Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

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В марте 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Русская служба Би-би-си рассказывает в шести графиках о том, как Крым изменил Россию, а Россия - Крым.

Аннексия Крыма

В 2014 году - в год аннексии Крыма - впервые с начала века в России упали реальные доходы населения. Это началось осенью 2014 года. И к текущему моменту реальные доходы падают шестой год подряд.

Что к этому привело?

Сразу после аннексии Крыма Россия столкнулась с западными экономическими санкциями. Затем они расширялись - из-за конфликта на востоке Украины и катастрофы Boeing 777.

Не облегчали ситуацию и действия российского правительства: в августе 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив ввоз в страну мясные и молочные продукты, овощи и фрукты из Европы, США, Норвегии, Канады и Австралии. Это стало ответом на антироссийские санкции.

Один их самых известных продуктов, попавших под запрет, стал сыр. Кроме него, российские власти запретили ввозить норвежский лосось, овощи и фрукты, мясную продукцию.

Во второй половине 2014 года случился обвал цен на нефть. Если в июне они достигли пика в 115 долларов, то в конце года Brent стоил чуть более 55 долларов за баррель.

За падением цен на нефть последовал и резкий обвал курса рубля.

Контрсанкции и падение курса рубля разогнали инфляцию. В 2014 году она составила 11,4% и стала самой высокой после 2008 года. А на продовольственные товары, попавшие под контрсанкции, цены выросли еще сильнее - почти на 18%.

В целом, по подсчетам Bloomberg, ВВП России в 2018 году оказался на 10% ниже, чем это можно было бы прогнозировать в конце 2013 года. Конкретно влияние санкций аналитики агентства оценили в 6%, падение цен на нефть - в 4%.

"Санкции и контрсанкции оказали влияние на экономику, но все-таки этот эффект имеет не первостепенное значение по сравнению с падением стоимости нефти", - считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

Новый дотационный регион

Крым пополнил список самых небогатых регионов России, которые нужно было поддерживать деньгами из федерального бюджета.

Плюс Россия получила еще один "социально неблагополучный регион" - с высокой долей тех, кто живет за чертой бедности.

В первые годы после присоединения из федерального бюджета активно выделялись средства на то, чтобы довести крымские социальные выплаты до российского уровня, а также наладить ситуацию с крымским бюджетом.

До сих пор две трети крымского бюджета составляют поступления из Москвы. В "рейтинге дотационности" Крым сейчас идет сразу после регионов Северного Кавказа и Тывы. В прошлом году Крым получил 120,7 млрд рублей из федерального бюджета. Это больше, чем Якутия (81 млрд рублей) и Дагестан (80,8 млрд рублей).

Sergey Malgavko/TASS На развитие Крыма Россия потратила в 2015-2018 годах 488,5 млрд рублейиз федерального бюджета по федеральной целевой программе Источник: fcp.economy.gov.ru

"В 2011-2013 годах основными источниками доходов бюджета Крыма были трансферты из центрального бюджета [Украины], более 50% доходов всего, - комментирует Наталья Легеева, аналитик S&P Global Ratings. - Начиная с 2014-го доля безвозмездных перечислений в бюджет республики резко возросла и в 2018 году составила почти 70% доходов бюджета. По нашим оценкам, большая часть трансфертов (52%) идет на финансирование инфраструктуры, жилого фонда и транспорта".

Почти пятая часть жителей Крыма имеет доходы ниже прожиточного минимума. Это примерно как в Якутии и Курганской области. У российского "антилидера" - Тывы - этот показатель в два раза больше.

Впрочем, согласно данным официальной статистики, материальное положение крымчан улучшилось по сравнению с 2013 годом. Расчеты РБК показали, что на одну зарплату в 2013 году среднестатистический крымчанин мог позволить 7,2 продуктовой корзины, а в 2018 году - 9,8.

"Цена победы"

Присоединение Крыма стало одной из причин роста рейтинга Владимира Путина, говорит политолог Аббас Галлямов.

Последовавшие за этим снижение уровня жизни и экономические проблемы снизить рейтинги уже не могли.

"Для россиян тот факт, что они живут плохо, не является новостью, они к этому привыкли. Зато в контексте присоединения Крыма впервые появилось "патриотическое" объяснение нашей бедности - Запад пытается поставить нас на колени, но мы ему успешно противостоим, а падение уровня жизни - это цена победы", - объясняет Галлямов.

С весны 2014 года вплоть до мая 2018 года более 60% людей на опросах отвечали, что проголосовали бы за Путина, если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье.

Максимум был зафиксирован в начале 2015 года - больше 70%.

Однако все изменилось в 2018 году. Снизился электоральный рейтинг, а вместе с ним - и рейтинг доверия президенту.

Сказались сразу несколько негативных событий - пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", повышение пенсионного возраста и увеличение НДС. Еще один негативный фактор - рост цен на бензин, который властям удалось остановить лишь во второй половине 2018 года.

