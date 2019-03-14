Media playback is unsupported on your device Первое интервью с обвиняемым по делу "фабрики троллей". Видео

Один из 13 россиян из "списка Мюллера", обвиняемых во вмешательстве в выборы в США, признался Би-би-си, что действительно сотрудничал с "фабрикой троллей". При этом Сергей Полозов утверждает, что не знал, чем она на самом деле занимается.

В феврале 2018 года минюст США назвал имена 13 россиян, которые, как считает следствие, пытались повлиять на президентские выборы 2016 года через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. Этот список - один из предварительных итогов расследования о российском вмешательстве в выборы, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Американские СМИ ожидают, что в ближайшие дни Мюллер представит итоговую версию своего доклада конгрессу, что может привести к серьезным последствиям для администрации Дональда Трампа.

Номер один в "списке 13-ти" - бизнесмен Евгений Пригожин, предполагаемый спонсор "Агентства интернет-исследований" (АИИ), которое в России принято называть "фабрикой троллей". Остальные 12 фигурантов - программисты, переводчики и менеджеры, которые могли сотрудничать с АИИ. Некоторые из них также обвиняются в мошенничестве и незаконном использовании личных данных.

Холдинг Пригожина "Конкорд" пытается оспорить позицию спецпрокурора в суде округа Колумбия; люди из списка либо не отвечают на вопросы журналистов, либо категорически отрицают какую-либо связь с АИИ.

Год спустя после первых обвинений предполагаемый менеджер IT-департамента "фабрики троллей", петербургский программист Сергей Полозов все же согласился дать интервью Би-би-си по Skype. Он рассказал, что действительно сотрудничал с обитателями бизнес-центра на ул. Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге, но в существование "фабрики" не верит - ни по этому адресу, ни вообще - несмотря на многие личные, документальные и цифровые свидетельства обратного.

Image caption Сергей Полозов - единственный из "списка 13-ти", кто активно и публично критикует обвинения властей США

Кто такой Сергей Полозов?

Власти США обвиняют Полозова в том, что с 2014 по 2016 год он мог арендовать американские серверы, чтобы замаскировать следы работы АИИ.

Маскировка удалась лишь отчасти. Уже после выборов соцсеть Facebook насчитала на своих платформах 180 тыс. обычных и 3,3 тыс. рекламных постов АИИ, причем продвижение нередко оплачивалось рублями с сетевых адресов, которые ассоциируются с "фабрикой троллей". Сеть микроблогов Twitter выявила 3,8 тыс. фальшивых аккаунтов АИИ, которые создали 8 млн постов.

В основном, российские "тролли" писали от имени граждан англоязычных стран и распространяли слухи - например, о взрыве, якобы произошедшем на химической фабрике в Луизиане.

Также Полозова обвиняют в том, что в 2014 году некий сотрудник "фабрики троллей" мог отчитываться перед ним во время поездок по штатам Атланта и Джорджия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В акциях против кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в организации которых подозревают россиян, выступали граждане США

Ближе к выборам "тролли" действительно стали выходить в офлайн: так, афроамериканцам предлагали записаться на бесплатные курсы по самообороне. Через "Фейсбук" "тролли" организовывали протестные акции, нередко сталкивая противоположные политические лагеря: в мае 2016 года на одной улице в Хьюстоне одновременно прошли две акции - "за права мусульман в США" и "против исламизации Техаса". Власти США считают, что целью этого было создание конфликта.

Я довольно активный патриот, я люблю Россию, и мне нравится тот вектор, по которому мы движемся Сергей Полозов, программист

Эти обвинения 31-летний гендиректор петербургской компании "Морковь. Полезные веб-разработки" отвергает, как и остальные фигуранты "списка 13".

При этом Полозов не отрицает, что выполнял заказы своего однокурсника Михаила Бурчика - еще одного фигуранта, которого РБК назвал фактическим руководителем АИИ.

"Скажем так, я не работал в агентстве или как это называется, - пояснил Полозов Би-би-си. - Я с ними сотрудничал, но это не работа. Понятно, чем отличается: работа - это когда ты приходишь, работаешь в офисе. Сотрудничество - это когда выполняешь определенные заказы. Мы выполняли заказы на различные сайты, системы. Я не контролировал сервера, не закупал их и в принципе никакого отношения ни к каким серверам не имею".

