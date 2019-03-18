Правообладатель иллюстрации TASS/Alexei Nikolsky Image caption В нужный момент Беглов (сзади справа) всегда оказывался рядом

Вот уже почти полгода городом, в котором родился президент, протестной столицей России, руководит человек, о котором неизвестно почти ничего. Чем же незаметный аппаратный работник Александр Беглов заслужил кресло губернатора Санкт-Петербурга?

Русская служба Би-би-си поговорила с бывшими и нынешними коллегами Александра Беглова и рассказывает о его многолетней чиновничьей карьере, за что его ценит президент Владимир Путин и есть ли у него шанс стать губернатором.

Большинство собеседников согласились говорить на условиях анонимности, так как не уполномочены комментировать ход кампании в СМИ.

Рядом с Яковлевым

Для утверждения Беглова первым вице-губернатором Санкт-Петербурга летом 2002 года в городском парламенте с первой попытки не хватило ровно одного голоса.

Нельзя сказать, что депутаты имели что-то против него лично: многие не поняли, какие у него будут полномочия и почему на столь высокий пост рекомендуют малоизвестного районного чиновника.

Курортный район, которым к тому моменту 46-летний Беглов руководил три года - один из самых престижных районов Санкт-Петербурга, его сравнивают с московским Переделкино по истории его жителей, а по ценам на землю - с Рублевкой. Там, на северном берегу Финского залива, находится резиденция губернатора и в разное время жили многие крупные чиновники и силовики, а когда-то были дачи Ильи Репина, Анны Ахматовой и Максима Горького.

Первый губернатор Петербурга Владимир Яковлев (Анатолий Собчак официально был мэром) в 2002 году тоже жил в Курортном районе. С Бегловым он познакомился еще в 80-е годы, когда работал в городском строительном тресте, а его будущий заместитель - в Ленгорисполкоме, заведующим отделом по строительству.

Когда в мэрии появилась вакансия первого вице-губернатора, Яковлев сразу позвал своего старого знакомого.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Всегда в отглаженном костюме, галстуке, подстрижен”, - вспоминает Александра Беглова (справа) Владимир Яковлев. Сентябрь 2001 г.

"Там [в Курортном районе] я посмотрел на него - он энергичный, понимающий... Он такой конкретный, практичный, неконфликтный, настойчивый. Всегда в отглаженном костюме, галстуке, подстрижен", - описывает в разговоре с Би-би-си своего бывшего коллегу Яковлев.

Депутатам при утверждении Яковлев представил Беглова как "грамотного сотрудника", и со второго раза этот сотрудник получил голоса депутатов и новую должность, первого вице-губернатора - руководителя канцелярии.

Место стало вакантным после того, как четыре заместителя Яковлева оказались под следствием, и второй человек в Петербурге, руководитель канцелярии Юрий Антонов, которого связывали с тамбовской ОПГ Владимира Кумарина, подал в отставку.

"В такой тяжелой обстановке Яковлеву нужен был кто-то, кто будет просто слушаться и делать все, что ему скажут - и все. И он вспомнил, что есть такой человек, глава Курортного района. Его вытаскивали по принципу, что он никогда не сыграет ни в какую свою игру", - описывает мотивы Яковлева бывший сенатор, знавший обоих.

Работа Беглова на посту руководителя канцелярии Смольного больше всего запомнилась борьбой за дисциплину. СМИ писали, что по его распоряжению охрана Смольного изымала пропуска у сотрудников администрации, которые опаздывали на работу, а за опоздания без уважительной причины их лишали премий.

Бывшие коллеги по Смольному отмечают его скрытность и сдержанность. "Я с ним встречался каждый день около полутора лет. Я не помню даже, чтобы он, допустим, рассказал мне анекдот", - говорит один из бывших вице-губернаторов Петербурга.

"Беглов очень похож на Яковлева - они оба строители, из обычных советских семей. Он не трибун, не оратор, не вдохновитель. Он человек практичный, понимает разницу между резьбой метрической и дюймовой. Если ему поручат тоннель вырыть, он выроет. А если возглавить демонстрацию - он не сможет, потеряется", - отзывается о нем другой бывший вице-губернатор, который работал с Бегловым в то время.

Журналисты запомнили Беглова по его борьбе с курением в здании Смольного. Непьющий и некурящий (по рассказам бывших коллег), Беглов грозился устраивать рейды по туалетам Смольного, чтобы отлавливать там курильщиков, вспоминает один из журналистов, освещавший тогда работу петербургского правительства. Правда, по его словам, курить в туалетах все равно продолжали вплоть до принятия закона о запрете курения в закрытых общественных местах.

