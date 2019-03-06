Пропустить Youtube пост , автор: GameofThrones Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: GameofThrones

За 40 дней до премьеры последнего, восьмого сезона "Игры престолов" компания-производитель сериала HBO выпустила двухминутный трейлер финальных серий культовой саги, который меньше чем за сутки собрал более 20 млн просмотров на YouTube и ещё почти 30 млн - в "Твиттере".

Фанаты сериала, как обычно, разобрали трейлер буквально по кадрам, пытаясь найти подсказки - что же произойдет в последнем сезоне?

Русская служба Би-би-си собрала несколько, возможно, не самых очевидных версий. Но сначала - на всякий случай - можно еще раз пересмотреть трейлер целиком.

Внимание: дальше могут быть спойлеры!

1. Арья в опасности - или это ловушка?

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В первых же кадрах мы видим Арью Старк, в панике убегающую от кого-то по коридорам Винтерфелла. Судя по ее выражению лица и сдавленным крикам, ей грозит смертельная опасность.

Однако если вы знакомы с характером Арьи, то наверняка почувствовали подвох: бегство от опасности - не в ее стиле (напомню, что в последний раз вы видели ее в прошлом сезоне хладнокровно убивающей Мизинца).

Она не только отважна сердцем и готова к любому бою, но и необычайно хитра. Так что, скорее всего, убегая, она пытается заманить кого-то в ловушку. Не исключено, что самого Короля Ночи.

"Я видела Смерть. У нее много лиц. И мне не терпится посмотреть в это", - без всякого страха говорит она, играя кинжалом из драконьего стекла.

2. Битва за Винтерфелл

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Очевидно, что - после того как Король Ночи покорил Стену и направил Белых ходоков дальше на юг - в ближайших сериях нас ждет грандиозная битва за Винтерфелл.

Мы видим Сира Давоса, угрюмо прогуливающегося по городской стене явно в ожидании врага, и Вариса, прячущегося в подземельях Винтерфелла вместе с женщинами и детьми.

Некоторые из фанатов предположили, что сидячая статуя, у подножия которой мы видим Джилли с маленьким Сэмом, - это памятник Робу Старку и его лютоволку Серому Ветру.

Однако им тут же напомнили, что мимо этой статуи Нед с Робертом Баратеоном проходили еще в первой серии первого сезона, так что это явно статуя кого-то из старших Старков - возможно, легендарного Брандона Строителя.

3. Золотые мечи Эурона

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Мы видим корабли Железнорожденных с кракенами на черных парусах - это флот Эурона Грейджоя. Судя по кадрам с палубы, Эурон выполнил данное Серсее обещание и везет ей армию Золотых мечей - 20 тысяч бесстрашных и отлично обученных наемников из Эссоса, с помощью которых она надеется удержать Железный трон.

Лидера мечей Гарри Стрикленда - это он стоит к нам спиной - играет Марк Риссман, знакомый нам по сериалам "Последнее королевство" и "Человек в высоком замке".

Нам показывают и саму Серсею в Королевской гавани - все столь же невозмутимую и окруженную преданными защитниками: по левую руку экс-мейстер Квиберн, позади Гора.

К сожалению, королеву нам показывают лишь дважды, и оба раза - выше груди, так что мы не видим, беременна ли она. Ведь в прошлом сезоне Серсея сообщила Джейме, что вновь ждет ребенка.

4. Берик и Тормунд живы

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Лидеру одичалых Тормунду и лорду Черного приюта Берику Дондарриону, очевидно, все же удалось выжить. Последний раз мы видели их в замке Восточного дозора, который - вместе с фрагментом Стены - был уничтожен дыханием Визериона, несущего на себе Короля Ночи.

На этом, собственно, и закончился предыдущий сезон.

5. Джон узнал тайну своего рождения?

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Джон и Дейенерис вместе со своей армией добрались до Винтерфелла. Нам показывают не только армию Безупречных у ворот замка и Сансу, впервые увидевшую драконов, но и визит в крипту. Вопрос в том, зачем именно туда пришел Король Севера - почтить память своего приемного отца Неда Старка или своей настоящей матери Лианны?

Если Джон узнал тайну своего рождения, то он должен понимать, что стоящая рядом с ним Дейенерис - не только его возлюбленная, но и его родная тетка.

Ответить на этот вопрос можно было, поняв, у чьей статуи он стоит в крипте - но этого авторы трейлера нам предусмотрительно не показывают.

Учитывая, что сезон сериала последний, рано или поздно Сноу должен узнать правду. Нам даже показывают Брана и Сэма, которые, по всей видимости, обсуждают именно это - как помягче сообщить Джону, что он Таргариен.

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Вообще, судя по этому кадру, у нас есть все основания предположить, что Король Севера не только узнает правду о своих родителях, но и оседлает Рейгаля.

Видимо, произойдет это накануне решающей битвы с мертвецами, первыми кадрами которой, под зловещий звук литавр и заканчивается трейлер.

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Первая серия последнего сезона выйдет в эфир на канале HBO 14 апреля.