Image caption Бизнес-центр на Савушкина, 55 в Петербурге - бывшая штаб-квартира "фабрики троллей"

"Живу как раньше, ничего нового"

Би-би-си связалась и с некоторыми другими участниками "списка 13", обвиняемыми в США в сотрудничестве с АИИ.

Джейхун Асланов . По версии следствия, глава "американского отдела" и гендиректор одного из предполагаемых юрлиц "фабрики троллей". Присоединился к организации в 2014 году. Асланов сообщил Би-би-си, что его жизнь после обвинений не изменилась: "Живу как раньше, ничего нового". Ранее в переписке с Би-би-си он отрицал, что имеет отношение к "фабрике".

. По версии следствия, глава "американского отдела" и гендиректор одного из предполагаемых юрлиц "фабрики троллей". Присоединился к организации в 2014 году. Асланов сообщил Би-би-си, что его жизнь после обвинений не изменилась: "Живу как раньше, ничего нового". Ранее в переписке с Би-би-си он отрицал, что имеет отношение к "фабрике". Александра Крылова . По версии властей США, она - третий человек в иерархии АИИ, работала в организации с сентября 2013 года до конца 2014-го (как минимум). На вопрос Би-би-си о том, как изменилась ее жизнь после публикации обвинений, Крылова ответила: "Никак".

. По версии властей США, она - третий человек в иерархии АИИ, работала в организации с сентября 2013 года до конца 2014-го (как минимум). На вопрос Би-би-си о том, как изменилась ее жизнь после публикации обвинений, Крылова ответила: "Никак". Глеб Васильченко . Американские власти обвиняют его в том, что с августа 2014 года по сентябрь 2016-го он мог отвечать за публикации на многочисленных фальшивых аккаунтах. Утверждается также, что он выдавал себя за гражданина США. На вопрос Би-би-си, как изменилась его жизнь после включения в "список 13", Васильченко прислал в Telegram стикер с довольным Шреком. На вопрос, ездит ли он за границу, Васильченко прислал другой стикер - с удивленным Шреком. По сценарию мультфильма, Шрек - это огр, персонаж кельтской мифологии, родственный троллям.

. Американские власти обвиняют его в том, что с августа 2014 года по сентябрь 2016-го он мог отвечать за публикации на многочисленных фальшивых аккаунтах. Утверждается также, что он выдавал себя за гражданина США. На вопрос Би-би-си, как изменилась его жизнь после включения в "список 13", Васильченко прислал в Telegram стикер с довольным Шреком. На вопрос, ездит ли он за границу, Васильченко прислал другой стикер - с удивленным Шреком. По сценарию мультфильма, Шрек - это огр, персонаж кельтской мифологии, родственный троллям. Анна Богачева . Предполагаемая переводчица американского отдела "фабрики" с апреля по июль 2014 года; она написала Би-би-си, что не дает комментариев по поводу ее включения в "список 13".

. Предполагаемая переводчица американского отдела "фабрики" с апреля по июль 2014 года; она написала Би-би-си, что не дает комментариев по поводу ее включения в "список 13". Связаться с Михаилом Бурчиком и Марией Бовдой, чьи имена упоминаются в утечке "Анонимного интернационала" и попали в "список Мюллера", Би-би-си не удалось: Бурчик не ответил на вопросы, Бовда удалила свою страницу в соцсети "ВКонтакте" после публикации обвинения во вмешательстве в выборы в США.

Фамилия Васильченко упоминалась в СМИ и после обнародования списка 13 россиян. Весной 2018 года соцсеть Facebook заблокировала новую порцию групп и аккаунтов, которые, по ее данным, были связаны с "фабрикой троллей". Среди них оказалась и группа департамента экономической политики Москвы. Страница могла попасть туда из-за того, что SMM-услуги департаменту оказывал Васильченко, писало издание РБК.

Что же касается Богачевой, то в Петербурге ей принадлежит компания "Айти-Дебаггер", которая, как следует из названия, специализируется на услугах в сфере IT. Ее партнер в этом бизнесе - Михаил Потепкин, которого издание The Bell называет представителем Евгения Пригожина по добыче золота в Африке.

