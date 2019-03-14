Правообладатель иллюстрации Barcroft Media/Getty Images Image caption Экшн-камеры попали в статистическую корзину. Вингсьют и парашют - пока нет.

Что носили в 1940-х, что слушали в 1980-х, что пили в 2000-х - самая подробная история европейского быта последних десятилетий записана не в книгах и фотохрониках, а в скучных статистических бюллетенях. В главах с постными названиями "инфляция" и "потребительская корзина".

Статистики еженедельно отслеживают изменение цен сотен товаров и услуг, и каждый год обновляют этот список с учетом изменившейся картины потребления. Британцы обнародуют изменения весной, и традиционно из 700 позиций обновляют полтора-два десятка.

В прошлом году из списка выпали цифровые кинокамеры, поскольку люди перестали покупать их и предпочитают снимать на смартфон. Но зато добавились экшн-камеры вроде GoPro - выяснилось, что не всё можно снять телефоном.

В этом году при расчете инфляции перестали отслеживать цену почтовых конвертов и стирального порошка, признав историческую победу электронных коммуникаций и жидких средств для стирки. А место некогда популярных акустических систем Hi-Fi заняли повсеместные портативные bluetooth-колонки.

"Изменения в корзине отражают эволюцию вкусов потребителей - но только в долгосрочной перспективе нескольких лет", - прокомментировало изменения британское статистическое ведомство ONS.

Как менялась корзина

Пылесос появился в британской потребительской корзине в 1947 году, стиральная машина - десятилетие спустя, а холодильник - еще через пять лет, в 1962-м. Все они до сих пор там.

Другие провели в чартах значительно меньше времени.

Кассетный магнитофон, а следом за ним CD-плеер считались повсеместными товарами лишь одно десятилетие. Видеомагнитофон и микроволновая печь продержались в корзине в два раза дольше, но в конце нулевых статистика попрощалась и с ними.

На рубеже веков технологический прогресс ускорился настолько, что потребительская жизнь товаров и сервисов сократилась до нескольких лет. Смартфоны отправили в прошлое MP3-плееры и GPS-навигаторы, а видеопрокат и музыкальные компакт-диски не пережили нашествия стриминговых сервисов.

Правообладатель иллюстрации Corbis/Getty Images Image caption Пылесос - ветеран потребительской корзины. Он провел там уже более 70 лет

Другие изменения носили не технологический, а поведенческий характер. Увлечение здоровым образом жизни, эволюция моды и развлечений изменили картину потребления.

В послевоенном 1947 году статистики отслеживали цены на мужскую тройку и женский корсет, а в еде преобладали консервы. С отменой карточек рацион британской семьи становился все разнообразнее. В 1987 году из списка наконец выпала сгущенка.

Под напором глобализации один за другим падали и бастионы традиционного английского быта. В 1980 году измученные холодом британцы наконец познали пышные пуховые одеяла - и они попали в корзину наряду с традиционными тонкими шерстяными. Другое заграничное удобство - смеситель - вытеснило раздельные краны для горячей и холодной воды только в 2013 году.

Новый век принес и новые привычки. Британцы повально стали пересаживаться на велосипеды, заниматься спортом и следить за здоровьем. В итоге в поле зрения статистиков попали велосипедные шлемы и протеиновые порошки, а раздел одежды почти каждый год пополняют женские легинсы: в 2016-м - обычные, а в прошлом году - спортивные.

На что тратят деньги европейцы Потребление домохозяйств - 8,3 трлн евро в год (54% ВВП)

Корзина - отражение структуры потребления домохозяйств, на которое приходится более половины европейской экономики. Основная статья расходов, примерно четверть - это оплата жилья и коммунальных услуг, свидетельствуют данные Евростата.

Каждый третий евро в семейном бюджете уходит на другие базовые потребности: еду, транспорт, лечение и связь. Всевозможные излишества и досуг - от игр и театра до алкоголя и путешествий - занимают примерно пятую часть всех трат средней европейской семьи.

В Великобритании структура потребления примерно повторяет общеевропейскую, однако на острове заметно больше тратят на жилье (29,8%) и досуг (12,5%), но экономят на еде (11,2%).