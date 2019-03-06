Последнее "прости" Карла Лагерфельда на показе Chanel: альпийские шале, твид и слезы

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Итальянская модель Мариякарла Босконо ( в центре), как и некоторые другие присутствовавшие, не смогла удержаться от слез по Карлу

Показ модного дома Chanel на Парижской неделе моды всегда ожидают с особым трепетом, но в этом году эмоции били через край.

Эта коллекция "осень-зима" 2019/20 оказалась последней, созданной легендарным дизайнером Карлом Лагерфельдом, скончавшимся в феврале этого года.

Интерьер королевского дворца Пале-Рояль был переделан в тирольскую деревню с дюжиной типичных альпийских шале, из которых появлялись всемирно известные манекенщицы и даже селебрити, одетые по последнему слову "Кайзера Карла" - как величали Лагерфельда в мире моды.

Все было так, как и должно быть: из печных труб милых альпийских домиков шел дымок, снег плотным слоем укутывал подиум, не хватало только самого Карла.

Именно поэтому показ начался с долгой минуты молчания.

А затем все смешалось в этой чудесной коллекции: кто в лес по лыжи, кто в бар по коктейлю: "двойки" из твида, пальто "в гусиную лапку", спортивные костюмы с крупным логотипом из двух перекрещивающихся букв "C", перья, рюши и клетка, клетка, клетка - на пальто, брюках, шляпах...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Открыла показ британская модель Кара Делевинь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер - как первая выпавшая снежинка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Кристен Стюарт: это - спорт-шик

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В коллекции доминировал монохром, но цвет все же присутствовал

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Брюки с высокой талией свободного покроя - и в офис, и на курорт

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тренд, который не уходит: летящие юбки и платья в сочетании с толстыми свитерами и зимними сапогами и горнолыжными ботинками

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Клетка, "гусиная лапка", тартан придали этому выдуманному горнолыжному курорту городской вид

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Все внимание - на аксессуары: знаменитое лого Chanel на меху

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лыжный шик: вязаное платье, дутая крутка, сапоги на меху

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская певица Жанель Моне была одной из многих приглашенных на шоу знаменитостей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Супергости на суперпоказе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Супермодель Наоми Кэмпбелл тоже была на показе, но в качестве гостьи

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption А вот испанская актриса Пенелопа Круз, посещающая показы Chanel с 1999 года и недавно ставшая послом бренда, вышла на подиум в конце показа с одной белой розой в руках

.