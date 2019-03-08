Пресса Британии: закупка Турцией систем С-400 беспокоит НАТО

В обзоре британской прессы:

Турция купила системы С-400 у России - это опасно для НАТО

Турцию считают мостом между Европой и Азией, но во внешней политике она все больше отдаляется от Запада и НАТО, пишет Times.

Правительство Реджепа Эрдогана - в процессе закупки российских систем ПВО С-400. Этот шаг критикует командующий силами США в Европе Кертис Скапаротти: на этой неделе он заявил на слушаниях в Сенате, что сделка угрожает внутренней безопасности НАТО.

Эрдогану лучше прислушаться к предупреждению и обратить внимание на возможность введения против его страны американских санкций. Своими заигрываниями с Россией он словно приглашает Путина разделить военный альянс, участие в котором сослужило хорошую службу Турции. Владимира Путина не заботит безопасность Анкары. Он давно хочет внести разлад в альянс. Народ Турции проиграет от сделки.

В своем выступлении в Сенате генерал Скапаротти подчеркнул, что С-400 нельзя интегрировать в системы ПВО НАТО. Вполне возможно, что система будет использована для слежки за самолетами альянса, особенно за новыми истребителями-бомбардировщиками F-35. Турция уже приняла два таких самолета из США и собирается заказать еще 100. Однако теперь Америка заблокировала сделку до тех пор, пока проблема с С-400 не будет решена.

Исторически Россия и Турция всегда были оппонентами. Нынешний союз Турции с США восходит к 1946 году, когда Сталин хотел захватить часть турецких территорий. Отношения между Анкарой и НАТО не подвергались такому серьезному испытанию с 1974 года, когда на Кипре произошел военный переворот, и турецкие власти высадили на острове большой военный корпус.

Турецкий лидер превращает свою страну в ненадежного союзника. Его нынешнее сближение с Москвой, вероятно, произошло из-за Сирии. Если Эрдоган прислушается к НАТО и отменит сделку по покупке С-400, он, вероятно, сможет требовать от США в качестве ответного шага навстречу перестать поддерживать сирийских курдов.

Путин тем временем извлекает выгоду из позиции Эрдогана, осознавая, что Россия в состоянии формировать военную операцию в Идлибе, которая приведет к появлению на южных границах Турции новых толп беженцев.

В этой ситуации закупка Турцией российского оружия - важный шаг, который может предвещать аналогичные сделки в будущем. Это подорвало бы выполнение одной из основных доктрин НАТО - стандартизации оборудования и обучения.

НАТО нестабильно. Владимир Путин хочет еще сильнее разделить участников альянса. Ему нельзя позволить это сделать.

Популисты сокращают классовое неравенство

Газета Guardian представляет результаты большого исследования роли популизма в мире, проведенного командой ученых под названием Team Populism.

Результатом исследования стала Глобальная база данных популизма, куда в которую занесены все мировые лидеры. На основе содержания их речей каждому из лидеров присвоен рейтинг популизма. Бывший лидер Боливии Эво Моралес, например, в рейтинге обозначен как "большой популист", а президент Турции Эрдоган - как "в известной степени популист".

Ученые стремились максимально подробно описать все плохое и хорошее, что происходит в стране, когда к власти в ней приходит популист. Больше всего их удивило, что в среднем в таких странах сокращается разрыв между богатыми и бедными.

Этот эффект объясняется главным образом деятельностью левых популистов в Латинской Америке, но касается, хотя и в меньшей степени, центристских и правых правительств.

"Это не соответствует тому, что я ожидал увидеть", - говорит профессор Оксфордского университета Дэвид Дойл, отвечавший за экономическую часть исследования. "Может быть, я был предвзят из-за годов обучения, когда нам говорили, что популизм это плохо", - говорит ученый.

Согласно расхожим теориям, левые латиноамериканские популисты действительно увеличивают социальные расходы, но в итоге это приводит только к усилению неравенства в обществе, объясняет он.

"Я ожидал увидеть что-то подобное", - говорит ученый.

Исследование показало, что в странах, о которых идет речь, сокращения неравенства добились, не прибегая к традиционным мерам налогового регулирования или распределения социальных льгот.

"Остается загадкой, как, черт возьми, им удается так серьезно снижать неравенство", - говорит Дойл.

У него есть две теории - бум производства товаров потребления в Китае, пришедшийся на середину 2000 годов, совпал с приходом к власти в богатых энергоносителями странах лидеров-популистов, которые представили обусловленное им повышение уровня жизни как свою заслугу. Вторая теория - популисты вложили много средств в госкомпании и госкорпорации, повысив зарплаты большому количеству людей.

При этом, с точки зрения экономических результатов правления левые популисты дают другую статистику, чем просто левые лидеры, отмечает ученый.

У левых и правых лидеров-популистов обнаружилось еще немало интересных особенностей.

"Что-то определенно происходит - на это указывают данные. Мы просто пока не понимаем, как увязать этих лидеров-популистов, все, что произошло за время их правления, и уменьшение уровня неравенства", - говорит Дойл.

В Гаагский Трибунал подан иск против Башара Асада

Группа правозащитников подала первый в истории иск в Гаагский трибунал в отношении сирийского лидера Башара Асада, пишет Daily Telegraph.

Иск подали в Международный уголовный суд от имени 28 сирийских беженцев, которые бежали от войны в Иорданию.

Каждый из 28 истцов говорит о том, что столкнулся с бомбардировками, попытками убийства и стал свидетелем массовых убийств.

Сирия не подписывала устав МУС, поэтому ранее подать в этот суд на сирийский режим было невозможно. Однако группа адвокатов из Британии воспользовалась прецедентом с Бирмой - эта страна тоже не является членом МУС, но Бангладеш, куда из Бирмы бегут люди, - является.

В случае с Бирмой суд постановил, что обвинения в отношении бирманского режима входят в его юрисдикцию, так как преступления произошли на территории страны-члена МУС. Аналогичная ситуация с Сирией и Иорданией.

"Мы требуем от прокуроров расследовать массовые депортации людей и подписать ордеры на арест причастных. Это будет касаться всей вертикали власти, вплоть до главнокомандующего Асада. Если этих людей сочтут виновными, то в случае визита в страну, которая подчиняется уставу МУС, их могут арестовать", - объяснил газете один из адвокатов, подавших иск.