Почему тараканов и мух становится больше, а бабочек и пчел - меньше?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Численность многих видов бабочек стремительно уменьшается

40% насекомых находятся под угрозой исчезновения. Пчелы, муравьи и жуки вымирают в восемь раз быстрее, чем млекопитающие, птицы и рептилии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biological Conservation.

При этом численность некоторых видов насекомых, например, мух и тараканов, наоборот, стремительно растет.

Основные причины сокращения числа насекомых - развитие сельского хозяйства, использование ядохимикатов и климатические изменения.

Почему насекомые так важны

Большую часть живых существ на земле составляют именно насекомые. Ими питаются птицы, летучие мыши и мелкие млекопитающие. Они опыляют до 75% всего урожая в мире, разрыхляют и обогащают почву и не дают вредителям чрезмерно размножаться.

Исследования показывают, что популяции многих видов насекомых, например пчел, за последние годы существенно сократились. Это особенно заметно в развивающихся странах.

Неблагоприятная среда

Новая работа объединяет результаты 73 аналогичных исследований, вышедших за последние 13 лет. В нем приведены данные, подтверждающие, что треть всех видов насекомых находится под угрозой исчезновения, а общее число насекомых может сократиться на 40% уже в ближайшие десятилетия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насекомые опыляют примерно три четверти всех сельскохозяйственных посевов в мире

"Главный фактор - это потеря среды обитания из-за сельскохозяйственных работ, урбанизации и вырубки лесов, - поясняет профессор Сиднейского университета и ведущий автор исследования Франциско Санчес-Байо.

Второй - более частое использование удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве по всему миру и заражение разнообразными химическими загрязнителями.

"В-третьих, есть и биологические факторы, например, экспансия некоторых видов насекомых и патогенных микроорганизмов. И наконец, глобальное потепление, особенно в тропиках, где его эффект очень заметен", - говорит ученый.

Исследование связывает с глобальным потеплением недавнее резкое сокращение популяций воздушных насекомых в Германии и в тропических лесах Пуэрто-Рико.

Некоторые эксперты называют полученные данные "отрезвляющими".

"Дело не только в пчелах, и даже не в опылении или в том, как нам себя прокормить, - говорит Мэт Шардлоу, активист организации Buglife по защите беспозвоночных от исчезновения. - Снижение популяции также коснулось жуков-навозников, перерабатывающих животный и растительный мусор, стрекоз и других насекомых, которые начинают свою жизнь в реках и прудах".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Популяция навозных жуков, судя по всему, тоже сокращается

"Сейчас становится все очевиднее, что экологический баланс нашей планеты разрушается, и нужны активные и масштабные меры для того, чтобы остановить и изменить эти ужасные тенденции. Позволить насекомым и дальше постепенно исчезать было бы нерационально".

Вредителей становится больше

Авторы исследования обеспокоены влиянием исчезновения насекомых на всю пищевую цепь. Многие птицы, земноводные и рыбы ими питаются, и поэтому тоже подвержены риску.

Однако некоторые виды насекомых, похоже, сумеют адаптироваться к новым условиям.

"Быстро размножающиеся насекомые-вредители, скорее всего, будут отлично себя чувствовать в более теплых условиях, поскольку многие их природные враги, размножающиеся медленнее, исчезнут", - считает профессор университета Сассекса Дейв Гулсон, который не принимал участие в исследовании.

"Вполне вероятно, что в итоге у нас будет множество вредителей, но мы потеряем всех прекрасных созданий, которые нам нравятся - пчел и цветочниц, бабочек и жуков-навозников, отлично справляющихся с переработкой животного мусора".

Как мы можем это предотвратить?

Профессор Гулсон добавляет, что некоторые виды насекомых, такие как комнатные мухи и тараканы, хорошо приживаются в антропогенной среде и смогли выработать устойчивость к пестицидам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А вот тараканы, как и мухи, вымирать не собираются и учатся питаться пестицидами

Есть ряд мер, которые люди могут предпринять, например, создать более благоприятную среду для насекомых у себя в саду, отказавшись от использования ядохимикатов, а также покупать органические продукты.

Необходимо также провести дополнительные исследования в Африке и Южной Америке, так как 99% всех данных было собрано в Европе и Северной Америке.

Если большое количество насекомых исчезнет, им на смену придут новые, но на это уйдет очень много времени.

"Если взглянуть на то, как проходили массовые вымирания в прошлом, они положили начало процессу, в ходе которого те немногие виды, что смогли выжить, приспособились и заняли все доступные ниши и эволюционировали в новые виды", - говорит профессор Гулсон. - Так что не сомневаюсь, что через миллион лет разнообразные новые создания придут на смену старым, вымершим в XX-XXI веках. Правда, боюсь, что для наших детей это слабое утешение".