"Звучит как бюрократическая работа [руководителя аппарата], но в ней много общения с людьми. Он справился неплохо", - резюмирует итоги работы первого вице-губернатора Яковлев.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS/Sergei Smolsky Image caption После ухода Яковлева (слева) с поста губернатора перед Бегловым стояла задача обеспечить победу Матвиенко (справа). Ноябрь 2003 г.

Рядом с Матвиенко

За дисциплину в Смольном Беглов сражался чуть меньше года. В июне 2003 года Яковлев ушел работать в федеральное правительство, а своего первого заместителя сделал исполняющим обязанности губернатора.

"Когда возник вопрос, кто будет исполнять обязанности, я сказал президенту, что по уставу это должен быть человек, отвечающий как раз за аппарат, и это был Беглов. У Путина это не вызвало никаких противоречий или возражений", - рассказывает Яковлев.

Но никто, включая самого Беглова, не подразумевал, что он останется на этом посту - кандидатом Кремля на предстоящих выборах была Валентина Матвиенко. Задачей Беглова было помочь Матвиенко избраться, и он это сделал.

"Он добросовестно выполнял свои функции по временной замене губернатора. Надо было удержать хозяйство города, чтобы оно работало без сбоев, чтобы ничего не рвалось, не протекало. И не интриговать против Валентины Ивановны. Он по природе не интриган, и он все это сделал", - вспоминает бывший сотрудник администрации президента.

После выборов, в которых Матвиенко победила только во втором туре, она предложила Беглову остаться в Смольном, но тот не захотел. Очень уж разные у них были характеры, говорит работавший в то время с Бегловым вице-губернатор: "Матвиенко импонировали более яркие личности, чем Беглов".

Через две недели после победы Матвиенко на выборах Беглов стал первым заместителем полпреда в СЗФО - кресло самого полпреда на тот момент пустовало.

Тогда же Беглов впервые попытался сделать карьеру в публичной политике - правда, безуспешно. Он возглавил региональный партийный список "Единой России" в Петербурге на выборах Госдумы. Вместе с ним в списке шли Александр Розенбаум и однокурсник вице-премьера Дмитрия Козака Владимир Плигин. Но когда "Единая Россия" получила на родине президента один из самых низких результатов в стране, руководство партии посчитало его ответственным за провал: руководящий пост в Думе Беглову не предложили, а от мандата рядового депутата он отказался сам.

Беглов продолжил работу в полпредстве. В то время его коллегой была Любовь Совершаева, в 90-е работавшая в петербургской мэрии. Позже Совершаева, близкая к другу Путина, миллиардеру Юрию Ковальчуку, станет одним из ближайших бегловских соратников.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Alexei Panov Image caption Розыгрыш "Кубка президента России" по дзюдо. Справа от Путина - Беглов, слева - тренер Путина по дзюдо Анатолий Рахлин. Ноябрь 2003 г.

Рядом с президентом

Сейчас Беглова называют близким Путину, старым знакомым президента и человеком из его окружения.

Люди с такой характеристикой обычно делятся на два типа. Первые - те, о ком известно по общему с президентом детству, студенческим годам, совместной игре в хоккей. Обычно это люди богатые: при словах "друг Путина" на ум приходят братья Ротенберги, Ковальчуки, некоторые однокашники Путина по ЛГУ, члены кооператива "Озеро".

Вторые - те, кто никогда не был его близким другом, но всегда был рядом. Беглов как раз из таких.

Когда Беглов познакомился с Путиным, точно не известно. Теоретически это могло произойти еще в 1990-е, когда Беглов был главным инженером в совместном российско-германском предприятии "Мелазель", а Путин - председателем комитета по внешним связям Смольного. В архивной версии ЕГРЮЛ регистрирующим органом предприятия значится именно комитет по внешним связям.

Впрочем, сам Беглов утверждает, что не был знаком с Путиным до своего переезда в Москву в 2004 году.

"Я в городе не был с ним знаком, я познакомился с ним, когда меня пригласили [работать] в Москву", - ответил Беглов на единственный вопрос корреспондента Би-би-си, который она успела ему задать.

Однако в фотоархиве агентства ТАСС Би-би-си обнаружила фотографию (выше), на которой Беглов сидит на соседнем с Путиным месте. Фото было сделано 29 ноября 2003 года, когда Беглов занимал должность первого замполпреда по СЗФО и еще не переехал в Москву. Президент и заместитель полпреда вместе наблюдали за розыгрышем президентского кубка по дзюдо в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на письменные вопросы Би-би-си.

Бывший сотрудник АП утверждает, что в Москву Беглова пригласил Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда президентскую администрацию и помнивший Беглова еще по работе в Санкт-Петербурге.