Версия Полозова

Полозов в интервью Би-би-си настаивал на том, что не имел отношения к попыткам повлиять на американских избирателей.

Би-би-си: В чем же заключалось ваше сотрудничество с так называемым АИИ?

Сергей Полозов: Классическое сотрудничество IT-компании с любым подрядчиком: приходит заказ, допустим, сделать сайт, визитку, страничку. Мы делали и сайты, и различные системы автоматизации процессов. Условно это могут быть телеграм-боты или что-то подобное. Довольно большой пул задач, направленных на автоматизацию, оптимизацию работы любого бизнеса.

Би-би-си: Что-то из этого было на английском языке или с прицелом на США?

С.П.: Нет. Ни на английском, ни с прицелом.

Би-би-си: Но вы представляли все-таки, чем занималось это агентство?

С.П.: А вы представляете, в чем состоит задача этого агентства?

Би-би-си: Об этом очень много писали в СМИ. В частности, что они создавали фальшивые аккаунты в соцсетях и через них пытались влиять на общественное мнение.

С.П.: В моей голове - это некий пул организаций, которые что-либо делают. И не факт, что они делают в одной плоскости, в одном векторе. Ни на уровне технических заданий, ни на уровне общения с представителями [агентства] не было понимания, что это вообще единая структура.

Для меня, скорее, это больше фейк и раздутая история, чем действительно компания, которая может делать то, что пишут - создавать аккаунты фейковые. Я думаю, у многих из нас есть пара-тройка фейковых аккаунтов в соцсетях…

Би-би-си: Так вы верите тому, что об агентстве пишут в СМИ?

С.П.: Скорее, не верю. Мне кажется, если бы такая организация существовала, ее бы довольно тяжело было скрыть. Больше было бы официальных источников. Но даже если что-то существует, у меня нет [к этому] противопоказаний. Если бы это существовало, то это были бы патриоты, которые что-то делают для своей страны.

Я довольно активный патриот, я люблю Россию, и мне нравится тот вектор, по которому мы движемся. Даже с учетом того, что я не верю, мне все-таки хочется верить, что такое [существование "фабрики троллей"] возможно, что есть люди, которые транслируют не негатив, а позитив. Это прикольно.

Би-би-си: Что вы почувствовали, когда обнаружили свое имя в этом "списке 13" спецпрокурора Мюллера?

С.П.: Удивление. Не злость, но сердитость, потому что я сначала принял это за случайность, но пока история развивалась, понял, что в общем-то не случайность - да, я в этих списках.

Ощутил несостоятельность американского правосудия и в принципе власти, которая выдвигает эти списки. Не понимаю, для чего, за что. И вообще - все, что написано, довольно бредово звучит.

Я не могу ездить за рубеж. По понятным причинам. Формально мне никто не запрещает, но неформально я бы не стал туда ехать, потому что меня могут там взять, арестовать. Небольшое расстройство, потому что раньше выезжал куда-то, где-то отдыхал.

Россия огромная, богатая страна. Всю жизнь мечтал съездить на Байкал. На самом деле, как один из стимулов куда-то съездить в России.

Би-би-си: Вы общались с кем-то из других фигурантов "списка 13"?

С.П.: Я сейчас, конечно, не вспомню всех имен. Я сотрудничал с Бурчиком. С остальными, наверное, нет. Даже сейчас имен так не вспомню. Может быть, я кого-то видел - в принципе, все равно же заходил в здание и так далее и тому подобное. Но лично пофамильно не могу [вспомнить].

Би-би-си: А что за здание такое?

С.П.: Ну обычно это было что-то близкое к Черной речке или где-то в этом районе. То есть встречались просто в кафе, либо в моем офисе.

Би-би-си: А здание на Савушкина, 55 вам знакомо?

С.П.: Знакомо, я там бывал. Но я бы так сказал: это не была единая организация. Для меня это просто бизнес-центр, где много людей выполняют какую-то работу. Просто какие-то компании. Когда ты выходишь, в курилке стоят люди, и они никогда не суммировались, грубо говоря.

