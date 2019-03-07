Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман приехал в Лондон с лекцией "Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ".

Он побывал в редакции Би-би-си и ответил на вопросы Олега Антоненко.

Media playback is unsupported on your device Мой статус в России - Евгений Ройзман

"Я уже никого не отговариваю от эмиграции"

Би-би-си: Лондон в России известен как место, где собираются политические эмигранты. Вы встречались с ними - с Михаилом Ходорковским, например, или с Евгением Чичваркиным?

Евгений Ройзман: Я знаю их всех, но я с ними не встречался. Лекция была открытая, кто захочет - придет. Некоторых мне интересно было бы повидать. Да всех!

Эти люди для меня не изгои, а просто те, кто в силу обстоятельств оказался… Знаете, есть такая поговорка: "Бег не красен, да здоров"?

Би-би-си: Вы для себя не исключаете такой вариант?

Е.Р.: Исключаю. Для меня оставаться на родине, в своем городе - это самоцель. Оставаться самим собой - для меня это еще и оставаться на родине.

Раньше, когда я читал лекции, с детьми разговаривал - я позволял себе от этого отговаривать. В последние годы я не отговариваю никого. Я не хочу брать на себя ответственность.

И когда я слышу, что люди хотят уезжать - дай бог, чтобы у вас все получилось. Потому что Россия никуда не денется, это ваша страна, она всегда будет у вас в сердце. Но я никого уже не отговариваю, потому что я понимаю, что происходит.

Би-би-си: Вы говорите, что были бы рады увидеть всех тех, кто здесь находится. Если бы вы увидели Ходорковского, что бы вы ему сказали?

Е.Р.: Ходорковский очень достойно отсидел весь свой срок. Отсидеть 10 лет в российской тюрьме - это уже серьезно. Он достойно себя ведет. Другое дело, что когда человек вдали от родины, он "на кончиках пальцев" не ощущает ситуацию, как мы ощущаем ее там.

Но тем не менее он пытается каким-то просвещением что-то сделать, сказать свое слово, играть какую-то свою роль. Он любит свою страну, для меня это несомненно. И для меня это большой человеческий плюс - что человек переживает за свою страну и ее любит.

Би-би-си: Считаете ли вы, что такие люди, которые живут за пределами страны, должны играть серьезную политическую роль во внутрироссийских делах?

Е.Р.: Их отсекают, их шельмуют, убивают их репутацию, но они всегда играли эту роль и будут ее играть. На самом деле мир открыт, все коммуникации есть, и оно всегда так будет.

Би-би-си: Если Ходорковский предложит лично вам деньги на какую-то политическую кампанию, вы возьмете?

Е.Р.: Я не нуждаюсь в деньгах на политическую кампанию. В свое время, в 2003 году у меня была ситуация, когда Ходорковский предложил мне достаточно большие деньги. Со мной вел переговоры один из его помощников, мне предложили порядка двух миллионов долларов на выборы, и я отказался. Я не самый богатый человек, но я отказался.

Перед этим я спросил: "А что вы хотите взамен?" Они говорят: "Мы хотим, чтобы ты выиграл выборы, прошел в Думу и занимался тем, чем всегда, и оставался независимым". Позиция совершенно понятная.

Это было незадолго до того, как его арестовали, но я тоже ждал в то время ареста, и у меня вообще стоял в то время вопрос физического выживания. Это были тяжелые для меня времена. Я же не просто так пошел в Госдуму.

Я наблюдаю за Ходорковским давно, знаю за ним ряд серьезных поступков. И поверьте, достойно отсидеть 10 лет в России - это серьезно.

"Мой статус - Евгений Ройзман"

Би-би-си: В каком статусе вы сейчас находитесь? Я понимаю, вы сейчас - ведущий "Эха Москвы", но при этом продолжаете принимать граждан в Екатеринбурге, не будучи ни мэром, ни чиновником. Чем вы можете помочь людям?

Е.Р.: Мой статус в России - это Евгений Ройзман. Я сам себе статус, я его нарабатывал больше 20 лет. В данном случае то, что я веду свою передачу на "Эхе Москвы", усиливает мои позиции как человека.

Что касается приема: я вел прием в свое время, будучи президентом фонда "Город без наркотиков", огромное количество людей через меня шло. Но это были специфические вопросы.

Позднее я вел прием в качестве депутата Государственной думы. Это был мощнейший ресурс, и через мою приемную за четыре года прошло порядка 40 тысяч человек.

Потом я вел приемы, когда был мэром города. Я надеюсь, что еженедельные открытые приемы в моем городе станут традицией.

Би-би-си: Зачем вам это нужно сейчас?

Е.Р.: Послушайте, я живу навсегда, я никуда не тороплюсь. Если когда-нибудь это станет традицией в моем городе, то, во-первых, это городу большой плюс: нормальный контакт между властью и гражданами - это очень важно.

Когда я ушел из власти, получилось так, что люди продолжали ко мне идти, писали ко мне в "Фейсбук", я видел, что это востребовано. И в какой-то момент я вынужден был принять решение, что я начну снова вести эти приемы.

Я в своем городе прожил 56 лет. Опыт у меня огромный, я знаю всех. И я подумал: "Я попробую, может быть, у меня получится". И на первый же прием пришло порядка 50 человек. И решая какие-то вопросы, я начал звонить в разные властные структуры, в департаменты.

Image caption Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман фотографируется с поклонницей - фото 2017 года

Я очень осторожно начал это делать, потому что ждал, что мне ответят, мол, Евгений Вадимович, мы вам помогали, когда вы были мэром, а сейчас - извините. И вдруг я увидел, что люди рады, что я позвонил, что начинается эта работа, что они могут принести пользу людям, что это нормально воспринимается.

У меня нет ресурса, я вынужден включать голову, искать варианты. У меня большой опыт, большое понимание, очень много знакомых, сильная команда - у меня точно так же получается.

Плюс мне [главный редактор "Эха Москвы" Алексей] Венедиктов подсказал - огромное ему спасибо, - что можно вести собственную передачу и назвать ее "Личный прием". И все получилось. Я не знаю, насколько меня хватит.