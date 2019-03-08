"Капитан Марвел": как Голливуд оседлал волну феминизма

В кинотеатрах по России и миру выходит "Капитан Марвел". Некоторые критики сочли фильм сырым, но для многих он стал подтверждением тренда на феминистскую повестку в высокобюджетных фантастических блокбастерах.

Фильму предшествовал успех "Черной пантеры" и "Чудо-женщины" - двух лент о супергероинях.

"Главный факт о "Капитане Марвеле" формулируется элементарно: это первый сольный фильм студии Marvel не о супергерое, а о супергероине, причем срежиссированный женщиной (пусть и в соавторстве с мужчиной). Напрашивается сравнение с нашумевшей "Чудо-женщиной" студии-конкурента DC, где волшебное и земное сочетались в таком же причудливом соотношении", - пишет кинокритик Антон Долин в своей рецензии на ленту.

Правообладатель иллюстрации Walt Disney Studios/Marvel Studios

"Но там безупречная красавица-амазонка нисходила до мира людей, погрязших в заблуждениях, а здесь невзрачная женщина-солдат постепенно превращается в богиню - причем, кажется, исключительно через веру в себя, в свою силу и правоту, в свое непреложное право на эмоции. Более откровенной феминистской программы в мейнстримном кино, кажется, за последние годы не было", - добавляет Долин.

Другой известный критик Тодд Маккарти из Hollywood Reporter посчитал "Капитана" скучным, предсказуемым и лишённым интриги: "Это не "Черная Пантера".

В то же время игра актрисы Бри Ларсон, получившей "Оскар" за главную роль в фильме "Комната", удостоилась комплиментов за эмоциональную тонкость.

Правообладатель иллюстрации Disney/Marvel Image caption Не все ожидавшие фильма фанаты сразу поняли, что "Капитан Марвел" - это оскароносная Бри Ларсон

Некоторые из рецензентов сравнивали ленту с "Чудо-женщиной" не в пользу последней.

Вот и репортёр Би-би-си Нил Смит заметил, что у него есть вопросы к "Капитану".

"Это - упущенная возможность. Хоть в фильме и много забавного, сама героиня почти лишена юмора: там, где "Железный человек" Роберта Дауни-младшего отпустит самоуничижительную остроту, Ларсон должна оставаться серьёзной", - расстроен Смит.

"Антон Долин обнаружил"

Реакция российских пользователей на фильм ещё только начинает проявляться, однако под огонь сарказма Рунета попал сам Антон Долин, поскольку в твите "Медузы" со ссылкой на его рецензию содержится фраза: "Кинокритик "Медузы" Антон Долин обнаружил в "Капитане Марвел" мощный феминистский посыл".

Правообладатель иллюстрации Disney/Marvel Image caption В "Капитане" героиню Бри Ларсон зовут Кэрол Дэнверс

Эта формулировка невообразимо раззадорила соцсети.

"Антон Долин обнаружил, что если пить, то можно напиться", - воображает сеть алкомаркетов "Красное и Белое".

"Медуза" не осталась в стороне и поблагодарила читателей за фидбек эмодзи от самого кинокритика.

"Чёрная пантера"

Иного рода консенсус сложился вокруг "Черной пантеры" - её называли "манифестом афрофутуризма" и "феноменом", а рейтинги на сайтах-агрегаторах не падают ниже 80% - иными словами, лента понравилась почти всем.

Кинокритик Рианна Диллон считает, что пройдёт еще много времени, пока Голливуд решит проблему гендерной предвзятости, но такие фильмы, как "Черная пантера", дают ей надежду.

"Черная пантера" - очень впечатляющий опыт, потому что это не артхаусный фильм, это фильм с большим бюджетом, который был снят крупной кинокомпанией - Marvel Studios, а дистрибьютером выступает Disney", - сказала она Би-би-си.