Би-би-си: Если Россия пыталась повлиять на выборы в США, это хорошо или плохо?

С.П.: Любая страна пытается вмешаться в выборные кампании в других странах. Это просто политические игры. Они не позитивные и не негативные. Так устроен мир. Позитивными или негативными могут быть методы, которыми эта страна пользуется.

Правообладатель иллюстрации Alex Wong/Getty Images Image caption Расследованием дела о российском вмешательстве занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер (в центре). Москва отрицает какие-либо попытки повлиять на выборы

Би-би-си: Если бы сам спецпрокурор Мюллер, виновник ваших неприятностей с путешествиями, предложил вам выступить в суде - также по "Скайпу", удаленно, вы бы согласились?

С.П.: Думаю, нет. Позиция довольно простая: человек сначала обвиняет, потом что-то просит. Для меня он глупец. Я не люблю ни работать, ни общаться с неумными людьми. Кроме того, это была бы какая-то бутафория, мое формальное участие: я ни на что не влияю, нужно мое лицо, мой голос, чтобы я что-то сказал.

Би-би-си: Как вы в целом относитесь к тому, что происходит в США с этими обвинениями?

С.П.: Как отношусь - это довольно смешно. С другой стороны, если бы я действительно это сделал, я бы подумал, что я крутой, потому что 13 человек повлияли на исход выборов в США - это историческое событие. Поэтому, скорее, смеюсь.

Что не так с позицией Полозова?

Имя Полозова упоминалось в одном контексте с "фабрикой" и ранее, обнаружила Русская служба Би-би-си.

В 2014 году хакерская группа "Анонимный интернационал" опубликовала содержание почтовых ящиков нескольких предполагаемых сотрудников АИИ. В письмах мелькали имена будущих фигурантов "списка 13": Пригожина, Бурчика, Анны Богачевой, Александры Крыловой и Марии Бовды.

В "утечке" оказалась и переписка с Полозовым - он подтвердил Би-би-си ее подлинность. "Кому-то хочется рыться в чужом белье, пусть роются", - добавил он.

Из писем следовало, что Полозов пытался решить задачу автоматического комментирования постов в "Живом Журнале" при помощи "обратного алгоритма шинглов" (оригинальная версия этого алгоритма используется для поиска плагиата в текстах).

В "Твиттере" применялась похожая технология: голоса живых "троллей" усиливали десятки тысяч автоматических ботов.

Полозов также работал над корпоративным сайтом АИИ, который недолго просуществовал по адресу iagent.spb.ru. "Мы предлагаем креативные, нестандартные и эффективные решения, которые радуют глаз, ухо Ван Гога и ваших клиентов", - говорилось на сайте.

Наконец, он отправлял предполагаемым сотрудникам АИИ резюме различных специалистов с рекрутинговых сайтов.

По данным коммерческих реестров, ежегодно компания Полозова продает услуги на сумму около 900 тыс. рублей, при этом ее прибыли минимальны: рекорд - 78 тыс. рублей в 2017 году. Сайт "Моркови" в настоящий момент не работает, последний пост компании в соцсети "ВКонтакте" датируется маем 2015 года.

Image caption Накануне промежуточных выборов в США в интернете появилось заявление от лица "фабрики троллей"

Опасные игры

Политическим троллингом деятельность "фабрики" не исчерпывается - ни в США, ни в России.

В США "тролли" в 22 раза чаще, чем обычные пользователи, писали в "Твиттере" о вакцинах, в половине случаев - выступали против них, выяснили в Университете Джорджа Вашингтона. Массовый отказ от вакцин приводит к росту заболеваемости и смертности от инфекций.

Полозов в распространение подобных призывов не верит.

"Так себе история, - говорит он. - Есть много вещей, по которым я не работаю с клиентами. Это может быть связано с морально-этическими сторонами их бизнеса. Политизированный у меня, наверное, единственный клиент был. Если бы меня что-то зацепило, если бы работа моего клиента шла вразрез с моим мировоззрением, то с таким клиентом я, конечно, не работал бы".

