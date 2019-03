Image caption Повар рассказал, как похудел на 76 кг

Мишленовский повар Том Керидж сбросил 76 килограммов. Его максимальный вес достигал 190 кг, но с тех пор он сильно преобразился. Он рассказал, как ему это удалось.

В начале карьеры Керидж отдавал все свое время и энергию развитию собственного бизнеса. Он управлял несколькими мишленовскими пабами и открывал новые рестораны. Ему это очень нравилось, несмотря на то, что он работал по 90 часов в неделю.

"Быть шеф-поваром - это довольно рок-н-ролльно: работаешь и поздно вечером, и рано утром. Ты практически отказываешься от сна, потому что слишком занят работой и полностью отдаешься своему делу".

Такой бешеный темп жизни сказался на здоровье повара. Он был под постоянным давлением, пытаясь сохранить две мишленовские звезды, и в конце тяжелого дня хотел расслабиться - для этой цели служили еда и алкоголь.

"По ночам я не прекращал работать и не шел домой спать, так что алкоголь стал важной частью моей жизни", - говорит Керидж. Он признает, что питался не тем, чем нужно, и не вовремя. Часто ел по ночам.

"Я небрежно относился к тому, что ел и что делал со своим телом", - говорит повар. Осознание пришло незадолго до 40-летия.

Image caption Том Керидж работал по 90 часов в неделю и компенсировал усталость едой и алкоголем

"Я понял, что, если продолжу в том же духе, еще 40 лет я не проживу", - говорит Керидж.

В один день Керидж отказался от алкоголя и от продуктов с высоким содержанием сахара и углеводов. В последующие три года он сбросил 76 килограммов - 40% своего веса. Ему удается поддерживать здоровый вес по сей день.

Керидж считает, что одной из причин того, почему он так сильно набрал в весе, была его любовь к полуфабрикатам - готовым к употреблению блюдам из магазинов и ресторанов. Поэтому в своей последней книге "Перезагрузка: как приготовить вкусную еду дома" ("Fresh Start: How to Cook Amazing Food at Home") Керидж призывает читателей вернуться на кухню.

Вот пять главных советов для поддержания более здорового образа жизни от шеф-повара Тома Кериджа.

1. Не фокусируйтесь на "диете"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Выберите тот тип питания, который подойдет именно вам - чтобы вы могли так питаться всегда, а не только в течение короткого периода времени.

Многие думают, что смысл диеты в том, чтобы сбросить вес. На самом деле, все дело в регулярном питании.

2. Как можно больше двигайтесь

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Выберите вид занятий, который вам нравится, и занимайтесь, когда у вас есть время. Я провожу 6-8 часов в неделю в фитнес-клубе и еще пару часов в неделю занимаюсь плаванием.

Найдите что-то, что приносит вам удовольствие, и тогда вы будете делать это чаще.

3. Готовьте дома и используйте свежие продукты

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вместо полуфабрикатов закупитесь свежими продуктами, отправляйтесь на кухню и попробуйте поэкспериментировать с едой в свое удовольствие.

Все говорят, что у них слишком мало времени, но все дело в правильно расставленных приоритетах. Можно разделить приготовленную еду на порции и заморозить их на будущее.

4. Подключите друзей и семью

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Если вы хотите привести себя в форму и сбросить вес, расскажите об этом окружающим. Если они действительно ваши друзья, они вас поддержат и захотят помочь вам в этом.

Вовлекайте в этот процесс детей. Пусть вся семья перейдет на здоровый образ жизни.

5. Проявляйте силу воли в борьбе с соблазнами

Наверное, самое сложное - это сохранять силу воли, когда вам частенько будет хотеться попробовать "всего" один кусочек пиццы и мороженое, но с этим нужно бороться.

Как бы сложно ни было заставить себя пойти в фитнес-клуб, на пробежку или в бассейн, если вы сделаете это, вы будете прекрасно себя чувствовать и гордиться собой. Помните об этом, не останавливайтесь и проявляйте силу воли.