Армии мира проигрывают в войне с ожирением

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти две трети американских солдат страдают от лишнего веса

Американская армия терпит поражение в битве... с весами.

В 2018 году отчет международного аналитического центра RAND Corporation показал, что почти две трети американских солдат страдают от лишнего веса и даже ожирения - по крайней мере по военным меркам. В армии США применяется понятие индекса массы тела - соотношения веса человека и его роста.

При этом число желающих служить в стране сокращается.

США: внутренний враг

В 2017 году среди молодых людей от 16 до 24 лет, основной возрастной группы новобранцев, только 11% изъявили желание вступить в армию. Почти каждый третий из них получил отказ из-за слишком высокого индекса массы тела.

По словам генерал-майора в отставке Джеффри Филлипса, армия США ежегодно тратит более 1,5 млрд долларов на лечение страдающих ожирением военных и поиск желающих их заменить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Китае примерно 20% рекрутов не прошли проверку на физическую подготовку

Китай: вредная еда и мастурбация

Слишком много вредной еды и мастурбации. Такой вердикт поставила китайской армии официальная газета Народно-освободительной армии КНР.

Плохое питание, малоподвижный образ жизни и… самоудовлетворение - именно по этим причинам новобранцы не могут пройти проверку физической подготовки, необходимой для службы в армии.

"Это связано с длительным сидением за компьютером, частой мастурбацией и недостатком физической активности", - говорится в опубликованном материале.

Несмотря на нестрогие требования к призывникам, в 2017 году не менее 20% новобранцев были забракованы из-за лишнего веса. Некоторые военные не смогли даже завершить пятикилометровый забег по пересеченной местности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно исследованиям, каждый десятый в иранской армии страдает ожирением

Иран: избыточный вес

По данным сайта Globalfirepower.org, который специализируется на оборонной тематике, иранская армия насчитывает примерно полмиллиона военнослужащих.

Однако, согласно исследованию журнала BMC Public Health, 13% военных страдают ожирением и 41% - избыточным весом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По информации министерства обороны Британии, часть военных прошла лечение от ожирения

Великобритания: вредные вкусности

В ноябре прошлого года британские СМИ так и сыпали каламбурами о лишнем весе солдат. Причиной стала информация о том, что войска, дислоцированные в Катерикском гарнизоне, крупнейшей военной базе на севере Англии, оказались под пристальным наблюдением.

Все началось с того, что военным запретили ходить на перекус в местное кафе Gregg's, которое известно своими мучными изделиями.

В СМИ попала информация об обеспокоенности военного командования неприглядным образом британского защитника, поедающего всяческие вредные вкусности.

Примерно в то же время министерство обороны обнародовало цифры, согласно которым, почти 10% военных страдают ожирением.

При этом британской армии грозят значительные финансовые расходы. Лорд Макколл, хирург и по совместительству член палаты лордов заявил, что из-за военных с лишним весом вскоре придется переделывать катапультируемые кресла в самолетах и аварийные люки в подводных лодках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В индийской армии подразделения, не решающие проблему ожирения, не могут участвовать в парадах

Индия: штрафы за ожирение

Согласно исследованиям, проведенным в 2016 году, у трети индийских военнослужащих есть избыточный вес.

В апреле прошлого года в местной армии были установлены жесткие правила, направленные на борьбу с ожирением. К примеру, теперь военных с лишним весом не будут продвигать по службе и привлекать к работе в дипломатических миссиях.

В будущем планируется проводить выборочные и внеплановые проверки, а также штрафовать тех, кто весит на 10% больше нормы.

"Мы не хотим, чтобы наши мужчины страдали от болезней, вызванных ожирением. Более того, наличие таких военных плохо сказывается на эффективности армии в полевых условиях", - отметил индийский офицер в интервью изданию India Today.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испанский элитный полк La Legion известен благодаря своей нестандартной военной форме

Испания: открытые рубашки и лишний вес

La Legion, знаменитый элитный пехотный полк Испании, в прошлом году попал в новостные заголовки не только благодаря открытым на груди рубашкам, которые носят его служащие.

В результате обязательной проверки индекса массы тела трех тысях военных выяснилось, что 6% из них страдает ожирением. Им пришлось перейти на специальную диету.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты предупреждают, что лишний вес среди военных ставит под угрозу боеготовность ЮАР

ЮАР: узкие пояса и расширенные талии

Последние статистические данные, собранные Военной службой здравоохранения в 2012 году, показали, что около 10% военных ЮАР страдают ожирением. Эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу боеготовность страны.

"Из регулярной армии, состоящей из 76 тыс. мужчин и женщин, с медицинской точки зрения только 10% пригодны для службы. Это означает, что, учитывая ротацию и необходимость обучения персонала, в постоянном распоряжении находится не более 2 тыс. человек", - сообщил южноафриканскому новостному порталу Daily Maverick директор оборонного ведомства Brenthurst Foundation Грег Миллс.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мексика заняла второе место в мире по количеству людей с ожирением (32,4% населения)

Мексика: ранняя отставка

В борьбе с ожирением личного состава мексиканские власти в 2015 году досрочно отправили в отставку более 1300 служащих и велели еще 12 тысячам похудеть и прийти в форму.

Согласно опубликованному в том же году отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из 35 стран Мексика заняла второе место по количеству людей с ожирением (32,4% населения). Опередили ее только США (38,2%).

Почему это такая большая проблема?

С учетом физической подготовки и постоянных тренировок военнослужащие должны быть в лучшей форме, чем обычное население страны. Однако есть множество случаев, когда этот принцип не срабатывает.

Согласно выводам многих научных исследований, военные чаще оказываются в стрессовых и опасных для жизни ситуациях, больше подвержены постоянному недосыпанию, и все эти факторы ведут к плохому питанию.

Что бы там ни было, очевидно одно: лишний вес оказывается серьезным врагом вооруженных сил.