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Всемирной паутине на этой неделе исполнилось 30 лет. Мы собрали для вас 30 самых удивительных фактов из истории интернета.

Первые среди ранних

1. Первый в мире вебсайт появился в ЦЕРН в Швейцарии, сайт доступен до сих пор: он начал работу 6 августа 1991 года.

2. Первую веб-камеру подключили в том же 1991 году в компьютерной лаборатории Кембриджского университета. Её единственной целью было наблюдение за отдельной кофеваркой - нельзя же дать кофе убежать!

3. Слово "веб-сёрфинг" придумала ещё в 1992 году нью-йоркская библиотекарь Джин Армор Полли, впоследствии написавшая серию книг по безопасности в сфере интернет-услуг.

4. Первой в мире страной, где доступ в интернет постулируется прописанным в законе правом, стала Финляндия: там это произошло в 2010 году.

5. На первом ролике, загруженном в Youtube, основатель видеоплатформы и один из разработчиков PayPal Джавед Карим изучает слонов в зоопарке.

6. Первой страной, где будет запущена мобильная сеть 5G, обеспечивающая передачу данных на скорости до 20 гигабит в секунду, будет Южная Корея: это должно произойти уже в апреле, и испытывать скорость и качество передачи картинки будут на… движущихся голограммах.

Самые большие

7. Физически больше всего пользователей интернета - предсказуемо - в Китае - около 800 миллионов человек, и это только примерно 60% населения страны.

8. Самый большой вебсайт по объему трафика - Netflix: он съедает почти 15% мировой передачи данных.

9. По данным за прошлый год, самый быстрый интернет в Европе - в Исландии: его скорость составляет 150 мегабит в секунду.

10. Ряд источников утверждает, что почти 80% фотографий в сети - изображения обнажённых женщин. Подтвердить или опровергнуть эту информацию крайне непросто.

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Цифры, цифры...

11. Какое количество людей на планете имеет подключение к сети? 4,05 млрд из примерно 7 миллиардов жителей планеты. При этом в Эритрее меньше 1% населения имеют выход в сеть.

12. 51% трафика генерируют боты, а не реальные люди и сайты.

13. Интернет охраняют семь реальных человек - у каждого ключ, который позволяет перезапустить мировую сеть в случае его захвата или технологической катастрофы.

14. Главная инфраструктура мировой сети - 300 подводных кабелей, соединяющих континенты. Обрыв одного из них может оставить без связи десятки миллионов человек.

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15. Хранение и передача данных в интернете поглощает 20% мировой электроэнергии.

16. Через пять лет на обслуживание всемирной паутины будет приходиться 5% всех выбросов углекислого газа в атмосферу.

17. Гендерный дисбаланс в интернете стоит достаточно остро: глобальной сетью в мире пользуются на 12% меньше женщин, чем мужчин.

18. По оценкам, доля "даркнета" от всей всемирной паутины может составлять 95% - но это учитывает все не индексируемые стандартными поисковиками страницы.

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19. В мире 2 млрд сайтов, на 0,1% (одно промилле) которых приходится половина глобального трафика.

20. За одни сутки хакеры взламывают около 30 тыс. сайтов.

21. 281 млрд электронных писем отправляют пользователи интернета каждый день.

Взрыв мозга

22. Каждый файл, загруженный из интернета, делает устройство немного тяжелее: если доверять расчетам Калифорнийского университета в Беркли, весь интернет со всем его цифровым содержимым весит 50 граммов.

23. Это сложно представить, но одна минута времени эквивалентна 87 тыс. часов просмотра визуального контента на Netflix и 400 часам загрузки видео на Youtube.

24. За ту же минуту в приложении знакомств Tinder "свайпают вправо" - иными словами, соединяются - 18 тысяч пар.

25. Согласно исследованию Statistic Brain, размер доходов, получаемых сайтами знакомств, составляет более миллиарда долларов в год.

26. Изобретателем интернета называют Тима Бернерса-Ли, который выступает за его государственное регулирование и разработку Сетевого кодекса, с помощью которого пользователи могли бы осуществлять контроль за сетевой нейтральностью.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Предложения Тима Бернерса-Ли по регулированию интернета поддержали правительство Франции и компания Facebook

27. Согласно исследованию социологического центра Pew Research, к 2025 году интернет станет восприниматься большинством людей базовой потребностью человека - то есть, такой же частью бытия, как электричество и водопровод.

28. Попытка сосчитать количество элементарных частиц, из которых состоит среднее электронное письмо, удалась: в одно мейле - 2 млрд электронов.

29. Эксперты уверены, что интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления.

30. У глобальной паутины есть свой счётчик продолжительности существования сети: howoldistheinter.net. Там же в хронологическом порядке перечислены наиболее значимые события в истории интернета.