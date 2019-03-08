Как экс-глава штаба Трампа Манафорт получил меньше 4 лет вместо 19

Правообладатель иллюстрации William Hennessy Jr Image caption Манафорт встретил приговор в инвалидном кресле

Бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые махинации. Обвинение просило для него как минимум 19,5 лет лишения свободы. Би-би-си рассказывает, как Манафорту, проходившему одним из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Трампа с Кремлем, выносили приговор в суде штата Вирджиния.

Камеры телеканалов у здания суда в Александрии, штат Вирджиния, выстроились за несколько часов до начала судебного заседания. Рядом гулял человек в оранжевой ушанке с плакатом "Это знак".

В дни судебных процессов над фигурантами расследования вмешательства России в президентские выборы в США у входа регулярно появляются люди с плакатами, зачастую с более жесткими лозунгами - "Путинская марионетка", "Предатель", "Продал демократию Путину? Плати налоги".

Представители офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможный сговор окружения Трампа с Кремлем, заходили в суд в приподнятом настроении. В деле Манафорта они выступали гособвинителями, политтехнолога присяжные признали виновным еще в августе прошлого года.

Правообладатель иллюстрации Mark Wilson/Getty Images Image caption Адвокат Манафорта Кевин Даунинг с первого дня процесса настаивал на том, что в сговоро с Кремлем Манафорт не вступал

Пусть не по всем эпизодам обвинения, а лишь по 8 из 18, но и этого, как заявил в меморандуме офис Мюллера, хватало на то, чтобы приговорить Манафорта как минимум к 19,5 годам тюрьмы, а максимум - к 24.

- Какой этаж? - поинтересовался один из гособвинителей у коллеги.

- Девятый! Забыл уже?

- Давно не были!

Дату вынесения приговора Манафорту в Вирджинии переносили несколько раз из-за второго дела в отношении экс-главы штаба Трампа, которое рассматривается параллельно в Вашингтоне, в суде столичного округа Колумбия.

Манафорту вменяют сговор против государства, отмывание денег, дачу ложных показаний и нарушение правил регистрации в качестве иностранного агента - до сотрудничества с Трампом он работал на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Приговор по второму делу огласят 13 марта.

Журналисты заранее выстроились у дверей в зал 900 в огромную очередь-змейку, заполнив весь холл и соседние коридоры, но вовремя заседание не началось.

Когда двери открылись, сотрудники СМИ рванули вперед, а некоторые пытались пролезть без очереди, опасаясь, что места в зале им не хватит. Попытки пресек пристав - первыми пустили адвокатов, гособвинителей и родственников политтехнолога.

Манафорта в зал ввезли на инвалидной коляске, а в руках он держал трость. Политтехнолог страдает подагрой, которая обострилась у него за восемь месяцев содержания в следственном изоляторе. На первые заседания по делу, пока он находился под домашним арестом, Манафорт еще приходил сам.

За время, проведенное в тюрьме, бывший начальник штаба Трампа сильно постарел и поседел. Деловой костюм он сменил на зеленую тюремную робу. В зале за ним в гробовой тишине наблюдали около сотни журналистов, сотрудников ФБР и минюста США, а также любопытных зрителей.

Судья Томас Эллис опоздал на полчаса и начал заседание с извинений. Манафорту он разрешил не вставать. Собравшиеся еще не знали, что через несколько часов Эллис проявит куда более сильное снисхождение к попавшемуся на мошенничестве политтехнологу.

Правообладатель иллюстрации William Hennessy Jr Image caption Судья счел неоправданно большим срок в 19 лет, о котором просило обвинение для Манафорта

Эллис напомнил, что Манафорта признали виновным по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, двум случаям банковского мошенничества и одному эпизоду сокрытия иностранного счета.

"У суда нет данных о том, что Манафорт вступал в сговор с российскими чиновниками в 2016 году", - обратил внимание судья. Он отметил, что уже поднимал вопрос о чрезвычайно широких полномочиях спецпрокурора Роберта Мюллера, но признал законность его действий.

Эллис на протяжении всего процесса неоднократно обращал внимание, что обвинения, инкриминируемые политтехнологу, никак не связаны с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

78-летний судья, назначенный на эту должность еще президентом Рональдом Рейганом, подчеркивал, что команда Мюллера намеренно сжимает кольцо вокруг политтехнолога, рассчитывая, что он в итоге даст показания на других фигурантов "русского расследования", в том числе на президента Трампа.

Впрочем, в том, что вина Манафорта в мошенничестве доказана, Эллис не сомневался. Большая часть процесса ушла на то, чтобы вновь разобрать предъявленные Манафорту обвинения и схемы его ухода от налогов.

