"Да просто рейд был": что искали силовики на крупнейших рынках Москвы

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS

Все начало недели СМИ сообщали об обысках и рейдах на крупнейших рынках Москвы: вещевых "Садоводе" и ТЦ "Москва" и продуктовом комплексе "Фуд Сити". Поводом для рейда называли то поиск криптоферм, то нарушения пожарной безопасности. Сотрудники рынков рассказали Русской службе Би-би-си, что проверка правоохранителей коснулась, в основном, мигрантов.

- У вас правда вчера обыск или полицейский рейд был?

- Это не к русскоговорящим вопрос, - пожимают плечами парни на Птичьем рынке, одной из частей "Садовода". Аквариумами с рыбками сплошь заставлены все стены их магазина. - Да не было обысков. Просто охрана на входе, документы проверяли.

- А пройти внутрь было можно?

- Русским все можно, - ссыпая корм для рыбок в аквариум, усмехнулся продавец.

Обыски, рейды или миграционная политика?

В понедельник ранним утром к "Садоводу" и ТЦ "Москва" в Люблино приехала полиция - об этом сообщили РБК, ТАСС, РЕН ТВ и другие СМИ. Причина интереса органов никому точно не известна. По одной версии, дело в массовой драке, которая произошла на юго-востоке Москвы в ночь на 9 марта: три человека получили ножевые ранения, один - огнестрельное.

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что это был профилактический рейд, в результате которого задержали несколько десятков мигрантов: их проверяют на причастность к преступлениям и соблюдение порядка пребывания в стране.

Еще одна версия - тоже от анонимного источника в МВД - в том, что обыски связаны с делом об отмывании денег с помощью криптовалют. Телеканал "Звезда" одной из причин операции называл нарушения в работе ТЦ "Москва", которые выявили сотрудники Роспотребнадзора и МЧС.

12 марта появились неофициальные сообщения, что полицейский рейд проводят еще и на рынке "Фуд Сити" на Калужском шоссе. Никакой официальной информации об этом не было.

Полицейские никого не отлавливают специально в ходе рейдов в московских торговых центрах, мероприятия не были связаны с ужесточением миграционной политики, сказал журналистам во вторник статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов. О причинах проверок он не сообщил.

Правообладатель иллюстрации Viktor Drachev/TASS

У рынка "Садовод" и ТЦ "Москва" одни и те же владельцы - миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев, владельцы ТЦ "Европейский" и гостиницы "Украина". Это крупнейшие рынки Москвы. Площадь рынка "Садовод" составляет больше 40 га, там расположено более 8000 торговых точек, сказано в описании центра на его сайте. Именно сюда в свое время переехал Черкизовский рынок. ТЦ "Москва" - крытый комплекс, расположенный там же. "Фуд Сити", который вместе с Нисановым открывал мэр Москвы Сергей Собянин, - крупный оптово-розничный продовольственный центр, где закупаются продукты для перепродажи на большинстве рынков Москвы. В 2018 году Forbes оценил состояние Нисанова в 3,3 млрд долларов, он занимает 37 место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

"Зачем мне такой головной боль"

Те сотрудники рынка, у кого полиция, возможно, сочла бы нужным проверить регистрацию, отвечать на вопросы не очень хотят. Один юноша, услышав вопрос, недоверчиво косится и отходит. Большинство коротко отвечают, что вчера их на рынке не было. Китайцы и вьетнамцы сложные вопросы журналиста вообще не понимают.

"Да просто рейд был: показываешь документы, все в порядке - проходишь", - объясняет черноволосая женщина: она кутается в пуховик среди прилавка, заваленного разнообразными трусами.

"Да это каждый год бывает. Раз в год нас проверяют", - с акцентом говорит смуглый продавец сумок.

"Я заезжала на машине, и меня даже не остановили. Проверяют-то мигрантов, - говорит женщина средних лет и сердито таращит на меня ярко-голубые глаза. - Вы сейчас напишете, что тут наркотики, что мы воруем-грабим? Вот она, - женщина хватает за плечо свою соседку по ларьку, девушку с раскосыми глазами и чёрной челкой, - приехала из Киргизии, встаёт в 4 часа утра и уходит отсюда в 6 вечера, чтобы маму прокормить. Тут честные люди, которым некуда пойти! Я в девяностые начала на Черкизовском торговать и так и не вылезла из всего этого, хотя у меня высшее образование и сын сейчас в университете учится. А что, у меня свой маленький бизнес, куда я ещё пойду?"

Охранники рынка не комментируют вчерашние события, но ведут к начальству. Худой мужчина в штатском представляется начальником охраны Александром, но документы показать отказывается, как и назвать свою фамилию. Чтобы убедить меня, что он не просто прохожий, Александр достает из кармана магнитную карту-пропуск, закрывая на ней фамилию.

Он уверяет, что никаких обысков, как писали СМИ, в "Садоводе" не было: "Нас просто приплели к этой истории, это ошибка, не знаю, кто вбросил такую информацию. Сегодня действительно была проверка: совсем немного человек забирали, все было корректно и спокойно, обычный рейд полиции, он бывает раз в год-два. А вчера ничего не было".

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS

Обыски были в ТЦ "Москва", а не здесь, настаивает Александр. Торговый центр - а по сути, тоже рынок, только крытый - находится рядом, на юго-востоке Москвы.

"Вы в "Москву" едете? - уточняет таксист. - А она работает? У "Москвы" вчера ночью машин двадцать было, автозаков, я видел. Там, наверное, все перерыли. А сегодня видел такое же на "Садоводе".

ТЦ "Москва" работает до восьми вечера, но уже в половину шестого над торговыми рядами стоит скрежет разматываемого скотча: товары собирают обратно в коробки и пакеты. Открывают здесь магазины в семь-восемь утра, и рабочий день тоже кончается рано.

Здесь продавцы оказались более единодушными.

"Я вчера не работал", - извиняющимся тоном сообщает лысый охранник.

"Меня вчера не было", - вторит его коллега, которого я ловлю через несколько шагов.

"У меня вчера выходной был", - сообщает юноша, торгующий джинсами.

"И у меня", - тут же говорит его товарищ по палатке, не успеваю я задать вопрос. За их спинами, среди висящих по стенам джинсов, их коллега расстелил коврик и совершает намаз. Начинает казаться, что весь торговый центр решил отдохнуть в понедельник.

Впрочем, вчерашний выходной мог быть и вынужденным. "Я услышал, что приехала полиция, и отдыхал дома, зачем мне такой головной боль", - снисходит до подробностей полный продавец.

Да и приехав все-таки на работу, увидеть можно было немного. Другой торговец объясняет, что полиция приехала до начала рабочего дня, в 3-4 часа утра, и перекрыла все входы: "Документы проверяли, а внутрь все равно никого не пускали".

- Зачем они приезжали-то?

- Уж они сами знают! - ухмыляется продавец и уходит.