Отказ от иллюзий

После аннексии Крыма жители полуострова начали рассчитывать на повышенный интерес к рынку недвижимости полуострова со стороны россиян, сказал Би-би-си Николай Пичуев, партнер агентства недвижимости АКГ.

Вместе с ожиданиями повышенного спроса цены начали расти. Повлияла и логистическая изоляция полуострова - возводить новостройки в Крыму стало дороже.

Уже к августу 2014 года цена на недвижимость в рублевом выражении была в полтора раза выше, чем в феврале 2014 года. Примерно такой же она была и в долларовом выражении.

Но после валютного кризиса рублевые цены продолжили рост, а долларовые почти вернулись к тому уровню, на котором были до присоединения.

Сразу после обвала курса рубля были случаи срыва сделок: у покупателей не хватало средств на покупку квартиры по новой цене, говорит Алла Мусиян, директор агентства недвижимости "РиэлтКрым".

"В сознании крымчан было ожидание, что сейчас придут россияне с материка с большими деньгами и купят все что угодно за любые деньги, но это заблуждение уже удалось преодолеть", - рассказывает она.

По ее словам, многие россияне, которые переезжают с материка, не могут позволить себе квартиры на южном берегу Крыма и предпочитают Евпаторию и другие населенные пункты, где недвижимость дешевле.

По мнению Пичуева, наибольшим спросом пользуется жилье в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Приехать дороже, но туристы едут

По данным официальной статистики, туристический поток на полуострове в 2018 году поставил новый рекорд (старый был в 2012 году, за два года до аннексии).

В 2018 году Россия с помпой открыла Крымский мост - один из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет. Теперь по нему в Крым добирается почти половина туристов. В прошлом году впервые доля тех, кто добрался сюда по земле (через Керченский пролив по мосту), превысила долю авиапассажиров.

До этого в Крым в основном добирались самолетом, и с каждым годом это становилось все менее доступным. Средний чек на авиабилеты на полуостров вырос на 38% по сравнению с 2013 годом, рассказала представитель сервиса бронирования авиабилетов Aviasales.

Аэропорт Симферополя единственный на полуострове принимает гражданские самолеты. Летом 2013 года он принимал самолеты более чем по 10-ти международным направлениям. Туда и оттуда летали пассажиры в Турцию, Израиль, Польшу, Азербайджан, Казахстан. Сейчас это только Россия. Но пассажиропоток по сравнению с 2013 годом вырос в пять раз - почти до 5 млн человек. Связано это отчасти с тем, что поезда на полуостров больше не ходят.

До аннексии отдохнуть на полуостров в основном приезжали жители Украины, к примеру, в 2013 году на них пришлось 65,6% приехавших. Теперь через наземную границу Крыма в страну въезжает 16% туристов, считают в минтуризма Крыма. Но украинские власти в этом сомневаются. Границу пересекают "в основном люди, проживающие в прилегающих районах и вынужденные ездить с гуманитарными целями", - говорил спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Российские власти стараются поддерживать турпоток. Так, с 2014 года госорганы и предприятия стали отправлять в Крым по путевкам сотрудников и детей. В 2014 году госкомпании попросил об этом Ростуризм. Согласились "Почта России", "Русгидро", "Роснефть", ВЭБ. Один из крупнейших тендеров на отдых в Крыму разыграло в 2014 году минтруда Чечни, отправившее детей отдыхать на море за 154 млн рублей.

Рост цен в Крыму оказался по карману не всем туристам из России.

"Сейчас Крым [для россиян] это внутренний туризм. И как любой внутренний туризм, он предполагает небольшой бюджет", - говорит житель полуострова Алексей, который раньше организовывал в Крыму велотуры.

Ему пришлось свернуть свой небольшой бизнес по организации велотуров, потому что после аннексии цены на продукты и прокат велосипедов выросли. Стоимость туров пришлось увеличить, и заказов почти не стало.

Без риса и сои

В апреле 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал. Через него в Крым поступала пресная вода из Днепра, которая обеспечивала больше 80% потребности региона.

Это сказалось на сельском хозяйстве Крыма - важной для полуострова отрасли, чей вклад в крымскую экономику превышает 10%.

Значительная часть воды использовалась для выращивания риса. Урожай 2014 года погиб, и больше в Крыму рис не выращивают.

Также пришлось отказаться от выращивания сои.

"Я выращивал бахчевые на 10 га. После перекрытия канала пришлось перейти на пшеницу. Многие вернулись к пшенице из-за отсутствия воды, кто-то стал бурить скважины", - говорит фермер из Джанкойского района Руслан Куртсеитов.

На пшеницу перекрытие Северо-Крымского канала не повлияло, говорит замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

По ее словам, последние четыре года удавалось получать урожаи выше, чем в не очень удачные годы украинского периода, но засуха 2018 года уничтожила большую часть урожая.

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