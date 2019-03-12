Ледовая стена на берегу Финского залива. Тюлени в опасности

  • 12 марта 2019
Зеленогорск Правообладатель иллюстрации Terijoki.spb.ru

В Санкт-Петербурге из-за ветра на берегу Финского залива выросла ледовая стена. В некоторых местах размеры торосов - нагромождений из обломков льда - достигают восьми метров в высоту, пишетиздание "Фонтанка".

Торосы образовались в Куроротном районе города из-за южного ураганного ветра, бушевавшего в регионе на днях. По словам местных жителей, стена из ледяных глыб начала расти 9 марта и уже через два дня достигла внушительных размеров.

Однако выросшая из-за непогоды ледяная стена является непреодолимым препятствием для тюленят.

Тюлененок Правообладатель иллюстрации Balticseal.org

"Поломало очень много льда, и на унесенных ветром и волнами льдинах наверняка оказались недавно родившиеся щенки. Еще одна неприятность, которую создал шторм - это огромные многометровые валы из торосов. Потерявшимся тюленям, которые решили ползти в сторону берега их не преодолеть, и их шансы встретить человека очень малы", - говорится в посте в группе по спасению тюленей "Фонда друзей балтийской нерпы".

Тюлененок Правообладатель иллюстрации balticseal.org

11 марта фонд сообщил, что недалеко от деревни Гакково в Ленинградской области местный житель нашел маленького тюлененка, который в одиночестве ползал по пляжу. Специалисты фонда увезли детеныша на осмотр. Оказалось, что это самка, родившаяся около четырех дней назад. Ее вес на момент осмотра составлял всего 13,5 кг, в то время как молодая самостоятельная нерпа весит около 40 кг.

Зеленогорск Правообладатель иллюстрации Terijoki.spb.ru

12 марта в группе выложили видео с тюленененком. Как сообщается в группе, ее кормят пять раз в день смесью из трубочки.

Зеленогорск Правообладатель иллюстрации Terijoki.spb.ru
Зеленогорск Правообладатель иллюстрации Terijoki.spb.ru
Зеленогорск Правообладатель иллюстрации Terijoki.spb.ru
Зеленогорск Правообладатель иллюстрации Terijoki.spb.ru
Серфер Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Лед не остановил серфера от катания (на фото - деревня Липово под Санкт-Петербургом)

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