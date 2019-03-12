Ледовая стена на берегу Финского залива. Тюлени в опасности

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В Санкт-Петербурге из-за ветра на берегу Финского залива выросла ледовая стена. В некоторых местах размеры торосов - нагромождений из обломков льда - достигают восьми метров в высоту, пишетиздание "Фонтанка".

Торосы образовались в Куроротном районе города из-за южного ураганного ветра, бушевавшего в регионе на днях. По словам местных жителей, стена из ледяных глыб начала расти 9 марта и уже через два дня достигла внушительных размеров.

Однако выросшая из-за непогоды ледяная стена является непреодолимым препятствием для тюленят.

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"Поломало очень много льда, и на унесенных ветром и волнами льдинах наверняка оказались недавно родившиеся щенки. Еще одна неприятность, которую создал шторм - это огромные многометровые валы из торосов. Потерявшимся тюленям, которые решили ползти в сторону берега их не преодолеть, и их шансы встретить человека очень малы", - говорится в посте в группе по спасению тюленей "Фонда друзей балтийской нерпы".

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11 марта фонд сообщил, что недалеко от деревни Гакково в Ленинградской области местный житель нашел маленького тюлененка, который в одиночестве ползал по пляжу. Специалисты фонда увезли детеныша на осмотр. Оказалось, что это самка, родившаяся около четырех дней назад. Ее вес на момент осмотра составлял всего 13,5 кг, в то время как молодая самостоятельная нерпа весит около 40 кг.

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12 марта в группе выложили видео с тюленененком. Как сообщается в группе, ее кормят пять раз в день смесью из трубочки.

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Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лед не остановил серфера от катания (на фото - деревня Липово под Санкт-Петербургом)

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