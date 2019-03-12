О чем договорились Мэй и Юнкер и что будет с "брекситом"

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Во вторник, 12 марта, в британском парламенте состоится повторное голосование по соглашению с ЕС после внесения в документ ряда изменений.

Изменения, как сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, касаются так называемого "ирландского бэкстопа".

Страховочный вариант, или так называемый "бэкстоп", предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

Как уточнила Тереза Мэй, во внесенных в документ изменениях говорится, о том, что "ирландский бэкстоп" не может быть введен на постоянной основе.

Эти изменения были внесены в проект соглашения после встречи Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Она состоялась в понедельник в Страсбурге.

В ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии британский премьер заявила, что в новом варианте соглашения учтены все основные пожелания парламентариев.

При этом Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что если британский парламент проголосует против нового варианта соглашения, то "третьего шанса уже не будет".

В ходе поездки Терезы Мэй в Страсбург были согласованы два документа. Первый документ - совместное обязательное соглашение к сделке по "брекситу", которое Лондон может использовать в случае, если Брюссель попытается сохранить "бэкстоп" для Северной Ирландии на неопределенное время.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Между континентом и белыми скалами Альбиона должна снова пролечь таможенная граница

Второй документ - совместное заявление о будущем отношений Британии и ЕС, в котором говорится о намерении упразднить особые правила для Северной Ирландии к декабрю 2020 года.

Некоторые британские политики опасаются, что режим будет действовать неопределенно долгое время.

"Члены парламента заявили о необходимости юридических изменений по режиму бэкстоп. Сейчас у нас есть утвержденные соответствующие изменения. Настало время поддержать эту улучшенную версию соглашения по "брекситу", - заявила Тереза Мэй.

15 января британский парламент решительно отказался поддержать предыдущую версию соглашения об условиях выхода Британии из ЕС, которое составили делегации Лондона и Брюсселя. Против проголосовали 432 депутата, за - только 202.

"Брексит" должен состояться 29 марта 2019 года.

Однако по статье 50 Договора о Европейском союзе Европейский совет вместе с выходящей страной при условии полного консенсуса могут отложить выход.

Кроме того, Европейский суд постановил, что Британия имеет право в одностороннем порядке отозвать уведомление по статье 50 - то есть просто отменить "брексит".

Лора Кюнсберг, политический обозреватель Би-би-си

Царившая в правительстве в понедельник утром тоска во вторник сменилась беспокойными надеждами.

Конечно, в правительстве не ожидают, что соглашение по "брекситу" будет мгновенно и единодушно поддержано и будет громко приветствоваться его сторонниками.

Тем не менее в правительстве надеются, что два документа, принятые в Страсбурге Терезой Мэй и Жан-Клодом Юнкером, обеспечат успех соглашению.

А дополнительные гарантии, достигнутые в ходе недель переговоров, убедят противников премьера пересмотреть свою позицию и поддержать соглашение.

"Третьего шанса не будет"

Ранее глава секретариата кабинета министров Дэвид Лидингтон заявил в парламенте, что новые документы "улучшат и усилят" как соглашение о выходе Британии из ЕС, так и политическое соглашение о будущем отношений между ЕС и Британией.

Image caption В октябре 2018 года на марш за повторный референдум на улицы Лондона вышли сотни тысяч человек

Как ожидается, правительство представит еще один документ, известный как "односторонняя декларация". Этот документ подтверждает, что Британия гарантированно откажется от особого таможенного режима в Северной Ирландии, если переговоры о будущих отношениях с ЕС зайдут в тупик.

Жан-Клод Юнкер предупредил, что если парламент не поддержит новый вариант соглашения, то "третьего шанса" уже не будет.

"В политике вы иногда получаете второй шанс. Но третьего шанса не будет. Давайте будем говорить предельно ясно - либо принимается это соглашение, либо "брексит" не состоится", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

По словам лидера лейбористов Джереми Корбина, который призвал парламентариев голосовать против соглашения, премьер-министр безответственно тянет время.

Лидер партии Либеральных демократов Винсент Кэйбл заявил в понедельник, что переговоры по "брекситу" почти зашли в тупик.

Консерватор Доминик Грив говорит, что он внимательно изучил принятые в понедельник в Страсбурге документы и полагает, что они не вносят никаких значимых изменений в проект соглашения.

"Они не дают права Британии принять решение о завершении режима бэкстоп в то время, когда Лондон сочтет это необходимым", - сказал Грив в эфире Би-би-си.