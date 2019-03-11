Работники ООН, супруги из Сбербанка и инструктор парашютного спорта: кто погиб в небе над Эфиопией
В результате крушение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии погибли 157 человек из 35 стран. Среди жертв трагедии - граждане Британии, США, Канады и России.
Самолет, выполнявший рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, разбился через шесть минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту.
Специалисты уже обнаружили оба бортовых самописца лайнера, однако причины крушения пока неизвестны.
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Это уже вторая катастрофа американского самолета данной модели за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 компании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море, погибли 189 человек.
Вскоре после крушения стало известно, что Китай и Индонезия приостановили полеты самолетов этой модели.
Авиакомпания Ethiopian Airlines заявила, что уже связалась с семьями погибших. На данный момент известно, что 22 погибших пассажира были связаны с проектами ООН.
Би-би-си рассказывает о некоторых из пассажиров, которые погибли в небе над Эфиопией.
Джоанна Тул
Отец 36-летней британки Джоанны Тул рассказал изданию Devon Live, что работа его дочери была связана с частыми перелетами, и признался, что ему это не нравилось.
"Я выступаю за защиту окружающей среды, поэтому отчасти я не любил это из-за вреда для природы (который наносят самолеты), но еще и потому, что летать вообще опасно. Просто до этого момента ей везло", - говорит Эдриан Тул.
В интервью Би-би-си он рассказал, что Джоанна 15 лет проработала в международных организациях по защите животных и достигла в этой области значительных успехов.
Эдриан Тул также вспомнил, как его дочь еще в детстве следила за тем, чтобы барсуки не попадали под колеса автомобилей на дороге возле ее дома.
В последнее время Джоанна Тул работала в Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) и направлялась на саммит организации в Найроби.
Директор FAO Мануэль Баранж в своем "Твиттере" выразил соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы, отметив, что она страстно любила свою работу.
Сергей Виляков
Одним из трех россиян, погибших при крушении, был 33-летний инструктор по парашютному спорту, уроженец Тверской области Сергей Виляков.
Соболезнования родным и близким Вилякова выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В сообщении региональной администрации отмечается, что Виляков внес большой вклад в развитие парашютного спорта в Тверской области.
Также сообщается, что Виляков окончил Тверской государственный технический университет, в 2011 году занялся парашютным спортом и начал работать парашютистом-инструктором.
Региональные власти называют его одним из лучших тверских тандем-инструкторов, который также работал воздушным фото- и видеооператором.
Друг Вилякова рассказал "Комсомольской правде", что Сергей был очень востребованным инструктором и получал много предложений от различных клубов. В Кению он также летел для работы по этой специальности.
Сара Оффрет
Гражданка Британии и Франции Сара Оффрет была экспертом в области полярного туризма и также направлялась в Найроби для участия в мероприятии ООН - она должна была участвовать в обсуждении мер против загрязнения морей пластиковыми отходами.
Она выросла на севере Франции, училась в Плимутском университете, жила и работала в Британии, Австралии, Германии, Аргентине, Японии и Антарктиде.
Ассоциация круизных операторов по арктическим экспедициям (AECO) заявила, что коллеги были шокированы, узнав о ее смерти.
Сара Оффрет работала в AECO с мая прошлого года и вела проект "Чистые моря" - в ее задачи входила минимизация использования пластиковой посуды на арктических круизных судах и привлечение туристов к работам по уборке побережья.
Как сообщали норвежские СМИ, Саре было 30 лет, она жила в Тромсё на севере Норвегии.
Джозеф Вайтака
55-летний Джозеф Вайтака имел двойное гражданство - Британии и Кении.
В 2004 году Вайтака переехал из Кении в Соединенное Королевство, жил в городе Кингстон-апон-Халл и работал в юридической организации Humberside Probation Trust. В 2015 году он вернулся в Кению.
Сын Джозефа Бен Куриа рассказал Би-би-си, что в последний раз видел отца в Кройдоне в воскресенье, куда Вайтака приезжал, чтобы навестить родственников.
По словам Бена, они с отцом пообедали и попрощались, после чего Джозеф улетел в Аддис-Абебу.
"Я обнял его и пожал ему руку, потому что в нашей культуре рукопожатие значит больше, чем объятия", - говорит Куриа.
"И я сказал, что мы, наверное, скоро встретимся где-нибудь. Мы обычно тратим на прощание немного больше времени, но вчера это казалось просто рутиной", - вспоминает он.
Екатерина и Александр Поляковы
Российский "Сбербанк" подтвердил гибель в авиакатастрофе двух своих сотрудников, супругов Екатерины и Александра Поляковых.
В сообщении кредитной организации сообщается, что Поляковы работали в компании "Сбербанк Лизинг" и поехали в Африку на отдых.
"Родственникам наших погибших коллег будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - говорится в сообщении.
Екатерина и Александр активно путешествовали и рассказывали о своих путешествиях в соцсетях. Последний пост в своем "Инстаграме" в разделе "сториз" Екатерина опубликовала в аэропорту Аддис-Абебы, сопроводив его подписью: "Полтора часа пересадки и летим в Кению".
За день до этого Екатерина написала, что они с супругом отправляются в путешествие по Африке.
Также известно, что супруги Поляковы были уроженцами Таганрога и в последние несколько лет жили в Москве.
Майкл Райан
Ирландец Майкл Райан был одним из семи сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, погибших в автокатастрофе в Эфиопии.
Уроженец деревни Лехинч был женат, у него осталось двое детей.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Райан "выполнял жизненно важную работу в Африке".