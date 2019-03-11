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В результате крушение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии погибли 157 человек из 35 стран. Среди жертв трагедии - граждане Британии, США, Канады и России.

Самолет, выполнявший рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, разбился через шесть минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту.

Специалисты уже обнаружили оба бортовых самописца лайнера, однако причины крушения пока неизвестны.

Это уже вторая катастрофа американского самолета данной модели за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 компании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море, погибли 189 человек.

Вскоре после крушения стало известно, что Китай и Индонезия приостановили полеты самолетов этой модели.

Авиакомпания Ethiopian Airlines заявила, что уже связалась с семьями погибших. На данный момент известно, что 22 погибших пассажира были связаны с проектами ООН.

Би-би-си рассказывает о некоторых из пассажиров, которые погибли в небе над Эфиопией.

Джоанна Тул

Отец 36-летней британки Джоанны Тул рассказал изданию Devon Live, что работа его дочери была связана с частыми перелетами, и признался, что ему это не нравилось.

"Я выступаю за защиту окружающей среды, поэтому отчасти я не любил это из-за вреда для природы (который наносят самолеты), но еще и потому, что летать вообще опасно. Просто до этого момента ей везло", - говорит Эдриан Тул.

В интервью Би-би-си он рассказал, что Джоанна 15 лет проработала в международных организациях по защите животных и достигла в этой области значительных успехов.

Правообладатель иллюстрации Joanna Toole/Facebook Image caption Джоанна Тул около 15 лет проработала в благотворительных организациях

Эдриан Тул также вспомнил, как его дочь еще в детстве следила за тем, чтобы барсуки не попадали под колеса автомобилей на дороге возле ее дома.

В последнее время Джоанна Тул работала в Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) и направлялась на саммит организации в Найроби.

Директор FAO Мануэль Баранж в своем "Твиттере" выразил соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы, отметив, что она страстно любила свою работу.

Сергей Виляков

Одним из трех россиян, погибших при крушении, был 33-летний инструктор по парашютному спорту, уроженец Тверской области Сергей Виляков.

Соболезнования родным и близким Вилякова выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В сообщении региональной администрации отмечается, что Виляков внес большой вклад в развитие парашютного спорта в Тверской области.

Также сообщается, что Виляков окончил Тверской государственный технический университет, в 2011 году занялся парашютным спортом и начал работать парашютистом-инструктором.

Региональные власти называют его одним из лучших тверских тандем-инструкторов, который также работал воздушным фото- и видеооператором.

Друг Вилякова рассказал "Комсомольской правде", что Сергей был очень востребованным инструктором и получал много предложений от различных клубов. В Кению он также летел для работы по этой специальности.

Сара Оффрет

Гражданка Британии и Франции Сара Оффрет была экспертом в области полярного туризма и также направлялась в Найроби для участия в мероприятии ООН - она должна была участвовать в обсуждении мер против загрязнения морей пластиковыми отходами.

Она выросла на севере Франции, училась в Плимутском университете, жила и работала в Британии, Австралии, Германии, Аргентине, Японии и Антарктиде.

Правообладатель иллюстрации AECO/PA Image caption Сара Оффрет направлялась в Найроби для участия в мероприятии ООН

Ассоциация круизных операторов по арктическим экспедициям (AECO) заявила, что коллеги были шокированы, узнав о ее смерти.

Сара Оффрет работала в AECO с мая прошлого года и вела проект "Чистые моря" - в ее задачи входила минимизация использования пластиковой посуды на арктических круизных судах и привлечение туристов к работам по уборке побережья.

Как сообщали норвежские СМИ, Саре было 30 лет, она жила в Тромсё на севере Норвегии.

Джозеф Вайтака

55-летний Джозеф Вайтака имел двойное гражданство - Британии и Кении.

В 2004 году Вайтака переехал из Кении в Соединенное Королевство, жил в городе Кингстон-апон-Халл и работал в юридической организации Humberside Probation Trust. В 2015 году он вернулся в Кению.

Правообладатель иллюстрации Ben Kuria Image caption Джозеф Вайтака много лет прожил в Британии и был отцом троих детей

Сын Джозефа Бен Куриа рассказал Би-би-си, что в последний раз видел отца в Кройдоне в воскресенье, куда Вайтака приезжал, чтобы навестить родственников.

По словам Бена, они с отцом пообедали и попрощались, после чего Джозеф улетел в Аддис-Абебу.

"Я обнял его и пожал ему руку, потому что в нашей культуре рукопожатие значит больше, чем объятия", - говорит Куриа.

"И я сказал, что мы, наверное, скоро встретимся где-нибудь. Мы обычно тратим на прощание немного больше времени, но вчера это казалось просто рутиной", - вспоминает он.

Екатерина и Александр Поляковы

Российский "Сбербанк" подтвердил гибель в авиакатастрофе двух своих сотрудников, супругов Екатерины и Александра Поляковых.

В сообщении кредитной организации сообщается, что Поляковы работали в компании "Сбербанк Лизинг" и поехали в Африку на отдых.

"Родственникам наших погибших коллег будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - говорится в сообщении.

Екатерина и Александр активно путешествовали и рассказывали о своих путешествиях в соцсетях. Последний пост в своем "Инстаграме" в разделе "сториз" Екатерина опубликовала в аэропорту Аддис-Абебы, сопроводив его подписью: "Полтора часа пересадки и летим в Кению".

За день до этого Екатерина написала, что они с супругом отправляются в путешествие по Африке.

Также известно, что супруги Поляковы были уроженцами Таганрога и в последние несколько лет жили в Москве.

Майкл Райан

Ирландец Майкл Райан был одним из семи сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, погибших в автокатастрофе в Эфиопии.

Правообладатель иллюстрации World Food Programme/PA Image caption Майкл Райан работал во Всемирной продовольственной программе ООН

Уроженец деревни Лехинч был женат, у него осталось двое детей.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Райан "выполнял жизненно важную работу в Африке".