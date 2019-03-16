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Зеленый чай может оказаться полезнее, чем вы думали

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Появились новые научные данные о том, что зеленый чай предотвращает ожирение и связанные с ним заболевания.

Группа биохимиков из Университета штата Огайо провела серию экспериментов, в ходе которых выяснилось, что мыши, которым давали двухпроцентный экстракт зеленого чая, обладали гораздо более здоровой бактериальной средой кишечника, чем контрольная группа.

"Наши результаты показывают, что зеленый чай способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, а это ведет к целому ряду полезных изменений, существенно снижающих риск ожирения", - объясняет ведущий автор работы, профессор Ричард Бруно.

Зеленый чай традиционно популярен во многих странах Азии, а в последние годы получил распространение по всему миру как важный элемент здоровой диеты. Он содержит антиоксиданты (катехины), которые, как считают многие ученые, повышают иммунитет и снижают риск сосудистых заболеваний.

Мыши, которых кормили едой с высоким содержанием жира, но с добавлением экстракта зеленого чая, набрали в весе в среднем на 20% меньше, а также показали большую восприимчивость к инсулину, чем животные, в рационе которых зеленого чая не было.

У мышей, получавших добавку, также наблюдалось снижение уровня воспаления кишечника и жировых тканей. Кроме того, зеленый чай препятствовал поступлению в кровь эндотоксинов, вырабатываемых микробами в кишечнике.

Количество экстракта зеленого чая, которое получали животные, эквивалентно 10 чашкам чая в день, говорит Бруно.

"Может показаться, что это очень много, но в некоторых странах такие объемы совершенно не вызовут удивления", - замечает он.

Китайский успех в термоядерных исследованиях

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В ноябре прошлого года китайские физики объявили, что экспериментальный усовершенствованный полупроводниковый токамак (EAST) - прототип термоядерного реактора - достиг температуры плазмы в 100 миллионов градусов по Цельсию.

С тех пор велись работы по реконструкции китайского термоядерного реактора, который принадлежит к типу токамаков (тороидных камер с магнитными катушками).

В минувшее воскресенье представитель китайской национальной ядерной корпорации Дуань Цзюру пообещал, что работы по созданию нового реактора HL-2M будут завершены уже в текущем году.

"Плазма искусственного Солнца в основном состоит из электронов и ионов. Современные токамаки достигли температуры электронов в своей основной плазме более 100 миллионов градусов по Цельсию, а температура иона составляет 50 миллионов градусов Цельсия. Как известно, именно ион генерирует энергию в устройстве", - объяснил Дуань.

По словам специалистов, китайский токамак HL-2M сможет достичь температуры ионов в 100 миллионов градусов Цельсия, что примерно в семь раз выше, чем реальная температура ионов нашего Солнца.

Если это произойдет, устройство сможет послужить прототипом для будущих термоядерных реакторов и сделает мечту ученых о неограниченной чистой энергии на шаг ближе к реальности.

Иберийский полуостров заселяли мигранты из Причерноморья

Правообладатель иллюстрации L Benitez de Lugo Enrich - Jose Luis Fuentes Sanch Image caption Костные останки Бронзовой эпохи свидетельствуют о резком изменении геномной структуры обителей древней Иберии

Миграция из центральной Европы на Иберийский полуостров в бронзовом веке оставила заметный след в ДНК современных испанцев. Таковы выводы масштабного исследования древних человеческих останков, найденных на территории Испании и Португалии.

Работа охватывает период около 8 тысяч лет: ДНК была получена из останков 403 жителей Иберийского полуострова, обитавших там между 6000 г. до н.э. и 1600 г. н.э.

Основной вывод исследователей состоит в том, что миграция Бронзового века привела к появлению на Иберийском полуострове выходцев из центральных районов Европы, генетический профиль которых полностью совпадает с обитателями причерноморских степей. Очевидно, это были кочевники-скотоводы, которые постепенно перемещались на запад в поисках новых пастбищ.

Исследователи провели анализ хромосомы Y - это та часть ДНК, которая передается от отца к сыну, поэтому ее можно использовать для отслеживания мужской линии. Оказалось, что к 2000 году до н.э. в генофонде жителей Иберийского полуострова "местные" хромосомы Y были почти полностью замещены генами пришельцев из центральной Европы.

Анализ всего генома показал, что в более поздние обитатели Иберии имеют в своей ДНК до 40% генетического материала, полученного от этих пришельцев.

Ученые изучили и генетические данные за период владычества мавров - с 711 по 1492 гг. н.э.

ДНК североафриканского происхождения присутствует в геномах испанцев с Бронзового века. Однако генетики пришли к выводу, что после Реконкисты состав ДНК обитателей южной Испании сильно изменился. Останки того времени показывают смесь североафриканской и иберийской ДНК в соотношении 50:50. Однако у современных обитателей Испании и Португалии северо-африканской ДНК осталось всего 5%.

Таким образом, современные испанцы и португальцы унаследовали около 50% своей ДНК от изначальных обитателей полуострова времен неолита, еще 25% - от древних охотников-собирателей, и 20% - от степных кочевников, пришедших сюда в Бронзовом веке.

Последним крупным вторжением, которое оставило заметный след в геноме испанцев и португальцев, было появление визиготов - в V веке нашей эры, после падения Римской империи. Это были племена, говорившие на языке германской группы, а генетически они были близки к выходцам из восточной Европы.

Именно визиготы основали в Иберии первые христианские королевства.

Перевоплощение на сцене заставляет актеров "терять себя"

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Получены новые данные о том, что происходит в сознании театральных актеров, исполняющих роли на сцене. Оказалось, что, по мере того как актер или актриса вживается в роль, центры мозга, ответственные за самосознания, заметно снижают свою активность.

Стивен Браун изучает когнитивную природу исполнительных искусства в канадском Университете Макмастера.

Возглавляемая им группа нейрофизиологов впервые провела сканирование головного мозга актеров в процессе игры. Для этого они обратились за помощью к профессиональным исполнителям, которые согласились пройти магнитно-резонансное сканирование (МРТ), одновременно отвечая на вопросы, которые требовали ответов от разных личностей: от собственного лица; от лица себя, но с английским акцентом; от имени друга; от имени Ромео или Джульетты.

Каждый из этих сценариев активизировал в мозгу актеров и актрис различные участки. Например, когда актерам приходилось думать о том, как на вопрос мог бы ответить их друг, активность в определенных областях лобных долей мозговой коры снижалась.

При исполнении шекспировских ролей были отмечены схожие явления, но при этом также снижалась активность долей, которые связаны с самосознанием. Обычно творческая деятельность - например, исполнение музыкального произведения или танца - усиливает активность этих зон, но в данном случае дело обстояло наоборот.

Как считает Браун, в процессе исполнения роли актеры могут терять ощущение себя. Почему это происходит, пока неясно - такие исследования пока только начинаются, а их методология не до конца разработана.