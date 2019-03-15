Полет "Союза" к МКС удался со второй попытки. Фотогалерея

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Российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох прибыли на МКС на борту корабля "Союз МС-12". Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС в октябре прошлого года, но тогда их ракета потерпела аварию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Отец Сергий освящает ракеты с 1998 года

Перед запуском ракету-носитель "Союз" освятил духовник "Роскосмоса", настоятель байконурского храма Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Сергий. Он освящает ракеты с 1998 года. В этот раз обряд пришлось перенести на сутки из-за проблем с одним из приборов системы управления ракеты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кристина Кох, Алексей Овчинин, Ник Хейг

В экипаж вошли россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на другом "Союзе" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя, а также американка Кристина Кох. После аварии Овчинин и Хейг прошли курс реабилитации.

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Для Кристины Кох это первый полет в космос, как и для Ника Хейга, если не считать октябрьскую экспедицию, закончившуюся аварийной посадкой. Алексей Овчинин успешно слетал к МКС в 2016 году.

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Планируемая продолжительность полета экипажа - 204 дня, однако один из двух американских астронавтов может задержаться на борту. В сентябре на МКС должен отправиться первый в истории космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов. Он проведет на орбите несколько дней, после чего вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-12". Командиром корабля, как и на старте, станет Алексей Овчинин, второе место займет один из американцев, третье - астронавт из ОАЭ. Третьему американцу придется задержаться и улететь позже с другим кораблем.

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Ракета с пилотируемым кораблем стартовала с Байконура в четверг вечером. "Союз МС-12" успешно вышел на орбиту и после шести часов полета состыковался с МКС.