В столице Беглов занял должность руководителя контрольного управления президента. Именно это управление когда-то возглавлял сам Путин, а также нынешний секретарь совбеза Николай Патрушев и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Vitaly Belousov Image caption Беглов - руководитель контрольного управления президента, Дмитрий Медведев (справа) - первый вице-премьер. Июль 2007 г.

Контрольное управление в администрации - одно из самых важных и закрытых в Кремле. Его сотрудники проверяют исполнение всех решений президента, доклады управления ложатся только на стол самого главы государства.

По рассказам бывших коллег, Беглов значительно модернизировал работу этого подразделения. "В контрольном управлении он сделал много, создал хорошую систему, всю работу автоматизировал, компьютеризировал", - говорит Яковлев, который в то время работал полпредом в Южном федеральном округе, а потом министром регионального развития.

Бывший федеральный министр вспоминает, что Беглов ввел в контрольном управлении видеомониторинг проблемных и социально важных объектов. "Дорога, мост, путепровод - камеры стояли, чтобы ему на расстоянии было видно наличие или отсутствие видимых улучшений", - рассказывает он. Технические новинки Беглов любит до сих пор и с удовольствием пользуется смартфоном и планшетом, говорит его бывший коллега.

Когда в 2008 году Медведев стал президентом, Беглов получил новое назначение. Внешне этот шаг по карьерной лестнице был небольшим - с должности руководителя контрольного управления на пост замруководителя администрации. Но теперь в обязанности Беглова входил контроль за документооборотом - кровеносной системой всей государственной службы. Это значит, что Беглов был в курсе всех решений во всех отраслях по всей стране и обеспечивал их исполнение.

"Он очень системный, въедливый, педантичный, скрупулезный, внимательный, умеющий докопаться, дойти до мелочей. Человек, который не пропустит и проверит, все ли визы и отзывы собраны, который не положит на подпись документ, если он не прошел все процедуры. У Путина когда-то этим занимался [глава "Роснефти" Игорь] Сечин, это дает понимание важности этой работы", - вспоминает бывший сотрудник кремлевской администрации.

Пресс-служба Медведева не ответила на запрос Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации TASS via Getty Images/Valery Matytsin Image caption Полпред Беглов 10 лет занимался казачеством, потому что так велел президент. Сентябрь 2017 г.

Казачья работа

В 2009 году никто в Кремле не хотел заниматься казаками. Они были симпатичны лично Путину, и в тот момент руководители администрации раздумывали над тем, как сделать так, чтобы казаки находились под присмотром и выполняли понятые государству задачи, а не занимались оргпреступностью.

Но как в администрации, так и среди губернаторов и силовиков внутреннее отношение к казакам всегда было как к переодетым самозванцам, никто не горел энтузиазмом работать с ними.

"Все бежали от них как черт от ладана", - вспоминает бывший сотрудник администрации президента. "Губернатор одного из южных регионов вешался от них и все время говорил, как его достали эти "переодетые из секс-шопа", - рассказывает другой бывший сотрудник АП.

За задачу не взялся никто, кроме Беглова, исполнявшего любые порученные ему задания. Без лишних вопросов он возглавил специально созданный совет при президенте по делам казачества.

При Беглове у казаков появились чины, форма, погоны и удостоверения для реестровых казаков, они стали охранять с нагайками государственную собственность, создавать дружины для разгонов митингов, патрулировать улицы, получая за это зарплату из местных бюджетов. Была принята целая стратегия развития казачества до 2020 года.

"Его роль в подъеме казачества выдающаяся. При Александре Дмитриевиче казаки вернулись на государственную службу и теперь занимаются обеспечением правопорядка совместно полицией. Например, казаки работали на Олимпиаде в Сочи, на чемпионате мира", - говорит первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов. По его словам, до прихода Беглова в президентский совет работа с казаками никогда не была такой "масштабной и системной".

Помогал Беглову работать с казаками нынешний руководитель управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, который в 2009-2012 годах возглавлял аппарат Беглова. Он был ответственным секретарем совета и "занимался всей грязной работой", говорит один из бывших членов совета.

"Ярин работал с казаками как жесткий администратор: в его словах, действиях не было никакого юмора - только конкретика, четкость. Беглов был мягче, он сумел к себе расположить это сообщество, иногда шутил с ними", - вспоминает бывший сотрудник администрации.

При Беглове появилась первая в России Казачья партия. Она задумывалась как еще одна пропутинская сила для поддержки президента перед выборами, но никакой заметной активности на политической арене так и не проявила.

Беглов так увлекся казачеством, что даже посвятил ему свою докторскую диссертацию в 2012 году. Она называлась "Управление производством продукции АПК [агропромышленного комплекса] в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов".

Очень продуктивный ученый

В 1994 году Беглов защитил кандидатскую диссертацию по теме "Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба", а в 2012 году - докторскую по совершенно другой теме - "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов".