Хотя этот фильм трудно назвать совершенным, но в нем много образов "умных и храбрых" женщин.

"Вот почему зрителям так нравится этот фильм", - добавляет Диллон.

Ряд исследований говорит о том, что производство фильмов, в которых соблюден гендерный баланс, может принести более высокие доходы киностудиям.

Правообладатель иллюстрации Marvel Studios Image caption Мир "Чёрной пантеры" некоторые рецензенты сочли прорывом для афрофутуризма - художественного ответвления фантастики с темнокожими персонажами

Кроме того, "Пантеру" хвалили и за демонстрацию темнокожих героев. "Это для нас событие исторического масштаба", - писал о блокбастере британский художник-график Джейкоб Джойс.

Фильм стал первой супергеройской лентой, номинированной на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Всего на церемонии этого года "Черная пантера" из семи номинаций взяла три: "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучший дизайн костюмов".

"Чудо-женщина"

Главный конкурент студии Marvel - DC Comics - также не остался в стороне от исследования супергероинь: его позапрошлогодняя "Чудо-женщина" - уже третья экранизация одноимённой серии комиксов.

Ее критики оценили выше "Капитана", но ниже "Черной пантеры".

"Фильм, обещавший пробить пресловутый "стеклянный потолок", грозит остаться в истории кино классикой плохого вкуса", - писал в британской газете Guardian Стив Роуз сразу после выхода картины.

Но многим женщинам фильм понравился.

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption Актриса Галь Гадот впервые появилась в роли чудо-женщины в фильме "Бэтмен против Супермена"

"Что самое главное, она показала нам героиню, которая полностью оправдывает все величие своего прозвища и даже выделяется на фоне других супергероев - не потому что она женщина, а за счет своих ясно обозначенных идеалов", - парирует Эмма Симмондс из Radio Times.

"Охотницы за привидениями"

Мало какой "сверхъестественный" блокбастер с женским участием, впрочем, критиковали в соцсетях так, как ремейк "Охотников за привидениями" 2016 года.

Его трейлер за месяц собрал больше всего дизлайков из всех промо-роликов к фильмам в истории YouTube.

Правообладатель иллюстрации Sony Pictures Image caption Трейлер ремейк "Охотников за привидениями" вызвал волну резкой критики

Впрочем, впоследствии, по выходу самого фильма его оценили скорее положительно: у него средняя оценка 6.5/10 на агрегаторе Rotten Tomatoes и 60 баллов из 100 на критическом портале Metacritic.

Рецензентов смутили шутки, но они высоко отозвались о работах самих актрис, в первую очередь - звёзд скетч-шоу Saturday Night Live Кристен Уииг и Мелиссы Макарти.

"Женщина-кошка"

Тем не менее, в начале 2000-х было и кино о супергероине, попавшее под разнос общественности еще больше, чем все перечисленные нами блокбастеры.

Речь о том, что должно было стать звёздным часом актрисы Холли Берри - "Женщине-кошке" из Вселенной упомянутых DC Comics.

В 2005 году фильм получил семь номинаций на антипремию "Золотая малина", в том числе "Худшая актриса второго плана", "Худший актер второго плана" и "Худшая пара".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Холли Берри не раз впоследствии отзывалась о "Женщине-кошке" как о "кошмарном фильме"

В результате "Кошке" достались четыре "главных" приза: "Худший фильм", "Худшая актриса в главной роли" (собственно, Холли Берри), "Худший режиссёр" и "Худший сценарий".

В отличие от подавляющего большинства лауреатов "Малины", Берри лично прибыла на церемонию и сказала в своей "благодарственной" речи: "Прежде всего, я хочу поблагодарить Warner Bros. Спасибо, что засунули меня в этот дерьмовый фильм. Это было как раз то, что было нужно моей карьере".

Таким образом, возможно, что после "Женщины-кошки" любой блокбастер с супергероиней будет восприниматься зрителями свежим и интересным.