилетела с другой планеты".

"Как только подумаешь об этом, сразу становится грустно, поэтому я стараюсь не думать, - говорит женщина. - Это все непросто, и можно физически и эмоционально вымотать себя, когда целый день проводишь где-нибудь на людях и все время думаешь: мне надо было с ним или с ней заговорить или нет?"

"Просто лень"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Бу, она не видит черт лица

Большую часть жизни Бу не знала о своем заболевании и когда в очередной раз не узнавала кого-то, ругала себя.

"Я пыталась это разным путями как-то объяснить, но никаких объяснений не приходило в голову. Я решила, что я просто не даю себе труда запоминать людей, - объясняет Бу. - Как будто это своего рода лень: я просто их знать не хочу, ими не интересуюсь, это я такая неполноценная".

Но когда ей было уже за 40, она вдруг увидела по телевизору репортаж, в котором рассказывалось об этом феномене.

"Я сразу поняла, что единственная причина, по которой я не узнаю человека, - это потому, что мой мозг физически не способен этого сделать, - говорит она. - И я тут же перестала себя бранить и постаралась подойти к этой проблеме с другого конца".

Она вспоминает, что в ее детстве было много травмирующих эпизодов с детьми, нянями и учителями, которых она не узнавала.

И даже сейчас, когда ей 51 год, она говорит, что порой с трудом узнает своих родственников и старых друзей. Недавно, например, она не узнала своего отца, встретившись с ним во время отпуска.

Даже людей, знакомых ей ближе, чем родной отец, Бу узнает не всегда.

"Недавно мама сказала, что нашла старые фотографии у себя в компьютере, и мы стали их смотреть с экрана. Она начала говорить о ком-то на одной фотографии, а я ей: "А кто это вообще?" И она ответила: "Это ты!" - рассказывает женщина.

Бу описывает своего спутника жизни Деви как своего поводыря, поскольку, когда они общаются со знакомыми, он украдкой подсказывает ей, кто это.

Он также разъясняет ей сюжет и персонажей фильма, в который в противном случае она не смогла бы вникнуть.

"Он очень добрый, очень терпеливый и не сдается. Только иногда нам приходится выключать кино, если вдруг очень сложно становится следовать сюжету", - поясняет Бу.

Все на одно лицо?

Image caption Деви Джеймс (слева) помогает Бу следить за развитием сюжета, когда она забывает лица персонажей

Как же люди с прозопагнозией воспринимают лица?

Те, кто страдают этим расстройством, говорят, что это сложно описать.

"Я вижу части лица. Вижу, что есть нос, вижу, что есть глаза, и рот, и уши. Но я не могу в голове удержать все это вместе в виде единого образа", - объясняет Бу.

Бу говорит, что ее состояние не помогло ей в карьере, когда она работала в розничной торговле, а затем секретарем в регистратуре. Сейчас она стала писательницей и работает из дома.

Но несмотря на те ограничения в общении, которые накладывает на нее ее состояние, Бу разработала ряд собственных приемов, помогающих ей узнавать знакомых.

"У меня целый индентификационный набор сформировался: прически, какие-то украшения, которые люди постоянно носят, стиль одежды, голоса, манера говорить и даже общий силуэт и тип фигуры. Я бы даже сказала, что я, наверное, лучше узнаю людей сзади, чем многие другие", - говорит Бу.

Специалисты полагают, что один человек из 50-ти имеет слепоту на лица в какой-то форме, хотя и не обязательно в такой тяжелой, как у Бу.

Image caption Ричард Уорр случайно узнал, что у него есть легкая форма прозопагнозии

Ричард Уорр из Кардиффа, читающий лекции по маркетингу в Университете Глостершира, тоже имеет прозопагнозию, но в более легкой форме.

"В основном это проявляется с теми людьми, которых я не знаю близко - то есть я мог с ними раньше встречаться на короткое время или же общался в течение нескольких дней или недель", - поясняет Ричард.

"В целом это не так уж сильно влияет на мою жизнь, но это есть, и иногда мне приходится сталкиваться с этой проблемой. Особенно с новыми студентами или когда я знакомлюсь с людьми", - говорит преподаватель.

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Image caption Джон Таулер и Джоди Дэйвис-Томпсон призывают тех, у кого может быть прозопагнозия, поучаствовать в их исследовании

Оказывается, очень многие не знают, что у них есть слепота на лица, и поэтому ученые из Университета Суонси приглашают как можно больше людей принять участие в их исследовании.

"Этим людям порой может быть сложно следовать за сюжетом фильма, - поясняет Джон Таулер, психолог из Университета Суонси. - Они могут смотреть "Игру престолов", где у всех длинные волосы, бороды, и им трудно понять, кто есть кто и что происходит. Только узнавая больше о прозопагнозии, люди начинают осознавать, что у них тоже она есть".

Есть два типа прозопагнозии.

Приобретенная прозопагнозия, полученная в результате травмы части мозга, которая отвечает за распознавание лиц, и врожденная прозопагнозия, которая присутствует у человека от рождения, когда в мозге отсутствуют нужные нейронные связи.

"Если мы сможем понять, в какой конкретно части мозга есть нарушения, то мы сможем начать исправлять это нарушение, - говорит Джоди Дэвис-Томпсон, также входящая в исследовательскую группу Университета Суонси. - Мы здесь, в Суонси, хотим разработать восстановительную программу, которая бы помогала людям с прозопагнозией. Мы надеемся, что нам удастся увеличить нервные связи между различными участками мозга, что позволит людям [страдающим от прозопагнозии] лучше узнавать лица".

Существует также группа поддержки Face Blind UK, она старается донести до людей, что это состояние не такое уж редкое.

"Когда люди знают, что это такое, то они лучше понимают ситуацию и могут оказать помощь", - поясняет представитель этой организации Хэзел Пластоу.