Эксперты "Диссернета", изучившие по просьбе Би-би-си докторскую Беглова, не обнаружили заимствований или научных подлогов, но обратили внимание на ее подготовку.

Так, в списке научных работ в автореферате значится 44 публикации, 41 из которых была сделана в 2011 году, из них пять - монографии.

"Редкий ученый может похвастаться такой публикационной активностью. Обычно публикации по докторской диссертации растягиваются на много лет. Эта кропотливая многолетняя работа. Такая ситуация, как у Беглова, когда основные публикации (а их больше 40) выходят в течение одного года, крайне редка - в диссернетовской практике, вероятно, единичный случай", - отмечает эксперт "Диссернета" Анна Абалкина, добавляя, что формально нарушений в этом нет, но ни до, ни после защиты докторской следов научной деятельности Беглова не обнаружено.

Рядом с церковью

После получения высокого поста в администрации педантичный строитель Беглов стал получать самые деликатные задания государственного масштаба - те, за которые никто не хотел браться, или которые были под контролем лично у Медведева.

Именно Беглову в 2009 году было поручено разобраться с затянувшейся скандальной реконструкцией Большого театра и завершить ее. Председатель исполкома попечительского совета театра Александр Будберг потом писал, что "без команды Беглова о завершении работ можно было бы и не мечтать".

В том же 2009 году он помогал супруге президента Светлане Медведевой курировать реставрацию Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге - сложного объекта, стоящего рядом с обрывом. За эти работы Медведева получила орден Русской православной церкви "Славы и чести" I степени, а Беглов удостоился ордена преподобного Сергия Радонежского I степени.

Спустя девять лет в этом соборе отпевали его бывшего коллегу по Курортному району, зампредседателя правления ПАО "Интер РАО" Александра Бориса.

"Приехал Беглов. Было много народу, особенно бывших чиновников и депутатов из Курортного района. Все попрощались [с покойным], к Беглову все подходили поздороваться, и он практически каждого вспомнил по имени-отчеству. Двадцать лет прошло", - рассказывает его бывший коллега.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS/Dmitry Astakhov Image caption По просьбе президента Медведева Беглов занялся реставрацией Кронштадтского собора. Март 2009 г.

Став полпредом в Центральном федеральном округе в 2012 году, Беглов продолжил заниматься и казаками, и церковным строительством.

Он занимался подготовкой крупных церковных праздников на государственном уровне. Беглов руководил рабочими группами по подготовке и проведению празднований 1000-летия присутствия русских на горе Афон, 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского и других крупных мероприятий.

Нередко мероприятия включали в себя реконструкцию и реставрацию десятков церковных объектов, стоившие бюджетам разных уровней миллиарды рублей. Торжества посещали первые лица государства.

Беглов руководил реконструкцией монастырей, постройкой дорог и коммуникаций на Афоне. Афон - весьма закрытый полуостров, и строительство там сопряжено с большими логистическими трудностями - подвозом материалов, размещением строительной техники. Однако именно Беглов смог все довести до конца, говорит православный бизнесмен, который в разговоре с Би-би-си оценил сумму российских вложений в инфраструктуру и монастыри Афона в 200 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption На должности полпреда Беглов (слева) занимался все больше взаимодействием с РПЦ. Август 2015 г.

Будучи полпредом в ЦФО и потом в СЗФО, Беглов брал подчиненных с собой в паломничество на Афон, иногда несколько раз в год, говорят два человека, работавших с обоими полпредствами.

У Беглова сложились дружеские отношения с патриархом Кириллом, говорят три собеседника Би-би-си, знакомые с обоими. Беглова можно увидеть почти на каждом праздновании годовщины интронизации патриарха и на его днях рождения. Пресс-секретарь патриарха не ответил на письменный запрос Би-би-си.

Тесная работа с церковью стала почти что визитной карточкой Беглова: уже позже, при его назначении врио губернатора, про него писали, что он глубоко воцерковленный человек.

Однако, как и в случае с казаками, это было скорее исполнение порученной ему работы, чем личная увлеченность, однозначно говорят про Беглова пять человек, работавших с ним в разное время.

"Что касается его воцерковленности, то, думаю, это все привнесенное. Такое аппаратное православие. Хотя некоторые во власти, когда попадают в обойму и успешно строят карьеру, начинают думать: может быть, правда, бог меня подхватил и понес? Откуда легкость такая?" - отзывается от Беглове кремлевский чиновник.

