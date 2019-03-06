Последнее "прости" Карла Лагерфельда на показе Chanel: альпийские шале, твид и слезы

Показ модного дома Chanel на Парижской неделе моды всегда ожидают с особым трепетом, но в этом году эмоции били через край.
Эта коллекция "осень-зима" 2019/20 оказалась последней, созданной легендарным дизайнером Карлом Лагерфельдом, скончавшимся в феврале этого года.
Интерьер королевского дворца Пале-Рояль был переделан в тирольскую деревню с дюжиной типичных альпийских шале, из которых появлялись всемирно известные манекенщицы и даже селебрити, одетые по последнему слову "Кайзера Карла" - как величали Лагерфельда в мире моды.
Все было так, как и должно быть: из печных труб милых альпийских домиков шел дымок, снег плотным слоем укутывал подиум, не хватало только самого Карла.
Именно поэтому показ начался с долгой минуты молчания.
А затем все смешалось в этой чудесной коллекции: кто в лес по лыжи, кто в бар по коктейлю: "двойки" из твида, пальто "в гусиную лапку", спортивные костюмы с крупным логотипом из двух перекрещивающихся букв "C", перья, рюши и клетка, клетка, клетка - на пальто, брюках, шляпах...