В общей сложности, по утверждению судьи, Манафорт не выплатил более 6 млн долларов налогов. Все это время политтехнолог вел роскошный образ жизни, приобретал дорогую недвижимость, автомобили и даже пиджак из страусиной кожи за 15 тыс. долларов.

В то же время судья обратил внимание, что политтехнолог ранее к уголовной ответственности не привлекался. Манафорт также "вывернул себя наизнанку" перед следователями из команды Мюллера.

В ответ гособвинители заявили, что политтехнолог за 50 часов допросов не рассказал ничего нового, неизвестного следователям.

"Не то чтобы это были 50 часов чего-то полезного, чего-то, что мы ранее не знали, это точно не были 50 часов важной информации", - сказал Грег Андерс, выступавший основным обвинителем на процессе.

Команда Мюллера не считает, что бывший глава штаба Трампа честно сотрудничал со следствием: второе дело, которое рассматривается в Вашингтоне, касается как раз его лжи на допросах.

Правообладатель иллюстрации Alexandria Sheriff's Office via Getty Images Image caption В следственном изоляторе здоровье 69-летнего Манафорта существенно ухудшилось

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг, в свою очередь, обратил внимание, что по аналогичным делам о налоговом мошенничестве обвиняемые зачастую заключают сделку со следствием и часто даже не доходят до суда.

Необычность случая его подзащитного, по словам адвоката, заключалась в том, что у Манафорта не было возможности разрешить претензии властей в досудебном порядке.

Споры у защиты и обвинения возникли и по поводу суммы нанесенного ущерба, которую должен выплатить Манафорт. Команда Мюллера настаивала на 24 млн долларов, утверждая, что деньги у политтехнолога есть.

"Государству известно, что у Манафорта два дома - в Вирджинии и в Палм-Бич, во Флориде, - отметил представитель прокуратуры Узо Осанье. - Их стоимость примерно 4 млн долларов".

Защита возражала - даже если подсчеты Осанье верны, имущество Манафорта еще нужно суметь продать по такой цене. Адвокаты утверждали, что доказательств платежеспособности бывшего главы штаба Трампа у гособвинения нет.

Наконец, судья дал выступить с заключительным словом Манафорту. Поскольку подойти к трибуне и говорить в микрофон он не смог, политтехнолога было еле слышно.

Он пожаловался на то, что последние два года стали самыми сложными в его жизни. "Сказать, что я унижен и мне стыдно - это еще мягко", - добавил он, попросив судью проявить сострадание.

По словам Манафорта, в профессиональном и финансовом плане его жизнь в руинах, а его психическому и физическом здоровью нанесен удар.

"Самая большая боль - боль семьи, без которой я уже почти девять месяцев", - сказал Пол Манафорт. Он отметил, что в камере много думал о своей жизни и о решениях, которые он принимал, когда перед ним стоял выбор.

Оглашая приговор, судья отметил, что Манафорт так и не сказал в последнем слове ничего о раскаянии и сожалении. Он этому удивился и посоветовал политтехнологу подумать над этим в заключении.

"Господин Манафорт, вас обвинили в серьезных, очень серьезных преступлениях. Жизнь - череда выборов, вы свой выбор сделали, вы решили начать заниматься незаконной деятельностью", - сказал Эллис.

Тем не менее, судья подчеркнул, что по аналогичным делам приговоры выносились куда менее жесткие, чем запросила для Манафорта сторона обвинения. Срок в 19,5 лет он назвал необоснованным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Адвокат Манафорта Кевин Даунинг заявил о том, что у суда нет никаких доказательств причастности Пола Манафорта к какому-либо сговору с российскими чиновниками

В итоге, он вынес решение, что по эпизодам ухода от налогов Манафорт должен отсидеть 24 месяца, по сокрытию счета в иностранном банке - 30 месяцев, и по двум случаям банковского мошенничества - 47 месяцев.

Наказание он может отбывать одновременно, а не последовательно, и таким образом Манафорт получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы. Срок, который он уже провел за решеткой, зачтется. В итоге ему останется отбыть три года и три месяца заключения.

Также ему назначили штраф в 50 тыс. долларов. Судья предварительно поинтересовался у гособвинителей, какой размер штрафа они назвали минимальным, и выбрал наказание по нижней планке. Манафорту также придется выплатить государству 24 млн долларов в качестве возмещения ущерба.

На выходе из здания суда адвокат Кевин Даунинг заявил о том, что у суда нет никаких доказательств причастности Пола Манафорта к какому-либо сговору с российскими чиновниками.

Представители офиса спецпрокурора Мюллера ушли быстро и молча.