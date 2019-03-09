"Я сделала себе татуировку на лице, чтобы не получить нормальную работу"

Правообладатель иллюстрации Emma Lynch/BBC

Кайли Пич была столь твердо намерена стать успешным тату-мастером, что в первый же день работы в салоне нанесла себе татуировку над правым глазом со словами "проклята".

Она была уверена, что с таким лицом ей не удастся найти обычную работу и у нее просто не будет иного выбора, как заниматься любимым делом - татуированием.

Сейчас ей 26, и около 60% ее тела покрыто татуировками.

Кайли, родом из Бирмингема, говорит, что именно татуировки полностью изменили ее жизнь. Вот ее рассказ.

"Не бывать подружкой невесты"

Правообладатель иллюстрации Thom Bartley

Я часто замечаю, что люди на меня таращатся. Я же забываю про свои татуировки и в такие моменты думаю: "Почему они на меня смотрят так пристально?"

Многие спрашивают меня про татуировки на лице. По-моему, многие считают татуировки на лице или шее чем-то экстремальным.

Меня часто критикуют, говорят, что я похожа на хулиганку, что я запугиваю других своим видом, или просто что это как-то чересчур. Моя семья тоже не одобряет мой выбор.

Мой отец повторно женился, а у меня на груди уже была большущая татуировка, и он сказал мне, что я не могу быть подружкой невесты на свадьбе.

Но сейчас он спокойнее к этому относится, коль уж создание татуировок стало моей работой. Я даже сделала татуировку ему самому!

Это было довольно непросто, потому, что я видела, что ему больно. Под конец я попросила его написать собственным почерком слово "папа", а затем он набил это слово мне.

"Я думала, что я проклята"

Правообладатель иллюстрации Luke Hayfield

Я нанесла первую татуировку, когда мне было 18 лет. В районе щиколотки появилась фамилия моего лучшего друга. А он нанес себе на кожу мое имя. Сейчас, думаю, примерно 60% моего тела покрыто татуировками.

Первое тату на лице у меня появилось, когда мне было 24 года и я только начала учиться в салоне.

Идея была в том, чтобы мне было сложно получить "нормальную" работу и мне не оставалось бы ничего другого, как хорошо освоить мастерство татуировщика.

Над моей бровью появилось слово "проклята". Раньше я очень критически относилась к себе. Я думала, что если в моей жизни случается что-то плохое, то это моя вина, и я себя мысленно истязала за это.

Позднее у меня на щеке появилась роза - символ любви и красоты, а на другой стороне лица - листья, которые для меня символизируют новый этап жизни.

"Целиком погрузилась"

Правообладатель иллюстрации Luke Hayfield

До того как заняться татуированием, я жила в квартире на втором этаже, прямо над пабом. Я много пила и ходила на вечеринки.

Для того чтобы попасть в квартиру, надо было пройти через паб, и все говорили: "Подожди, выпей с нами!" - и я это часто делала.

Когда я решила заниматься татуировками, я прекратила пить на полгода, и с тех пор моя жизнь стала гораздо лучше.

Я целиком погрузилась в мое новое дело, ушла с работы и стала подмастерьем в тату-салоне.

На первых порах в этой профессии заработка практически нет. Но сейчас мой босс говорит, что я один из самых загруженных работой молодых тату-мастеров, которых он когда-либо видел.

Главное - уметь обращаться с клиентами. Они приходят сюда не только ради татуировки, но и из-за атмосферы в салоне, и вы должны им нравиться.

Теперь я зарабатываю достаточно. Чем больше у тебя опыта, тем больше ты зарабатываешь и даже можешь повышать расценки на свою работу.

Оплата у меня почасовая. Половина денег идет мне, половина - салону. Это как если бы я просто арендовала там кресло для работы.

Для того чтобы быть татуировщиком, нужно получить лицензию. Официально я работаю сама на себя.

"Я помогаю тем, кому больно"

Правообладатель иллюстрации Emma Lynch/BBC

Я обожаю татуировки. Скучно никогда не бывает: надо все время придумывать нечто новое, учиться чему-то новому, встречаться с новыми людьми.

Нужно все время разговаривать с людьми, а когда им больно, они как бы открывают душу и начинают говорить о проблемах в своей жизни.

Главное, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Некоторые очень нервничают, и я им помогаю расслабиться.

Некоторые клиенты рассказывают мне душераздирающие истории о своей жизни, а другие - о своем счастье.

Это позволяет лучше понять, что в жизни важно, а что - нет. Начинаешь больше ценить собственную жизнь, и теперь я очень позитивно смотрю на вещи.

Я часто работаю с людьми, которым не нравится их собственное тело: у некоторых растяжки после родов, у других шрамы, так как они сами себе наносили раны во время депрессии.

Но если на той части тела, которая вам не нравится, появляется красивый рисунок, люди становится счастливее и более уверенными в себе.

"Уверенность"

Правообладатель иллюстрации Lee Williams

В детстве я была очень стеснительной и тихой. Искусство татуировки дало мне гораздо больше уверенности в себе.

Я начала работать моделью в 19 лет, и все шло настолько хорошо, что в это было трудно поверить. Я снималась в музыкальном видеоклипе, мои фотографии публиковались в журнале Skin Deep.

В такой работе ты привлекаешь к себе много внимания, и многие тебя критикуют, другие хвалят, а я просто спокойно к этому относилась.

Татуировки на моем лице делают меня уникальной.

И даже когда ты стареешь и появляются морщины, татуировки делают кожу чуть более красивой.

Это замечательное хобби: коллекционировать изображения на собственной коже. Когда смотришь на них, то вспоминаешь, когда они были нанесены, где именно, и что они значат.

Правообладатель иллюстрации Emma Lynch/BBC

С Кайли Пич разговаривала Дженнифер Мейерханс. Все права на фото защищены.