Бразильские дамбы-убийцы: уроки катастрофы в Брумадинью
- 17 марта 2019
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25 января 2019 года у города Брумадинью в самом сердце бразильского горнорудного региона произошла катастрофа.
В результате прорыва дамбы окрестные земли залило токсичной жидкой грязью объемом в 4800 олимпийских бассейнов.
Спасатели до сих пор ищут тела погибших, а власти выясняют, как это случилось и как предотвратить следущую катастрофу.
Здесь мы собрали рассказы выживших, родственников погибших и спасателей.
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