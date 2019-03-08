"Дружба между животными - великий урок". Возвращение кошатника из Алеппо

Media playback is unsupported on your device Кошатник в Алеппо

История защитника котов в сирийском Алеппо Мохаммада Альджалила стала широко известна после того, как о нем сообщила Би-би-си в 2016 году.

Ему пришлось бежать из города после взятия его правительственными войсками, но сейчас он вернулся и живет по соседству с Алеппо. Теперь он помогает не только животным, но и детям.

Через несколько недель после публикации видеорепортажа о нем Мохаммад в бессилии наблюдал, как его убежище для кошек было сначала разбомблено, а затем подверглось химической атаке.

Большая часть из 180 котов погибли или разбежались. Подобно тысячам жителей города, он оказался в блокаде в восточной части города, которую постоянно бомбили российские и сирийские самолеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эвакуация восточного Алеппо в декабре 2016 года

В последние дни осады Алеппо он передвигался из одного района города в другой, становясь свидетелем страшных сцен разрушения. Но все эти дни он по-прежнему помогал людям и животным. Он доставлял раненых в подземные госпитали на своей машине.

Когда в октябре 2016 года город пал, он уехал из Алеппо в автоколонне, набив машину ранеными людьми и последними шестью кошками из убежища.

Передохнув немного в Турции, он пробрался назад в Сирию, привезя с собой турецкого кота для компании, и организовал новое прибежище для кошек в деревне Кафр-Наха, удерживаемой повстанцами к западу от Алеппо.

Он объявил кампанию по сбору средств с помощью социальных сетей и стал получать пожертвования со всего мира.

Но Алаа, как его все называют, всегда стремился помогать людям, а не только животным.

В Алеппо он и его друзья покупали генераторы, копали колодца и запасались едой. Даже на пике бомбежек они устраивали курсы по уходу за животными для детей, чтобы не давать тем одичать.

Они также организовали игровую площадку рядом с убежищем, где дети могли найти укрытие от ужасов, которые происходили вокруг.

Image caption Алаа и кот по имени Эрнесто

На новом месте Алаа не только устроил укрытие для кошек, которое было больше и лучше старого. Там же появились приют для сирот, детский сад и ветеринарная клиника.

Алаа и его друзья превратились в небольшое агентство, которое занимается гуманитарной помощью. Он убежден, что если учить детей помогать попавшим в беду животным, это помогает им преодолеть собственные психологические травмы, нанесенные войной.

"Дети и животные - главные жертвы сирийской войны, - говорит он. - Взрослые часто ведут себя очень плохо".

Когда Алаа рос в Алеппо, он всегда помогал кошкам и побуждал друзей поступать так же, хотя в Сирии и вообще в арабском мире не принято держать дома кошек и собак.

В возрасте 13 лет Алаа стал работать электриком, но попутно занимался множеством иных дел - был художником, ремонтником, программистом, устанавливал спутниковые антенны. Он много работал и многому научился. "У тебя золотые руки, Алаа", - говорила ему мать.

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Он мечтал стать пожарным по стопам отца и работать спасателем, но такую работу можно было получить только по знакомству, которого у его отца не было. Поэтому его заявления о приеме на работу годами оставались без ответа.

"Конечно, я не думал, что мое желание осуществится только благодаря войне. Если бы мне удалось добиться без всех тех мучений, которые я видел… Аллах вознаградил меня, позволив мне помогать людям, но я и в самых страшных кошмарах не мог представить войну, которая принесла столько страданий людям и животным", - говорит Алаа.

Во время осады Алеппо он обходил дома для престарелых в мусульманских и христианских кварталах, разнося еду. Экстремисты из "Аль-Нусры" часто останавливали его и обзывали кафиром (неверным), но он не прекращал трудов.

"Наш пророк Мухаммед говорил со всеми, с христианами и евреями. Я верю в Моисея, Иисуса и Мухаммеда, потому что все они стремились к добру. Я считаю себя мусульманином, но я не фанатик. Я беру у религии всё, что в ней есть хорошего и что может стать уроком", - говорит Алаа.

Несмотря на все сложности, с которыми он сталкивается, Алаа всегда сохранял чувство юмора. В новом убежище для кошек самым популярным котом является полосатый кот Макси по прозвищу "Король маркетинга", потому что он привлекает самые крупные пожертвования в социальных сетях.

Но и здесь Алаа сталкивается с большими проблемами. В деревне, где расположился теперь его центр, царит безвластие, и когда местные гангстеры осознали, что Алаа и его центр получают деньги, они попытались его похитить.

В новом убежище разместились не только кошки, но также собаки, обезьяны, кролики, петух, который считает себя котом, и арабский жеребец.

"В Сирии осталось так мало чистокровных лошадей, что теперь я пытаюсь достать ему кобылу. Так что я выступаю в роли сирийской матери и стараюсь найти ему подругу, чтобы сохранить его потомство в Сирии", - рассказывает Алаа.

Image caption "Король маркетинга" Макси

Все животные в центре имеют клички, обычно их присваивает сам Алаа. Агрессивный черно-белый кот, который появился в убежище, крал еду и бил всех других котов, получил кличку Аль-Багдади по имени бывшего лидера группировки "Исламское государство" (запрещено в России).

"Конечно, этот кот был в миллион раз лучше этого убийцы Аль-Багдади, но кличка была уместной, потому что как раз тогда в Алеппо появились джихадисты из ИГ", - говорит Алаа.

Большого рыжего кота за схожесть с Трампом прозвали Оранжевым президентом. Двух юрких котов называют Сухой-25 и Сухой-26 по названию российских самолетов.

"Это старые самолеты, но для войны в Сирии они пригодны. Мы всегда знали о приближении русских самолетов, потому что у них очень пронзительный звук двигателей".

Алаа хорошо известен всем сирийцам, и власти знают о его существовании и деятельности.

В 2017 году ему позвонили из зоопарка к югу от Алеппо и попросили о помощи - зоопарку было нечем кормить львов, тигров и медведей. Алаа не отказал в помощи, что сделать ему было непросто - ведь на пути в зоопарк ему приходилось пробираться через пропускные пункты боевиков. Оказалось, что зоопарку его рекомендовало сирийское министерство сельского хозяйства.

"Забавно, что министерство знало о нас и передало ответственность за животных в зоопарке нам, - говорит он. - Этот зоопарк принес нам немало хлопот".

Image caption Ветеринар, доктор Юссеф

В конце концов Алаа сумел спасти всех зверей, которые к тому времени выжили, вывезя их в Бельгию, Голландию и Иорданию.

В новом убежище в деревне Кафр-Наха Алаа и его друзья пригрели 105 детей, из которых 85 являются сиротами. Только 11 детей ночуют в убежище, потому что оно все еще строится, но все дети получают там еду, одежду и учатся. Это обходится Алла 25 евро в месяц на одного ребенка.

Главной опасностью остается нестабильность в этом районе. Там постоянно идут столкновения между различными группами повстанцев. Деревня расположена на границе с провинцией Идлиб, которая остается вне контроля правительственных сил. Никто не знает, кто возьмет в ней верх и что будет дальше.

"Все воюющие стороны повинны в убийствах мирных жителей, - говорит Алаа. - Мы восстанавливаем мирную жизнь, а моя роль - восстановить убежище для кошек. Дружба между животными для нас - великий урок".

"Похоже, что мир не в состоянии справиться с войнами и конфликтами в наши дни. Вот почему так много беженцев повсюду, но особенно здесь на Среднем Востоке. Я не хочу быть беженцем, я хочу оставаться на родине в Сирии и помогать людям в меру своих сил", - заключает Алаа.