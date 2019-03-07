Пресса Британии: куда улетает золото Венесуэлы

В обзоре британской прессы:

"Золотые визы"

Газета Financial Times описывает меры британского правительства по борьбе с "грязными деньгами" из-за рубежа. Более жесткие правила для претендентов на "золотую визу" анонсировалось давно, но их предварительная версия публикуется впервые.

Новые правила министерства внутренних дел вступят в силу в апреле. Как узнала газета, теперь претендентам на "золотую визу" придется доказывать, что у них в течение последних двух лет был контроль над состоянием по меньшей мере в два миллиона фунтов. В нынешних правилах речь идет о сроке в 90 дней.

Также от соискателей потребуют инвестиций в британские компании, а вложения в так называемые "гилты" - один из типов облигаций британского правительства - не будут засчитываться при получении визы.

Количество россиян, получивших визы этого типа, упало с 46 в 2017 году до 29 в 2018-м, отмечает газета.

В Transparency International раскритиковали предварительную версию новых правил как слишком мягкую.

Директор по политике организации Данкан Хеймс отметил, что в правилах не учтены рекомендации по созданию агентства для проверок инвесторов, получивших "золотые визы" до 2015 года, когда "источники денег не проверялись или почти не проверялись".

В министерстве внутренних дел говорят, что вопрос о проведении таких аудитов остается открытым, но в апрельских правилах соответствующего пункта не будет.

Странные перелеты из Венесуэлы

Газета Times пишет о "таинственных" перелетах лайнеров российской авиакомпании Nordwind из Венесуэлы в Африку и на Ближний Восток. Авторы подозревают, что режим Николаса Мадуро вывозит из страны золото и продает его в этих регионах.

1 марта самолет Nordwind, судя по информации издания, без пассажиров на борту, перелетел из Каракаса в столицу Уганды Кампалу. Там самолет на несколько часов задержался, потом полетел в Занзибар, а оттуда - назад в Каракас.

Тот же борт видели в аэропорту Каракаса при подготовке к рейсу в Объединенные Арабские Эмираты с 20 тоннами золота на борту. Сделка по продаже этого груза была заблокирована из-за давления США.

Эксперты по региону и правозащитники в беседе с газетой говорят, что Уганда сегодня получает репутацию международного центра по "отмыванию" золота, и местные трейдеры будут "очень открыты" новым поставщикам, в том числе и не из Африки.

Самолет Nordwind - не единственный лайнер, который заметили совершающим подозрительные рейсы из Венесуэлы. По словам источника в одной из авиакомпаний, на прошлой неделе европейского перевозчика наняли для транспортировки четырех тонн золота из Каракаса в угандийский город Энтеббе.

Венесуэльская оппозиция утверждает, что частный самолет министра иностранных дел Хорхе Арреаса в начале марта забрал в Афинах деньги за поставку золота. Самолет приземлился в Афинах на четыре часа, хотя в греческом агентстве гражданской авиации подтверждают, что дали ему разрешение сесть только для дозаправки.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас - один из немногих европейских лидеров, поддерживающих режим Николаса Мадуро. В оппозиции считают, что самолет не сел бы в Греции просто так. Посол Венесуэлы в Греции отрицает эту версию. "Глупо думать, что министр иностранных дел сам будет вывозить золото из страны", - заявил он в интервью греческой газете.

Что будет с Идлибом?

Сирийская провинция Идлиб - последний регион, который удерживает оппозиция. Башар Асад твердо намерен вернуть его под свой контроль, но должен учитывать интересы соседней Турции, переговоры с которой ведет Москва, пишет Financial Times.

Несмотря на то что Россия и Турция в Сирии поддерживают противостоящие стороны, за годы конфликта у этих стран сложилось сотрудничество. Оно возникло в контексте союза Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, который они оба хотят защитить на фоне быстро портящихся отношений с Западом.

В Идлибе этот альянс подвергается испытанию. Цели сторон слишком разные. Турция, которая граничит с Идлибом, ни в коем случае не хочет допустить прямой атаки, в результате которой на ее южных границах могут появиться толпы беженцев. Россия хочет устранить оставшихся в регионе экстремистов, а режим Асада - отбить Идлиб у повстанцев.

Газета поговорила с высокопоставленными источниками в Кремле и турецком правительстве.

"Мы теряем терпение [...] Мы хотим продолжать партнерство с Турцией. С одной стороны, мы не хотим подвергать его риску. Но с другой, мы не хотим, чтобы и Турция подвергала его риску своим бездействием", - сказал кремлевский источник.

Турция же настаивает, что всеми силами старается соблюдать "идлибский меморандум" о создании вдоль линии соприкосновения сил демилитаризованных зон. "Меморандум должен оставаться в силе", - говорит источник в правительстве Турции, выступая против атак сирийского режима в Идлибе.

Дмитрий Тренин из Московского центра Карнеги считает, что Москва в итоге предпочтет свои интересы альянсу с Турцией. По мнению одного из западных дипломатов, работающих в Бейруте, Россия все равно не сможет остановить режим Асада, если его силы решат атаковать провинцию, однако сирийской армии в этом будет необходима поддержка российской авиации.

Мирным жителям региона некуда даже бежать, отмечает газета. На западе - закрытая Анкарой граница с Турцией, на востоке - Алеппо, на севере - блокпосты повстанцев, которых поддерживает Турция. Эрдоган уже столкнулся с высоким уровнем недовольства в Турции, после того как страна приняла 3,6 млн сирийских беженцев. Принять больше - значит рисковать.

Для многих мирных жителей, переживших прошлые крупные битвы и штурм своих городов, Идлиб стал последним прибежищем. Сегодня в регионе в лагерях для беженцев жвет около 275 тысяч человек. Идлиб не получает электричества и не располагает достаточным количеством работающих больниц.

"Дело не в том, что у нас проблема в Идлибе. Дело в том, что проблема Идлиба каждый день становится больше. [...] И есть определенный предел терпению. [Владимир Путин] думает об этом каждый день. Это большая проблема", - сказал газете высокопоставленный кремлевский чиновник.