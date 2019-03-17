Бразильские дамбы-убийцы: уроки катастрофы в Брумадинью

25 января 2019 года у города Брумадинью в самом сердце бразильского горнорудного региона произошла катастрофа.

В результате прорыва дамбы окрестные земли залило токсичной жидкой грязью объемом в 4800 олимпийских бассейнов.

Спасатели до сих пор ищут тела погибших, а власти выясняют, как это случилось и как предотвратить следущую катастрофу.

Здесь мы собрали рассказы выживших, родственников погибших и спасателей.

***