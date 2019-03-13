Насилие, убийства, педофилия. В чем обвиняли Майкла Джексона и других звезд

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оба процесса по делу Джексона закончились крахом обвинений в адрес певца

После выхода документального фильма "Покидая Неверленд", в котором рассказывается о педофильских наклонностях покойной мегазвезды поп-музыки Майкла Джексона, многие его фанаты расстроились, а радиостанции отказывались крутить его музыку.

Некоторые ди-джеи британских радиостанций Би-би-си признавались, что им некомфортно даже сохранять его треки в плейлистах.

"Уже примерно на третьей минуте четырехчасового документального фильма стало ясно, что наследие Майкла Джексона после этого дня не сможет оставаться таким, как прежде", - писал корреспондент британской Guardian на следующий день после премьерного показа фильма, который прошел 24 января этого года на фестивале независимого кино Sundance.

Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон - теперь уже взрослые мужчины - рассказали в документальной ленте о продолжавшемся в течение многих лет совращении со стороны звезды.

Родственники Майкла продолжают отрицать обвинения, считая, что все произошедшее с ним - результат борьбы за деньги.

"Один из этих мужчин был главным свидетелем защиты [в деле 2005 года], он яростно защищал Майкла, и сейчас я не могу ему поверить", - сказал в эфире британского ITV племянник покойной поп-звезды Тадж Джексон.

Наследники также подали к телекомпании HBO, заказавшей фильм, иск на 100 млн долларов, утверждая, что она нарушила старое соглашение о неразглашении личных данных.

В то же время директор документального фильма Дэн Рид полностью уверен в показаниях своих героев.

Многие обвинители певца теперь вспоминают, что старшая сестра Майкла Ла Тойя Джексон рассказывала о его увлечении детьми более 20 лет назад, но её не хотели слушать.

При этом эксперт по языку тела Джанин Драйвер заметила, что Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон убедили её в своей правоте - хотя до просмотра фильма она была настроена крайне скептически.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поместье Джексона - "Неверленд" - после его смерти превратилось в настоящий культ для его поклонников

Фанаты продолжают защищать певца.

"Он был застенчивым. Он был также забавным. Он был также очень мил", - говорит о Майкле его поклонница Аника Котеча, лично знавшая своего кумира.

"Расследования, в том числе проведенные ФБР, и предыдущие заявления явно противоречат обвинениям и информации, представленной в документальном фильме", - сказала Би-би-си большая фанатка певца из США, которая представляется как Тиффани и пишет в "Твиттере" под ником @RideTheBoogie.

"Меня поражает, что хоть режиссер и говорит, что включил в фильм кадры, где Джексон все отрицает, он [Дэн Рид] оперирует новыми обвинениями, на которые Майкл никогда не сможет ответить", - вторит ей профессиональный джексоновед из Австралии Дэмиан Шилдс.

Реакция на разоблачения в России также была неоднозначной.

Некоторые российские комментаторы сравнили Сейфчака и Робсона с Петровым и Бошировым - мужчинами, которых власти Британии подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

R Kelly

Джексон - далеко не единственный артист, оказавшийся в центре крупного секс-скандала: в конце февраля певца R Kelly арестовали по обвинению в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям. Против r'n'b-исполнителя дали показания четыре жертвы, трое из которых - несовершеннолетние. Согласно прокуратуре, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 год.

52-летнего музыканта на протяжении десятилетий обвиняют в сексуальном насилии девушки, утверждающие, что стали его жертвами.

За минувший уикенд почти полуторачасовое интервью певца журналистке Си-би-эс Гейл Кинг стало мемом в американском обществе. Во многом это произошло в силу агрессивного поведения R Kelly, который рыдал, сквернословил и едва ли не бросался на телеведущую, как хищник, пытаясь оправдаться на повышенных тонах.

Журналисты при помощи экспертов проанализировали его язык тела, и пришли к выводу, что R Kelly не смог их убедить в своей невиновности. Музыкант также стал героем пародии популярнейшего шоу Saturday Night Live - в скетче актер Кенан Томпсон, играющий певца, будто бы пропевает свои мысли вслух, чем немало досаждает журналистке.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption R Kelly - автор таких хитов, как I Believe I Can Fly и Ignition

В 1994 году R Kelly тайно женился на певице Aaliyah, которой тогда было 15 лет. Брак был расторгнут в феврале 1995 года, а Aaliyah погибла в автокатастрофе в 2001 году.

