Суд вынес первый приговор по делу "Нового величия"
Первый фигурант дела "Нового величия" получил условный срок. Сергиево-Посадский городской суд Московской области назначил полтора года лишения свободы условно Рустаму Рустамову. Он пошел на сделку со следствием.
Рустамова признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества, рассказала Би-би-си адвокат Светлана Сидоркина, которая представляет интересы еще одного фигуранта дела Руслана Костыленкова.
Дело рассматривалось в особом порядке, сказала Сидоркина. Это означает, что Рустамов признал вину, а суд не изучал доказательства по делу. Приговор был вынесен накануне, 5 марта.
Особый порядок гарантирует назначение менее строгого наказания.
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Дело "Нового величия"
Дело "Нового величия" вызвало общественный резонанс, когда стало известно о двух его фигурантках - 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Павликова на момент ареста в марте 2018 года была несовершеннолетней. Во время пребывания в СИЗО у девушек резко ухудшилось состояние здоровья.
В августе 2018 года в центре Москвы проходил "Марш матерей" в поддержку юных фигурантов дела. За несколько часов до шествия, не санкционированного властями, следствие ходатайствовало о том, чтобы выпустить Павликову и Дубовик из СИЗО. На следующий день их отпустили под домашний арест.
Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Четверо из них сейчас находятся в СИЗО, пятеро под домашним арестом. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества.
Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с оружием и делать коктейли Молотова. Защита утверждает, что обвинение против участников строится на показаниях информаторов.
Кто такой Рустамов
Рустам Рустамов - житель подмосковного Хотьково. Как следует из материалов дела, о которых писала "Медиазона", не состоял в движении и не участвовал в собраниях. Под следствие 28-летний Рустамов попал из-за того, что одолжил другим фигурантам свое ружье и дал к нему патроны, сообщало издание.
Он работал инженером в НИИ специального машиностроения. До сих пор он находился под домашним арестом.
По данным "Медиазоны", Рустамов - давний знакомый другого жителя Хотьково 25-летнего Руслана Костыленкова, которого следствие называет лидером движения.
Кроме Рустамова, Павликовой и Дубовик в числе обвиняемых - гитарист Павел Ребровский, юрист Петр Карамзин, студент Вячеслав Крюков, инженер-программист Сергей Гаврилов, а также Максим Рощин и Дмитрий Полетаев, биографические данные которых неизвестны.