О конъюнктурности отношения Беглова к РПЦ говорит и тот факт, что он де-факто отказался от решения вопроса о передаче Исаакиевского собора церкви. Передача оказалась в подвешенном состоянии, после того как объявление Полтавченко о передаче спровоцировало массовые митинги протеста в Санкт-Петербурге. Действие распоряжения о передаче собора просто истекло, и вопрос оказался закрыт сам собой. До выборов было решено не поднимать эту болезненную тему, говорит собеседник Би-би-си, близкий к Смольному.

Родные и близкие

В 2009 году в одной из парадных (так в Петербурге называют подъезды) дома номер 24 по улице Шевченко в Василеостровском районе появился навесной лифт. Для большинства жителей пятиэтажки 1956 года постройки это стало неожиданностью.

История выглядела еще более странной потому, что в том же районе 850 жителей 16-этажного дома годами не могли добиться установки новых лифтов: из-за неработающих старых к ним отказывалась приезжать "скорая помощь".

Заявку на установку лифта в пятиэтажке подали шестеро жильцов дома, и его установили за счет городского бюджета в очень сжатые для такого объекта сроки - в течение года.

Оказалось, что на последнем, пятом этаже дома располагалась квартира, которую в 1997 году купил сам Беглов. В 2001 году он подарил ее жене и дочери. По данным Росреестра, сейчас квартира все еще принадлежит жене Беглова, квартира почти такой же площади есть и в ее декларации.

С работой семье Бегловых тоже повезло. Его супруга Наталья почти полтора десятка лет (с 2004 года) проработала в Смольном председателем комитета записи актов гражданского состояния. Старшая дочь Беглова Юлия Белова как минимум с 2011 года по 2017 год работала в той же городской администрации начальником юридического отдела комитета по культуре, а ее муж Павел Белов два года (с 2016 года) возглавлял комитет по физической культуре. В прошлом Белов чемпион России 1998 года по акробатическому рок-н-роллу. Этим видом спорта занималась и младшая дочь президента Путина Катерина Тихонова.

Супруга и зять Беглова уволились из Смольного за день до его назначения врио губернатора. Павел Белов быстро нашел работу в "Газпроме". Младшая дочь Беглова Ольга Кудряшова - с 2009 года работает на юрфаке СПбГУ, она доцент кафедры конституционного права.

Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption Давняя соратница Ковальчуков Любовь Совершаева фактически руководит кампанией Беглова

Рядом с Ковальчуками

23 января 2019 года Беглов, уже будучи врио губернатора Санкт-Петербурга, представлял в заксобрании кандидатуры на должности вице-губернаторов - так же, как 17 лет назад в том же зале его представлял Владимир Яковлев.

"Я считаю, что вы не подходите нашему городу", - эмоционально обратился к врио губернатора оппозиционный депутат Максим Резник от "Партии роста".

На этих словах Беглов встал со своего места и молча покинул заксобрание. Позже его пресс-служба объяснила его поступок тем, что у него был плотный график, но оппозиционные активисты уже дали ему прозвище "Сбеглов". Вице-губернаторов все равно назначили: в отличие от заксобрания 2002 года, парламент Петербурга 2019 года находится под контролем "Единой России".

Нового руководителя Санкт-Петербургу в Кремле искали уже несколько лет. Протестные настроения в городе росли с момента объявления о передаче Исаакиевского собора РПЦ и достигли пика к началу президентской кампании. Георгий Полтавченко, бывший губернатором с 2010 года, не справлялся с растущим недовольством горожан.

Кремлю срочно нужен был антикризисный менеджер, крепкий хозяйственник и сильный политик.

Однако почему в октябре 2018 года таковым был выбран исполнительный аппаратчик, профессиональный строитель с почти нулевым опытом публичной работы - 62-летний Александр Беглов?

"Он идеальная компромиссная фигура - по представлениям современной власти, просто идеал чиновника. В нем слились три фактора, которые нужны для власти: лояльность, непубличность и близость к истории становления Путина", - говорит бывший сотрудник администрации, политолог Андрей Колядин.

Но есть и более простое объяснение: кандидатуру Беглова Путину могли рекомендовать братья Ковальчуки - давние друзья президента Путина, одни из самых влиятельных людей в России, значительная часть бизнеса которых сосредоточена в Петербурге. Об этом говорят четыре собеседника Би-би-си, знакомые с переговорами о назначении врио губернатора.

Ни Ковальчуки, ни сам Беглов не ответили на вопрос Би-би-си, когда и при каких обстоятельствах они познакомились и стали соратниками.

Публично Беглов и Ковальчуки никогда не комментировали свои взаимоотношения. Но из открытых данных можно узнать, что квартира младшей дочери Беглова Ольги Кудряшовой - на Наличной улице, 55 в Санкт-Петербурге - в 2007 году была куплена у Юрия Ковальчука. Это особенный дом - в нем были прописаны и другие члены кооператива "Озеро": братья Андрей и Сергей Фурсенко (первый - помощник президента, второй - вице-президент Газпромбанка), Владимир Якунин (бывший глава РЖД), Виктор Мячин (бывший гендиректор банка "Россия").

