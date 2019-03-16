Лучшие фотографии минувшей недели

Мы собрали самые лучшие фотографии важных событий, произошедших на минувшей неделе.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отвечает на вопросы журналистов после стрельбы в двух мечетях в городе Крайстчерч.

"Это один из самых темных дней в истории Новой Зеландии", - заявила Ардерн.

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Женщина на месте крушения самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

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Румынские подростки в деревне Поплака встречают чистый понедельник - первый день Великого поста - традиционным поджигаением шин.

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Участница антиправительственной демонстрации в Алжире дарит белую розу полицейскому. В акциях протеста, которые продолжаются в Алжире с февраля, участвует много студентов и преподавателей. Протесты начались после того, как 82-летний президент страны Абдельазиз Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на пятый срок.

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Сильный туман окутал небоскребы в китайском городе Чанша (провинция Хунань).

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Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча исполняет национальный традиционный танец на железнодорожном вокзале города Кхонкэн. 24 марта в Таиланде пройдут парламентские выборы.

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Новорожденный кенгуру-альбинос в сумке матери в зоопарке чешского города Дечин.

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Мужчина-прачка развешивает постираные джинсы в огромной прачечной под открытым небом в индийском Мумбаи. Дхоби Гхат - историческая прачечная под открытым небом, где работают в основном мужчины.

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Выступление 10-летней Скай Браун во время объявления в Манчестере состава национальной сборной Британии по скейтбордингу. Скай Браун - дочь британца и японки - может стать самым юным британским олимпийцем, если она окажется в составе олимпийской сборной на Играх в Токио в 2020 году.

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Афганская борзая вместе со своей хозяйкой во время ежегодной выставки собак Crufts в Бирмингеме.

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