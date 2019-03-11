Правообладатель иллюстрации Dmitry Grozov Image caption Российский художник Дмитрий Грозов переосмысливает старые фильмы

Японское искусство аниме было популярно в России еще до распада Советского Союза. С появлением соцсетей оно стало еще более доступным для тысяч российских фанатов.

Однако сейчас звучат голоса о том, что для аниме нет места в России, главным образом потому, что оно якобы оскорбляет традиционные ценности.

"Религиозный скандал"

Упоминания аниме запестрели в новостных заголовках в феврале этого года после телевизионного репортажа о группе в "ВКонтакте", которая распространяет изображения православных икон в стиле аниме.

"Религиозный скандал" - так охарактеризовали этот необычный жанр ведущие передачи "Вести. Башкортостан" на местном канале ГТРК. Они взяли интервью у православного священника, реставратора икон и у местной прихожанки - все заявили, что их чувства оскорблены.

Также программа пообщалась с уфимцем, который числится администратором группы. Он сказал, что никакого отношения к ней не имеет и был назначен администратором против своей воли.

В России самозваным создателям икон может грозить штраф или тюремный срок в соответсвии с законом об оскорблении верующих.

Правообладатель иллюстрации Andrei Makhonin / Getty Images Image caption В России у аниме поклонников хватает, но многие относятся к жанру с подозрением

Почему отменили фестиваль

Также в ноябре 2018 аниме фестиваль в Дагестане был отменен после угроз организаторам.

Член организационного комитета Саида Тучалова была задержана полицией и находилась в участке более трех часов.

До этого фестиваль проходил несколько лет подряд.

А 6 марта отделение ФСБ Махачкалы задержало подозреваемого в угрозах, направленных против организаторов фестиваля.

"Я просто знаю, что аниме воспринимают не так, как нужно. Ищут какие-то подводные камни, копаются там, где нет необходимости и не смотрят вообще на суть и концепт данной мультипликации", - сказала Тучалова Службе мониторинга Би-би-си.

Тучалова добавила, что состояла в организационном комитете фестиваля с 2015 года и ранее не сталкивалась с подобными проблемами.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Grozov Image caption Теперь смеются не над поклонниками, а над критиками аниме, считает художник Грозов

Аниме и агрессия

Некоторые российские СМИ разделяют негативную точку зрения на аниме. В сентябре 2018 года государственное агентство РИА Новости опубликовало статью об опасности, которую якобы несет аниме.

В заголовке аниме сравнивалось с так называемыми "группами смерти"в соцсетях, которые подстрекают детей к выполнению опасных заданий и даже к суициду.

В статье речь шла о детях, якобы из-за аниме подверженных психическим заболеваниям.

Автор усмотрел связь между аниме и детским суицидом, жестокостью по отношению к родителям и гомосексуальностью.

"Девушка так возненавидела отца-инвалида, что долгое время хранила под подушкой нож и однажды бросилась на него", - заявил в интервью РИА Новости Александр Бирюков, старший специалист Центра по защите детей от интернет-угроз.

По его мнению, девушка стала агрессивной после просмотра аниме.

Агентство РИА Новости позже внесло правки в материал. Были удалены строки о том, что аниме способствует развитию однополых отношений и используется членами ЛГБТ сообщества для вербовки детей.

"Найти виноватого всегда проще"

Дмитрий Грозов, профессиональный иллюстратор и художник в стиле аниме, считает, что отношение к жанру в Росси поменялось в 2000-е годы.

"Сначала это стало жестко пресекаться. Пресекаться настолько сильно, что это выдворилось отовсюду. Стало очень стыдно быть фанатом аниме, фанатом комиксов и всего западного и восточного одновременно", - вспоминает он.

Но потом отношение снова поменялось, говорит Грозов. "Мы в такой период живем, что это настолько нормально, что чаще всего смеются над людьми, которые не врубаются в культуру комиксов, аниме и прочего, чем над теми, кто этим живет", - уверен художник.

Грозов относится скептически к утверждениям, что аниме делает из детей насильников или заставляет их сводить счеты с жизнью: "Найти виноватого всегда проще. Обвинить персонажа мультфильма в том, что он заставил твоего ребенка покончить жизнь самоубийством, гораздо проще, чем признать, что ты плохой родитель".

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