Кроме того, с Ковальчуками Беглова связывает женщина, до недавнего времени еще менее известная, чем он сам: его бывший заместитель в полпредстве Северо-Западного федерального округа Любовь Совершаева.

Братья Михаил и Юрий Ковальчуки - давние петербургские знакомые президента Путина. В 1996 году они учредили вместе с ним дачный кооператив "Озеро", ставший синонимом непотизма в российской власти. Юрий Ковальчук занимает 71 место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018" с состоянием около 1,5 млрд долларов. Основной актив Ковальчука - доля в банке "Россия". Через него он владеет долей в "Национальной Медиа Группе". Сейчас холдингу принадлежат доли в "Первом канале", "РЕН ТВ", "Пятом канале"; компания полностью владеет холдингом "СТС Медиа" (телеканалы "СТС", "Домашний"), телеканалом "78", МИЦ "Известия", газетой "Метро Санкт-Петербург", газетой "Спорт-экспресс".

Его старший брат Михаил - президент НИЦ "Курчатовский институт" (в наблюдательный совет института входит Беглов), член президентского совета по науке и образованию, был одним из инициаторов реформы РАН.

Серый кардинал Смольного

Ровесница Беглова Совершаева - его полная противоположность. "Баба с яйцами - мощная, авторитетная тетка. Не боится конфликтов, с удовольствием в них участвует", - характеризует Совершаеву человек, много лет сотрудничавший с полпредством в СЗФО, где она отвечала за внутреннюю политику.

В структурах Ковальчука-младшего Совершаева проработала больше 10 лет. В 2007-2011 годах она была председателем совета директоров принадлежащей ему телерадиокомпании "Петербург". Одновременно работала советником Ковальчука как председателя совета директоров акционерного банка "Россия", была главой советов директоров "дочки" этого банка, инвестиционной компания "Аброс", и ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ".

Именно Совершаева в 2008 году стояла у истоков "Национальной Медиа Группы" - одного из крупнейших медиахолдингов России, доля в котором принадлежит банку "Россия" Ковальчука-младшего. Совершаева вплоть до 2011 года возглавляла совет директоров компании. Именно она помогла построить бизнес НМГ, утверждает ее знакомый.

В 90-е Совершаева работала в петербургском комитете по управлению городским имуществом - одновременно с будущим руководителем Сбербанка Германом Грефом и бывшим зампредседателя российского правительства Альфредом Кохом. Последний неохотно ответил на просьбу Би-би-си рассказать о своей бывшей коллеге.

"Хорошая тетка, прекрасный работник. Больше мне сказать нечего", - написал Кох.

Своей команды у Беглова никогда не было, говорят два человека, несколько лет сотрудничавших с полпредствами в ЦФО и СЗФО. Поэтому единственным человеком, за которого он стал держаться после назначения врио, стала как раз Совершаева.

"Беглов, в отличие от Совершаевой, ничего не понимает в политике и в СМИ, для него пространство внутренней политики - это как японские мультики, он примерно столько же про это знает", - говорит человек, сотрудничавший с ним на посту полпреда СЗФО.

Перед назначением Совершаевой и других вице-губернаторов Беглов изменил устав города - так, чтобы врио губернатора имел право увольнять и назначать себе заместителей (раньше это мог делать только действующий губернатор). Это при их назначении Беглов ушел из зала заседаний заксобрания.

В итоге за него "дала сдачи" Совершаева, обвинив депутатов в желании "хайпануть".

К этому моменту ее уже называли неформальным руководителем предвыборного штаба Беглова и его правой рукой.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption "Лопату Беглова" придумали технологи Пригожина. Февраль 2019 г.

Дядя Саша с лопатой

Таких сильных снегопадов, как в нынешнюю зиму, в Петербурге не было с сезона 2010-2011 года. А из-за гололеда и падения сосулек, по официальным данным, за зиму пострадали около 4000 человек, один погиб.

Еще в недавнем прошлом незаметный аппаратчик, Беглов под камеры стал устраивать показательные разносы подчиненным за плохую уборку снега. И пригрозил выдать главе каждого района по орудию труда с надписью "лопата Беглова", чтобы те помогали дворникам.

Спустя день чиновникам Смольного и районным главам действительно раздали лопаты, на которых красовалась надпись "лопата Беглова". Их обладатели позировали на фотографиях в СМИ и социальных сетях.

Петербуржцы шутили над лопатами - в основном недобро: обильные снегопады и сильные холода в городе стали настоящим бедствием.

Незатейливый креатив с лопатами принадлежит политтехнологам из структур предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", рассказывал "Коммерсант".

