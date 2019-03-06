Последнее "прости" Карла Лагерфельда на показе Chanel: альпийские шале, твид и слезы

  • 6 марта 2019
Кара Делевинь, Мариякарла Босконо Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Итальянская модель Мариякарла Босконо ( в центре), как и некоторые другие присутствовавшие, не смогла удержаться от слез по Карлу

Показ модного дома Chanel на Парижской неделе моды всегда ожидают с особым трепетом, но в этом году эмоции били через край.

Эта коллекция "осень-зима" 2019/20 оказалась последней, созданной легендарным дизайнером Карлом Лагерфельдом, скончавшимся в феврале этого года.

Интерьер королевского дворца Пале-Рояль был переделан в тирольскую деревню с дюжиной типичных альпийских шале, из которых появлялись всемирно известные манекенщицы и даже селебрити, одетые по последнему слову "Кайзера Карла" - как величали Лагерфельда в мире моды.

Все было так, как и должно быть: из печных труб милых альпийских домиков шел дымок, снег плотным слоем укутывал подиум, не хватало только самого Карла.

Именно поэтому показ начался с долгой минуты молчания.

А затем все смешалось в этой чудесной коллекции: кто в лес по лыжи, кто в бар по коктейлю: "двойки" из твида, пальто "в гусиную лапку", спортивные костюмы с крупным логотипом из двух перекрещивающихся букв "C", перья, рюши и клетка, клетка, клетка - на пальто, брюках, шляпах...

Кара Делевинь Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Открыла показ британская модель Кара Делевинь
Кайя Гербер Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер - как первая выпавшая снежинка
Кристен Стюарт Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актриса Кристен Стюарт: это - спорт-шик
шале Chanel Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В коллекции доминировал монохром, но цвет все же присутствовал
коллекция Chanel Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Брюки с высокой талией свободного покроя - и в офис, и на курорт
модель на показе Chanel Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Тренд, который не уходит: летящие юбки и платья в сочетании с толстыми свитерами и зимними сапогами и горнолыжными ботинками
Chanel Fall 2019/2020 collection Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Клетка, "гусиная лапка", тартан придали этому выдуманному горнолыжному курорту городской вид
модель на подиуме Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Все внимание - на аксессуары: знаменитое лого Chanel на меху
манекенщица на подиуме Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Лыжный шик: вязаное платье, дутая крутка, сапоги на меху
Жанель Моне Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Американская певица Жанель Моне была одной из многих приглашенных на шоу знаменитостей
Гости в первом ряду Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Супергости на суперпоказе
Наоми Кемпбелл Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Супермодель Наоми Кэмпбелл тоже была на показе, но в качестве гостьи
Пенелопа Круз Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption А вот испанская актриса Пенелопа Круз, посещающая показы Chanel с 1999 года и недавно ставшая послом бренда, вышла на подиум в конце показа с одной белой розой в руках

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