В рунете требуют остановить съемки фильма "Брат-3". Что происходит?

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Шоумен Станислав Барецкий настаивает, что собирается снять продолжение культовой дилогии "Брат" Алексея Балабанова. К исходному материалу Барецкий относится подчеркнуто неуважительно. Его требуют остановить. Чем проект "Брат-3" так оскорбляет общественность?

Станислав Барецкий очень старается произвести впечатление на публику, и делает это довольно прямолинейно. На недавнюю пресс-конференцию о своем фильме он принес два автомата. Шоумен хвастается знакомством с владельцами порносайтов и заявляет, что в его фильме будут "отрубать головы монахам".

За несколько дней до этого на платформе change.org появились петиции с просьбой запретить съемки. Они обращены к российскому Фонду кино, министру культуры Владимиру Мединскому и влиятельному видеоблогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. За неделю все три петиции набрали меньше 10 тысяч подписей - совсем немного.

Авторы петиций жалуются, что в фильме "собираются задействовать лиц с уголовным прошлым, актеров, не имеющих отношения к фильмам "Брат" и "Брат-2", что фильм будет порочить память погибшего в 2002 году актера Сергея Бодрова-младшего, исполнившего главную роль в дилогии.

"Хотят - пусть делают, у нас свободная страна. Просто считаю, что не стоит такое снимать", - сдержанно комментирует отец погибшего актера Сергей Бодров-старший.

Министр культуры Владимир Мединский просит журналистов не писать о "Брате-3". Эстрадные музыканты, которых молва по ошибке записала в проект, вынуждены объяснять, что не будут сниматься в фильме.

Не утихает и брань в соцсетях.

Почему людей так возмущает этот проект?

"Девяностые вернутся - не успеешь оглянуться"

"Общественность меня вообще не интересует. Мне плевать глубоко на общественность", - открыл Барецкий пресс-конференцию в среду. Общественность отвечает взаимностью: большинство опрошенных Би-би-си кинокритиков проект Барецкого обсуждать не захотели.

К фильмам Балабанова Барецкий, насколько известно, отношения не имел. Правообладатель "Брата" - студия СТВ, права на фильм не отчуждались, и никаких юридических причин связывать проект Барецкого с фильмами Балабанова нет. Есть параллели и желание Барецкого "завершить трилогию".

Балабанов при жизни говорил, что "Брата-3" не будет: вторую и третью часть задуманной им истории в итоге слили в один фильм, известный нам как "Брат-2".

Правообладатель иллюстрации Interpress Image caption Станислав Барецкий появляется на публике почти исключительно в образе "бандита из девяностых"

"У меня есть любимая поговорка: "Девяностые вернутся - не успеешь оглянуться", - рассказывает Барецкий об основной мысли своего фильма. "Я хочу перенести 90-е в наше время".

Основным заявлением о том, каким будет "Брат-3", можно считать его актерский состав.

"Это не трэш"

Актеров, которые исполнят главные роли, трое.

Это Вячеслав Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан", бывший петербургский ультранационалист, в 2010 году бежавший из психиатрической клиники в Норвегию, экстрадированный и посаженный в российскую тюрьму. В феврале 2019 года Дацик вышел из тюрьмы в связи с истечением срока давности дела о погроме в борделях. Барецкий встретил его у ворот исправительного заведения, вновь с автоматом.

Это актер Никита Джигурда. Один из последних скандалов с его участием - лишение "гражданства" самопровозглашенной ДНР за слова о том, что ДНР - часть Украины.

Роль протагониста исполнит Кирилл Терешин - молодой человек с гротескно выпирающими мышцами получил прозвище "руки-базуки" и начал участвовать в ток-шоу на телевидении. "Он похож на молодого Бодрова. У него есть в глазах что-то похожее", - объясняет Барецкий.

По всем признакам это будет трэш-спуф, низкобюджетное кино "по мотивам" с подчеркнуто низкой стилистикой. Один из его героев будет профессионально заниматься убийством звезд российской поп-сцены, главный герой вообще будет, по словам Барецкого, "дураком".

В состав съемочной группы "Брата-3" начали записывать артистов, не имеющих к фильму отношения. Балерина Анастасия Волочкова была вынуждена пояснить, что не будет играть в "Брате-3" роль хозяйки борделя. Есть еще группа деятелей, которых причислили к актерам проекта, кажется, только по инерции. Они были вынуждены объяснять, что не имеют отношения к "Брату-3".

"Нет, это не трэш, не андерграунд, ничего такого", - отвечает Барецкий на вопрос Би-би-си о стилистике фильма. Он хочет видеть "экшн-фильм, как из 80-х". Бюджет картины не уточняется. Имя оператора в беседе с Би-би-си шоумен не назвал, ограничившись тем, что фильм делает "команда людей, которые снимают экстремальные ролики".

Сценаристом выступает Сергей Волованов. О прошлых его проектах ничего не известно.

Все это не внушает критикам, да и вообще людям, имеющим отношение к кино, никакого доверия.

Правообладатель иллюстрации Yelena Mulina\tass Image caption В феврале нынешнего года Алексею Балабанову могло исполниться 60 лет

"Паразитирование на наследии"

Продюсер фильмов Балабанова Сергей Сельянов считает, что шоумен "пиарится на важном для страны фильме и герое".

Виктор Сухоруков, исполнивший в фильмах Балабанова вторую главную роль, посоветовал создателям фильма "открыть дом моделей в тюрьме".

"Это какая-то очередная фрикорама", - считает критик Ярослав Забалуев. Он вообще не уверен, что фильм снимут.

"Честно говоря, не вижу никакого ажиотажа вокруг проекта Брат-3. Ну какая-то очередная трэш-новость, спровоцировавшая соответствующую реакцию. По-моему, глупо даже иметь мнение по этому поводу. Якобы задействованные в проекте люди находятся вне зоны моих интересов", - уверена кинокритик Зинаида Пронченко.

Правообладатель иллюстрации Dzhaparidze Mikhail\tass Image caption В Москве с 2016 года собирают деньги на памятник Сергею Бодрову в образе "Брата Данилы". В этом году скульптуру предлагают установить

"Для кого-то Данила Багров [главный герой фильмов "Брат" и "Брат-2"] олицетворяет пацанские ценности и вставание с колен, для кого-то все то же самое, только в кавычках. А для третьих - "трагическую неопровержимость" кинематографа Алексея Октябриновича", - говорит Пронченко.

В феврале нынешнего года Алексею Балабанову могло исполниться 60 лет. Первое заявление Барецкого том, что он собирается снять продолжение фильма, примерно совпало по времени с юбилеем покойного.

Критики в один голос говорят, что Барецкий паразитирует на наследии Балабанова. Сам он способен противопоставить этой версии только историю о том, что покойный режиссер был должен ему денег, которая ничем, кроме его слов, не подтверждена.

Несмотря на критику и петиции с призывом запретить съемки, проект не прекращается и, вероятнее всего, завершится каким-то видеопроизведением - при условии, что у Барецкого вообще получится заставить этих странных людей работать вместе на съемочной площадке. Проигнорировать его будет сложно.