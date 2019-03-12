Заказ на миллион: как планировалось убийство следователя Шишкиной

Правообладатель иллюстрации VK.COM Image caption Абдулазиза Абдулазизова следствие считает исполнителем убийства

8 марта Басманным судом Москвы были арестованы 17-летний школьник А.Г. и студент-медик Абдулазиз Абдулазизов. Жители Санкт-Петербурга, соседи и друзья, обвиняются в убийстве старшего следователя МВД Евгении Шишкиной. Би-би-си удалось узнать детали резонансного убийства.

В августе семнадцатилетний А.Г., ученик 10-го класса одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, разместил в закрытой части нелегальной торговой интернет-площадки объявление о поиске разовой работы.

Этот сайт расположен в так называемой скрытой сети (Darknet), но также имеет "зеркала" в обычном интернете. На площадке, как правило, продаются и покупаются наркотики.

Размещать объявления в закрытой части портала могут в основном администраторы интернет-магазинов, которые арендуют место на сайте. Вся переписка потенциальных продавцов и покупателей отслеживается создателями сайта, чтобы не допустить "кидка", рассказал Би-би-си руководитель петербургской компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. Размещать заказы на убийства и объявления о продаже оружия на сайте категорически запрещено.

Уже в начале сентября А.Г. получил сообщение - работа есть, после чего общение с заказчиком продолжилось в одном из мессенджеров. Предположительно, десятиклассник выяснил, что речь идет об убийстве женщины по имени Евгения Шишкина.

Заказчиком, как рассказал Би-би-си источник, знакомый с деталями расследования, но не уполномоченный давать комментарии прессе, мог быть один из владельцев магазинов, которые продают товар на интернет-площадке.

Предположительно, за убийство Евгении Шишкиной школьнику А.Г. заплатили 1 млн рублей: 400 тысяч рублей он оставил себе за посредничество, 600 тысяч отдал непосредственному исполнителю. Переводы могли быть сделаны в биткоинах и на карточку "Сбербанка".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Абдулазизова задержали 7 марта

По версии следствия, исполнителем убийства стал сосед и знакомый А.Г по имени Абдулазиз (Абдул) Абдулазизов - 19-летний первокурсник социально-медицинского института Санкт-Петербурга.

Как именно он добирался до Москвы - неизвестно, билетов на общественный транспорт из Петербурга на его имя оформлено не было, рассказал Би-би-си источник, имеющий доступ к соответствующей базе.

Переделанный в боевое оружие травматический пистолет Абдулазизов, предположительно, взял в "закладке" в одном из городов на востоке Московской области. После этого Абдулазизов мог доехать до гостиницы в городе Красногорске и снять заранее указанный номер, в котором должна была лежать коробка патронов. В соседнем поселке Архангельское жила старший следователь МВД Евгения Шишкина.

По версии следствия, 10 октября 2018 года Абдулазизов подкараулил следователя на парковке, приблизился и сделал два выстрела - в шею и в грудь.

Исполнитель и посредник в деталях рассказали о схеме преступления, сообщили Би-би-си два источника, знакомые с ходом расследования.

Отец 17-летнего А.Г. был на допросе сына после задержания. Позже в качестве законного представителя он присутствовал в суде. От комментариев Би-би-си он отказался.

Адвокат Абдулазизова не ответил на звонки корреспондента Би-би-си, с его родственниками корреспонденту связаться также не удалось. "Да он просто не способен на убийство! Он не держал в руках никакого оружия, кроме детского пистолета", - сказала мать Абдулазизова изданию "Комсомольская правда".

"В ближайшее время обвиняемым будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, их показания будут проверены на месте совершения преступления", - рассказала Би-би-си адвокат семьи Шишкиной Елена Сыропятова.

"С обвиняемыми будет проводиться дальнейшая работа", - сказали Би-би-си в пресс-службе Следственного комитета.

Друзья и соседи

Аккаунты в социальной сети "ВКонтакте", которые вели А.Г. и Абдулазиз Абдулазизов, нельзя назвать особенными: они выкладывали селфи с выбеленными волосами, фото с концертов и объявления о вечеринках в петербургском клубе "Грибоедов".

Из увлечений у обоих - спорт, скейт, хип-хоп и рэп - от "Public Enemy" и "Wu-Tang Clan" до Lil Peep (Абдулазизов даже назвал этим именем свой аккаунт в Telegram).

Через несколько часов после убийства Евгении Шишкиной Абдулазизов пошел на концерт рэперов Killstation и Бреннана Саважа: позже он скажет оперативникам, что ездил из Петербурга в Москву только ради этого.

"***** [Пофиг], поеду из спб в мск, оно стоит того", - писал Абдулазизов под объявлением о концерте в соцсети "ВКонтакте".

Правообладатель иллюстрации Alexsey Makhnov/BBC Image caption Человек, похожий на Абдулазизова, виден на записи концерта, который прошел в Москве через шесть часов после убийства Шишкиной

На записи концерта видно, как в середине выступления Killstation прыгает в толпу с осветительной мачты: на расстоянии вытянутой руки от исполнителя есть человек, похожий на Абдулазизова.

Через шесть дней после убийства Шишкиной Абдулазизов покинул Москву, купив билет на дневной "Сапсан" всего за два часа до отправления.

Его друг А.Г. за несколько месяцев до убийства собирался поступать в полицейский колледж; на сайте Калининского района Санкт-Петербурга он упоминается в качестве победителя соревнований на велосипедах BMX; последнее сообщение во "ВКонтакте" А.Г. оставил через три дня после убийства Евгении Шишкиной.

"Умер", - написал он у себя на "стене".

Убийство Евгении Шишкиной

Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. По данным российских СМИ, она занималась расследованием дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством.

Шишкину убили утром 10 октября рядом с ее домом в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. В нее дважды выстрелили, когда она шла к парковке. Следователь умерла от ранения в шею.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Евгения Шишкина была убита в октябре прошлого года

По данным Следственного комитета, на протяжении нескольких месяцев перед убийством она получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, однако от предложенной государственной защиты отказывалась.

Александр Карабанов, чье адвокатское бюро представляет интересы родственников Шишкиной, говорил, что угрозы могли идти от хакера Ярослава Сумбаева. Шишкина расследовала дело о мошенничестве с его участием. Об этом же рассказывали два источника Би-би-си, знакомые с деталями расследования.

Угрозы из Азии

В феврале Би-би-си узнала от руководителя петербургской компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова, что следствие проверяет на причастность к убийству уроженцев Средней Азии.

Как пояснил Бедеров, по просьбе следствия он установил, что аккаунт в мессенджере Telegram, с которого угрожали Шишкиной, мог быть зарегистрирован на номер телефона гражданки Таджикистана, посещавшей Петербург. По словам Бедерова, это позволило оперативникам выйти на след.

Сам аккаунт содержал в названии адрес Шишкиной, последний раз он был онлайн в конце 2018 года. Тот факт, что этот номер телефона фигурирует в деле, Би-би-си подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. Сейчас аккаунт удален.