Связанные с Пригожиным сотрудники "фабрики троллей" придумали для Беглова не только лопату. В середине ноября на YouTube появился 45-секундный мультфильм под названием "Дядя Саша". В нем нарисованный персонаж, как две капли воды похожий на Беглова, с ленточкой с надписью "губернатор" обнаруживает, что чиновник скрывает от него жалобы молодежи. Чиновник все отрицает. "Правду говорю, чтоб мне провалиться!" - говорит он и проваливается сквозь землю.

"Никуда от этих лжецов не деться, а садики мы обязательно построим", - заключает персонаж по имени Александр Дмитриевич (именно так зовут Беглова).

На самом популярном российском сайте с бесплатными видео и программами, заблокированном по требованию правообладателей, баннер "Беглов рассказал, что ждет пенсионеров Петербурга" соседствует с рекламой казино и букмекерских контор. Также там можно встретить баннеры "Срочные новости для пенсионеров Питера! Что задумал Беглов?" и "В Петербурге назревает "транспортная революция"".

Все эти баннеры через рекламные сети Adskeeper и MGID ведут на материалы издания "Невские новости", позитивно описывающие действия новой администрации Смольного и, по данным РБК, связанного с "фабрикой медиа" Евгения Пригожина. Фраза "Что задумал Беглов" часто предваряет рекламные видео в соцсети "ВКонтакте" и "Инстаграме". В них рассказывается о новых школах и больницах, которые откроются в Петербурге в 2019 году.

Структуры Евгения Пригожина называют одними из "подрядчиков" на пиар Беглова. Но сотрудничают они не впервые.

Сблизиться с Бегловым и его правой рукой Совершаевой Пригожин мог во время президентской предвыборной кампании, говорит человек, сотрудничавший с полпредством в СЗФО. В 2018 году перед полпредом стояла задача провести президентские выборы. Сотрудничество со структурами Пригожина оказалось взаимовыгодным: те получали деньги и работу, а Совершаева - дополнительный инструмент влияния и внештатных сотрудников. В штате самого полпредства на всю деятельность, связанную с внутренней политикой, было предусмотрено всего несколько человек.

У Пригожина могла быть и другая причина поддерживать Беглова. У него не сложились отношения с предыдущим губернатором Полтавченко, говорит бывший чиновник Смольного. В частности, Пригожин был недоволен отказом городского правительства согласовать мегапроект по намыву территорий в Финском заливе.

Би-би-си направила запрос в группу компаний "Конкорд".

Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption Беглов и Полтавченко оба родились в Баку. Октябрь 2018 года

Вся президентская рать

По объему ресурсов и масштабу усилий кампанию врио губернатора можно сравнить с предвыборными кампаниями мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Приморья Олега Кожемяко. При этом официально выборы еще не назначены, а Беглов не объявлял о желании баллотироваться на этот пост. 14 марта он говорил, что еще не определился по поводу своего участия в выборах.

Мультипликаторы и креативщики Пригожина - далеко не единственные, кто задействован в еще официально не стартовавшей кампании Беглова. В его поддержку созданы десятки аккаунтов в социальных сетях, каждое его действие широко освещается в СМИ, а в Санкт-Петербурге высадилась группа московских политтехнологов.

Кампанией Беглова лично занялись главные чиновники, отвечающие в Кремле за губернаторские выборы - начальник управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин и начальник управления по взаимодействию с госсоветом Александр Харичев. Так, Ярин проводит совещания с главами районов и муниципалитетов, на которых обсуждает предстоящие выборы, писал "Коммерсант".

За неполные полгода Путин уже дважды (если не считать встречу при назначении) встречался с Бегловым - такой чести удостаивается далеко не каждый глава российского региона. Врио губернатора успел пообщаться со всеми топ-менеджерами госкомпаний и федеральными министрами.

Даже матчи главной петербургской футбольной команды "Зенит" стали площадкой для продвижения Беглова. Став врио, Беглов начал посещать матчи футбольной команды. В трансляциях матчей по "Матч ТВ" его лицо показывают после голов и удачных моментов. "Миллера [главу "Газпрома", владельца клуба] раньше показывали раза два за матч, а Беглова сейчас показывают раза по четыре", - говорит один из давних болельщиков клуба. Раньше такой любви Беглова к "Зениту" наблюдатели не замечали. Пресс-служба "Матч ТВ" не ответила на запрос Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption Официально Беглов не объявлял о своем выдвижении на выборах губернатора. Ноябрь 2018 г.

Борьба за 50%

Узнаваемость Беглова при назначении его врио губернатора была почти нулевая, говорят собеседники Би-би-си, близкие к Смольному.

