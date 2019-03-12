Беженец из Ирака признался в убийстве 14-летней немецкой девочки

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На суде Али Башар закрывал лицо руками, на пальцах у него вытатуировано имя "Зиад"

В Германии проходит процесс над иракцем Али Башаром, который был арестован германской полицией в Ираке. Он обвиняется в изнасиловании и убийстве 14-летней немецкой девочки в Висбадене.

22-летний Башир признался в суде, что задушил Сюзанну Фельдман, но сказал, что не помнит, как это случилось.

Громкое убийство, произошедшее в мае 2018 года, вызвало огромный резонанс в Германии и послужило поводом для введения властями более быстрой процедуры депортации лиц, которым отказано в предоставлении убежища.

Тело девочки было найдено через две недели после её исчезновения.

"У меня в глазах всё потемнело, и тогда это и случилось, - заявил обвиняемый через переводчика. - Я не знаю, как это могло произойти".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption К месту, где было найдено тело Сюзанны, до сих пор приносят цветы

Али Башар также обвиняется в нападении на прохожего в парке и проходит в качестве обвиняемого по другому делу, об изнасиловании девочки 11 лет.

Мать Сюзанны Фельдман Диана присутствовала на процессе в ходе допроса обвиняемого.

Показания обвиняемого

На заседании суда обвиняемый зачитал свое заявление, в котором он описывает обстоятельства бегства его семьи из Ирака в 2015 году.

С помощью переводчика Али Башар сказал, что с 12 лет употреблял алкоголь, но впервые попробовал наркотики, оказавшись в Германии.

По его словам, он познакомился с Сюзанной через общего знакомого за три месяца до нападения и встречался с ней несколько раз. По его словам, они слушали музыку и гуляли, держась за руки. Он не знал, сколько ей лет, заявил Башар.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Обвиняемого доставили в Германию из Ирака после вмешательства главы федеральной полиции

Он отрицал, что изнасиловал девочку, утверждая, что они вступили в связь по обоюдному согласию. Однако сторона обвинения утверждает, что Сюзанна была изнасилована в лесу и задушена после того, как пригрозила обратиться в полицию.

Её тело нашли рядом с железнодорожной насыпью, после того как полиция получила информацию от 13-летнего беженца-афганца, который жил в том же центре для иммигрантов, что и Али Башар.

К моменту обнаружения тела погибшей Али Башар и его близкие были депортированы в Ирак, так как им было отказано в праве убежища в Германии.

Они прибыли в курдский город Эрбиль на севере Ирака, где Башар был задержан местными властями и отправлен назад в Германию.

Громкое дело

Это дело привлекло широкое внимание прессы и властей. Глава федеральной полиции Дитер Романн специально прибыл в Эрбиль, чтобы добиться выдачи подозреваемого. Ирак и Германия не имеют договора об экстрадиции.

Многие в Германии возмущались действиями полиции, которую критиковали за то, что после получения известия о пропаже девочки не были приняты все необходимые меры по её розыску.

Канцлер Ангела Меркель заявила в ходе телеинтервью в июне прошлого года, что это дело показало, как важно, чтобы люди, не имеющие вида на жительство в стране, как можно быстрее проходили процедуру депортации.

Ультраправую партию "Альтернатива для Германии" обвиняли в том, что она, по мнению многих, воспользовалась этим делом в собственных политических целях, организуя марши и акции протеста против иммигрантов.

Несколько подобных дел с участием иммигрантов вызвали рост антииммигрантских настроений в Германии.

В августе прошлого года в городе Хемниц произошли столкновения между сторонниками правых и полицией после того, как в этом городе погиб от ножевых ранений местный мужчина. В связи с этим делом там были арестованы двое беженцев из Ирака и Сирии.