В прошлом году на волне движения #MeToo появилось онлайн-движение #MuteRKelly, участники которого выступают за то, чтобы студия певца прекратила работу с ним.

Бертран Канта из Noir Désir

Кампания #MeToo затронула и французского поэта и певца Бертрана Канта - бывший вокалист влиятельнейшей рок-группы Noir Désir, 15 лет назад осуждённый за непредумышленное убийство актрисы Мари Трентиньян в Вильнюсе.

Он провел за решеткой более пяти лет и вышел условно-досрочно за примерное поведение.

После заключения он, однако, рассорился с другими музыкантами коллектива и продолжил карьеру сольными проектами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После освобождения из тюрьмы Бертран Канта поучаствовал в постановке цикла из трех пьес древнегреческого драматурга Софокла, посвящённых сильным женщинам

Несмотря на теплые отзывы критиков на сами альбомы, публичные появления Бертрана и обложки журналов с его участием вызывали полемику - особенно со стороны ассоциаций, борющихся против домашнего насилия.

В прошлом году в разгар зимне-весеннего тура, каждый концерт которого сопровождался протестами активисток, певец опубликовал открытое письмо, в котором призвал прекратить его травлю, отметив, что уже "заплатил за всё сполна".

Тем не менее после окончания турне 10 июня прошлого года и многократного обсуждения его взаимоотношений с женщинами в прессе Канта погрузился в музыкальное молчание.

Иэн Уоткинс из Lostprophets

Вокалист валлийской хардкорной группы Lostprophets Йэна Уоткинса оказался в центре еще более громкого скандала. Он был арестован в конце 2012 года, после чего коллектив прекратил музыкальную деятельность. В октябре этого года группа официально объявила о распаде.

Уже более пяти лет некогда один из популярнейших металкорщиков планеты сидит за 13 эпизодов дела о попытках изнасилования, сексуальных действий в отношении годовалого младенца, а также о склонении одной из фанаток к преступлению в отношении ее ребенка и об изготовлении детской порнографии.

Во время оглашения приговора судья Джон Ройс заявил, что музыкант "опустился на самое дно разврата", и приговорил его к 35 годам лишения свободы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После осуждения Уоткинса из Lostprophets его коллегисобрали новый коллектив с другим именем и вокалистом

Пока Уоткинс отбывал срок, в его "Твиттере" от его имени попытались опубликовать фрагменты сделанных в тюрьме демо-записей, но это резко осудили даже бывшие фанаты.

В октябре позапрошлого года мужчина попытался соблазнить 21-летнюю фанатку с малолетним ребенком из-за решетки.

Более того, независимая полицейская комиссия по расследованию жалоб в том же 2017 году сделала вывод, что стражи порядка получали тревожные сообщения о поведении заключенного и могли обратить на это внимание куда раньше.

Фил Спектор

Один из самых известных продюсеров 1960-х, изобретатель "стены звука" и сподвижник The Beach Boys Фил Спектор осужден за убийство второй степени.

Мужчина, который был автором аранжировок больших хитов Beatles, Тины Тернер и Шер, находится под стражей с 2007 года.

В 2010 присяжные пришли к выводу, что третьего февраля 2003 года он выстрелил в рот актрисы Ланы Кларксони на своей вилле под Лос-Анджелесом.

В мае 2009 года суд приговорил Спектора к 15 годам заключения за тяжкое убийство второй степени и еще к четырем годам - за незаконное владение оружием.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным следствия, Фил Спектор наводил пистолет на четырёх женщин до Кларксон

Тогда председательствующий судья заявил, что Спектор должен отбыть в заключении по меньшей мере 19 лет, после чего может быть рассмотрено его право на освобождение. К тому моменту продюсеру исполнится 88 лет.

Сам продюсер и его адвокаты резко отрицали, что он стрелял в актрису: когда полиция изначально приехала на место гибели, Спектор назвал ее смерть "случайным самоубийством".

"Ни одно из доказательств не указывало на события, в ходе которых Спектор вложил дуло пистолета в чей-то рот, не говоря уже о выстреле", - утверждала защита, однако присяжные в это не поверили.