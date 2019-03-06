Что случилось с Орешкиным в Думе. Три версии

Media playback is unsupported on your device "Должна быть своя точка зрения": в Госдуме отчитали министра Максима Орешкина

Госдума не приняла доклад министра экономического развития России Максима Орешкина - спикер Вячеслав Володин предложил ему подготовиться и выступить в другой раз. Это первый подобный случай в истории российского парламента. Что может скрываться за этим скандалом?

"Возможно, лучше нам перенести правительственный час, вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%. Вы, во всяком случае, выскажете свою точку зрения" - так Володин прервал выступление 36-летнего министра экономического развития.

Орешкин в этот момент стоял на трибуне и слушал Володина, глядя в пол.

Министр пришел в думу с докладом о приоритетах социально-экономического развития и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он целиком зачитал доклад, после чего депутаты стали задавать вопросы.

Диалог не задался: депутатов интересовал широкий круг вопросов, а Орешкин хотел сосредоточиться лишь на теме своего доклада. В итоге Володин предложил провести с министром еще один правительственный час - в конце марта или начале апреля. Орешкин возражать не стал.

Позже он заявил журналистам, что сам предлагал обсуждать широкий круг вопросов, но тема выступления была давно согласована.

"Я на самом деле в конце прошлого года обращался в парламент и говорил о том, что именно про это нужно делать правительственный час, но тогда парламент решил оставить тему без изменений, поэтому я выступал ровно по тем направлениям, которые парламентом были озвучены, - сказал Орешкин. - Вячеслав Викторович поставил вопрос гораздо шире".

Чиновников правительства в Госдуме критикуют часто, но выступление министра оказалось сорвано впервые. Би-би-си спросила у экспертов, что могло стать причиной скандала. Версий оказалось несколько.

Версия №1. Повышение статуса Госдумы

С начале двухтысячных - когда парламент терял влияние на принимаемые решения - о Думе говорили, что она "не место для дискуссий". А вот нынешний спикер Госдумы неоднократно говорил, что это должно быть не так.

"У Володина есть четкий тренд на подчеркивание субъектности парламента, - рассуждает политолог Евгений Минченко. - При малейшей возможности он демонстрирует, что парламент - это не придаток исполнительной власти, а отдельная ветвь, которая представляет население и имеет право быть довольно требовательной по отношению к правительству".

Министру досталось не только от спикера, но и от представителей партий, считающих себя оппозиционными.

"Максим Станиславович, на будущее: слушайте зал, через пять минут после вашего выступления все стали заниматься своими делам", - поучал его глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Идею о переносе доклада Орешкина поддержали представители всех фракций.

"Через два года выборы, депутаты приедут в округа, и им надо будет отвечать перед рассерженными избирателями за пассивность Орешкина? Конечно, нет. Как легче всего решить проблему? Приехать и рассказать своим избирателям, как ты в хвост и в гриву Орешкина и требуешь от него результата", - говорит политолог Аббас Галямов.

"Поколенчески он воспринимается как человек, которого легче троллить, - согласен политолог Михаил Виноградов. - Думаю, это просто повод показать остальным министрам, что депутаты здесь власть".

Версия №2. "Проблема 2024"

Полномочия президента Владимира Путина истекают в 2024 году. Действующая конституция не позволяет ему выдвигаться на следующий срок. Кто станет преемником Путина - загадка. Сам он избегает разговоров об этом.

На этой неделе СМИ активно цитировали заявление Орешкина о том, что ему, как "любому управленцу", было бы интересно поработать на посту президента страны. Среди российских госслужащих и политиков говорить о таком не принято, и его высказывание было многими воспринято как заявка на президентские амбиции. Позже Орешкин был вынужден комментировать дезавуировать свое заявление - он обвинил прессу в погоне за цитируемостью.

В ноябре 2017 года агентство Блумберг со ссылкой на трех чиновников, знакомых с взглядами президента России Владимира Путина, сообщало, что "Орешкин вырос в фаворита" главы государства.

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov/TASS Image caption Сам Орешкин объяснил произошедшее с ним Думе "масштабностью тех задач, которые необходимо решать"

Володин никогда о своих президентских амбициях вслух не говорил, но СМИ и эксперты неоднократно писали, что он стремится к карьерным высотам.

Так как чиновники обычно не смеют даже предполагать вслух, что в России может быть другой президент, Орешкина могли таким образом просто поставить на место, полагают эксперты.

"Руководство Госдумы может впрягаться за честь действующего президента - так, как оно ее видит", - говорит Виноградов.

С этим, однако, не согласен источник Би-би-си в Госдуме, пожелавший остаться неназванным, так как не уполномочен общаться со СМИ.

"Дело не в Орешкине и, конечно же, не в том, что он сказал, что хотел бы быть президентом, - настаивает собеседник Би-би-си. - Хотя, может, конечно, он уже и жезл в портфеле носит, и державу со скипетром. Дело исключительно в том, что мы требуем, чтобы министры приходили на правительственные часы подготовленными".

Версия №3. Неудачное стечение обстоятельств

Произошедшее с Орешкиным может объясняться чем угодно, считает бывший сотрудник администрации президента, политолог Андрей Колядин.

"Если не учитывать некие скрытые от нас смыслы - условно говоря, был какой-то непубличный конфликт, который вылился в публичную плоскость, - то могут быть три варианта: попытка повысить рейтинги Думы, попытка поставить на место одного из ближайших к Путину министров или битва башен Кремля, которые в условиях нарастающего ожидания перемен в управлении страной будут только набирать обороты", - говорит эксперт.

Галлямов полагает, что последствий для Орешкина этот скандал иметь не будет. "Может, встряхнется, чуть лучше будет работать, не будет думать, что статус министра, назначенного президентом, гарантирует ему неприкосновенность независимо от состояния дел в той отрасли, за которую он отвечает. А может найдет другого виноватого - тоже вариант", - считает политолог.

"Подобные конфликты под ковром случаются очень часто. Но чтобы они выплескивались над [ковром] - не припомню ни одного такого случая за последние 20 лет", - заключает Колядин.