В июне 2016 года Би-би-си и петербургское издание "Фонтанка" независимо друг от друга установили, что "фабрика троллей" может быть причастна к созданию анонимного сайта для доносов - уже на русском языке. Как минимум четырех людей из "черного списка" этого сайта серьезно избивали, у пятерых поджигали машины.

Кроме того, у журналистов "Фонтанки" через соцсети пытались выведать личные данные их коллеги Дениса Короткова, писавшего о Евгении Пригожине. Сетевой адрес, с которого управлялся сайт для доносов и с которого интересовались Коротковым, был арендован офисом "фабрики" на Савушкина, 55.

Полозов заочно - против. "Сжигать машину - это свинство, это неправильно, некрасиво, - продолжает он. - Не могу сказать, верю я или не верю, что это делает агентство, но скорее нет. Для меня, скорее, агентства как такового не существует, поэтому довольно странно".

"В любом случае, человек, который это сделал, должен понести наказание. Это плохой человек. Это дерьмо, так делать нельзя".

Би-би-си: И все-таки, услышав эти истории, вы уверены, что в агентстве работают патриоты, транслирующие позитив?

С.П.: Я ответил, что агентства не существует. Если бы оно существовало, мне было бы прикольно верить, что там работают патриоты.

Если вы говорите, что агентство существует и оно делает эти вещи, то мое отношение к агентству плохое. Но я не верю в существование агентства.

Если мы берем человека, с которым я работал, который мне давал какие-то задачки - нет, я не верю, что он к этому причастен, потому что, работая с клиентом, я довольно глубоко погружаюсь в него и понимаю человека. Михаил [Бурчик] не вызывал у меня недоверия.

Image caption Не позднее осени 2017 года часть медиаресуров "фабрики троллей" перебралась в бизнес-центр "Лахта-2" в петербургском районе Старая Деревня. Местоположение "американского отдела" неизвестно

"Фабрика троллей" существует

Как юридическое лицо "Агентство интернет-исследований" действовало в Петербурге в 2013-2016 годы. От его имени в интернете публиковались вакансии на должность "интернет-оператора", схожие по описанию с тем, что американские власти вменяют россиянам из "списка 13". В некоторых вакансиях обязательным условием было знание английского языка.

Не менее 10 бывших сотрудников агентства в разное время рассказывали о своем опыте в СМИ, пятеро при этом называли настоящие имена, двое - Людмила Савчук и Ольга Мальцева - делились с журналистами рабочими материалами "фабрики". Они описывали агентство как единую организацию, в которой, впрочем, не было горизонтальных связей между отделами.

Со временем вакансии для "интернет-операторов" стали публиковаться от имени других юрлиц - "Интернет-исследования", "Главсеть", "Азимут". В обвинениях Мюллера - пять разных названий этой организации.

Личные свидетельства существования "фабрики троллей" не исчерпываются рассказами бывших сотрудников. На "фабрике" успели постажироваться несколько журналистов под прикрытием; кроме того, в ноябре 2018 года пиарщик Андрей Михайлов рассказал "Новой газете", что идея "фабрики" принадлежит непосредственно "повару Путина" Пригожину, который поручил ему арендовать здание и нанять туда сотрудников. Также Михайлов занимался организацией провокаций против СМИ и оппозиционеров.

Цифровые следы - еще одно доказательство ее существования "фабрики". Ее сотрудники загружали десятки фото рабочего процесса в "Инстаграм", забывая удалить из них метаданные (скрытые характеристики с геолокацией): в 2015 году это позволило The New Times установить, что несколько видеоблогов о компьютерных играх и поп-культуре снимаются именно на Савушкина, 55. Неестественную активность в соцсетях мониторят общественные проекты, такие как "МетаБот" и Dislikemeter.

Официально о "фабрике" говорит не только американская юстиция. В 2015 году активистка Людмила Савчук отсудила у ООО "Интернет-Исследования" 70 тыс. рублей - невыплаченную зарплату за 1,5 месяца, что она работала там под прикрытием. На суде Савчук рассказала, что в ее должностные обязанности входило комментирование постов и ведение блогов от имени разных вымышленных персонажей. Юристы "фабрики" не возражали против такого описания, а это значит, что ее существование можно считать доказанным и в российском суде.