Во время работы в Петербурге он особенно публичен не был, а после переезда в Москву в СМИ Беглов появлялся лишь в связи с темой казачества или церкви или из-за своих одиозных высказываний.

Например, на лекции в Политехническом университете Беглов заявил, что Госдеп США управляет сознанием родителей школьников и что Россия должна создать новую атомную бомбу. А общаясь со студентами в Коми, Беглов сказал, что студенты должны стать успешными, чтобы платить пенсии старшему поколению.

"Его помнили только в политических кругах в Петербурге, потому что там годами сидят одни и те же люди. Как политика его не могли помнить - так же, как не помнили Полтавченко, когда его назначили губернатором", - говорит депутат заксобрания Максим Резник.

Сейчас электоральный рейтинг Беглова ниже 40%, говорит собеседник, близкий к предвыборному штабу (точную цифру он сказать затруднился).

"Он очень сложный "пациент" - очень консервативный, ему наплевать на электорат, он хочет все делать по-старому, поэтому влипает во всякие истории типа "лопаты Беглова". Чтобы победить, он должен разве что ребенка спасти из горящего дома", - говорит собеседник. По его словам, никакого другого кандидата на должность губернатора Петербурга у Кремля нет, поэтому его будут поддерживать до конца.

Но собеседник Би-би-си, близкий к Кремлю, говорит, что многое будет зависеть от того, какой поддержкой горожан он заручится до мая, когда начнется официальная процедура выдвижения на выборы. По его словам, к маю Беглову надо получить хотя бы 50% поддержки - в ином случае, на выборы может быть выдвинут и другой кандидат.

По его словам, пока план таков, что сильных конкурентов Беглову до выборов не допустят. "Из ярких оппонентов может быть, например, Ксения Собчак, если с ней удастся договориться. Зависит от условий, которые она выставит", - рассуждает собеседник. Собчак несколько дней назад информацию о своем выдвижении на выборы губернатора Санкт-Петербурга назвала в своем телеграм-канале "полной ******" (чушью).

Помимо рекламы и бессчетного количества медийных ресурсов в помощь Беглову могут применить и систему "Мобильный избиратель", позволяющей избирателям прикрепляться к другим участкам через сайт госуслуг, рассказали Би-би-си два источника, которым предстоит проводить выборы в одном из районов города. Власти могут неофициально попросить бюджетников голосовать по месту работы, а не по месту регистрации: это позволят эффективнее контролировать голосование.

Правообладатель иллюстрации GOV.SPB.RU Image caption Подконтрольные Смольному СМИ уже называют Беглова "действующим губернатором". Март 2019 г.

"Частный характер"

Взяв в руки лопату, высказываясь о законе о митингах, проводя время на футбольных стадионах, Беглов, тем не менее, сохранил свою главную черту - закрытость и непубличность.

Несмотря на огромное количество сообщений и сюжетов о нем, лично к врио главы Санкт-Петербурга допускаются только лояльные ему СМИ: телеканал "78", телеканал "Санкт-Петербург", "Пятый канал", СМИ под брендом МИЦ "Известия", "РЕН ТВ" и другие аффилированные с городом и НМГ медиа.

Там его называют его не временно исполняющим обязанности, а действующим губернатором, руководителем города, градоначальником. А на любые мероприятия с участием Беглова не аккредитовывают никого, кроме журналистов перечисленных изданий.

За пять месяцев корреспондент Би-би-си направила 10 запросов с просьбой об интервью и аккредитации на мероприятия с участием Беглова и ни разу не получила ответа. В ответ на последний запрос - трехстраничный список вопросов о биографии и работе врио губернатора, а также Любови Совершаевой - Би-би-си получил короткий ответ от пресс-службы: "Вопросы не касаются деятельности правительства Санкт-Петербурга, носят частный характер и выходят за пределы официальных полномочий".

Image caption Беглов обещал позвонить корреспонденту Би-би-си, но так этого и не сделал. Февраль 2019 г.

Корреспонденту Би-би-си удалось поймать Беглова только на послании президента Федеральному собранию 20 февраля. На вопрос о том, почему администрация губернатора не отвечает на запросы журналистов и не аккредитовывает на мероприятия никого, кроме сотрудников подконтрольных Смольному СМИ, Беглов сказал, что ему ничего об этом не известно.

"СМИ - это отрезвляющий душ для любого политика, это возможность не заблудиться - в том числе для меня", - заявил Беглов.

В ответ на просьбу корреспондента Би-би-си дать ей интервью Беглов попросил у нее визитку и сказал, что ей позвонят.

За почти месяц, прошедший с тех пор, никто так и не позвонил.

При участии: Светланы Рейтер, Петра Козлова, Андрея Захарова, Андрея Сошникова, Елизаветы Сурначевой

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