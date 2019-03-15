Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Полицейские охраняют место кровопролитного нападения в Новой Зеландии

Как минимум 49 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче, десятки тяжело ранены. Нападение на мечеть "Аль-Нур" в новозеландском Крайстчерче транслировались в интернете человеком, размещавшим посты онлайн под именем Брентон Таррант. Что нам о нем известно?

На кадрах шокирующего видео видно, что он без разбора стреляет в мужчин, женщин и детей с близкого расстояния в мечети "Аль-Нур".

Незадолго до нападения Таррант опубликовал так называемый манифест "Великая замена" ("The Great Replacement"): в нем он многократно возвращается к идее "белого геноцида".

В пятницу власти Новой Зеландии предъявили обвинения в убийстве мужчине 28 лет.

Правообладатель иллюстрации REUTERS

Кто такой Брентон Таррант?

Выложивший в есть манифест мужчина, как сообщают австралийские СМИ, жил в городе Графтон, в 600 километрах от Сиднея. Раньше он работал в спортзале.

"Он никогда не выражал никаких экстремистских взглядов и не вел себя как сумасшедший", - сказал местным СМИ его бывший начальник.

В документе "Великая замена", из 16 500 слов, говорится, что мужчина задумал нападение в 2017 году, во время визита в Европу.

К радикализации автора документа, как он утверждает, привело наблюдение за событиями в Европе. Он пишет о нападении 2017 года в Стокгольме, ответственность за которое взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России), и приход к власти во Франции Эммануэля Макрона.

В соцсетях и СМИ обратили внимание на странности и в именах, написанных на оружии, и в самом манифесте, опубликованном Таррантом. Например, в манифесте очень много ссылок на "Википедию".

Правообладатель иллюстрации Twitter/via REUTERS Image caption Нападавший исписал оружие и магазины именами и датами

"Манифест - сам по себе ловушка для журналистов, которые будут искать причины этого ужасающего преступления. В нем есть правда, есть ценные "ключи" к [причинам] радикализации стрелка, но они скрыты за слоями, другого слово не подберешь, "шитпостинга", - считает Роберт Эванс из Bellingcat.

Он имеет в виду, что автор мог намеренно собрать в одну кучу слишком много информации сомнительного качества - для троллинга, чтобы спровоцировать людей на эмоциональную реакцию и в конечном счете отвлечь внимание от сути.

Что за песня?

"Караджич, веди своих сербов в бой" - песня военизированных националистических подразделений, участвовавших в войне на Балканах 1992-1995 годов.

Эту песню исполняли подразделения во главе с боснийским сербом Николой Йоргичем, которого после войны арестовали в Дюссельдорфе по запросу международного трибунала. Йоргича обвинили в преступлениях против человечности и приговорили к пожизненному заключению.

Оригинальное видео, на котором сербские солдаты исполняют песню про лидера боснийских сербов, как считается, сняли в первой половине 90-х годов. Хотя не существует никаких официальных свидетельств этого, есть легенда, что Йоргич лично мог быть организатором съемок.

Караджич, которого восхваляют в песне, был приговорен к 40 годам тюрьмы за геноцид и военные преступления, совершенные во время войны, в том числе за организацию массового убийства более 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в городе Сребреница.

Правообладатель иллюстрации Twitter/via REUTERS

Надписи на оружии

Как видно из ролика, на обоймах, которые использовал нападавший, а также на его оружии, были написаны имена и названия.

Там называются исторические фигуры, противостоявшие Османской империи на Балканах. Например, там упоминаются черногорский генерал Марко Миланов Попович (1833-1901) и Лазарь Хребелянович (1329-1389).

На оружии можно разглядеть и другие названия и имена. В основном упоминаются люди, получившие сроки за убийства из-за ксенофобии.

Правообладатель иллюстрации Reuters

На одной из обойм было написано "за Ротерем". Это отсылка к скандалу, произошедшему в британском городе Ротерем, где до 1400 детей разного возраста на протяжении многих лет подвергались сексуальной эксплуатации мужчинами азиатского происхождения. Перед судом по этому делу в 2015 году предстали пять мужчин и две женщины.

Им было предъявлено более 60 обвинений в преступлениях, включая изнасилования и незаконное лишение свободы, совершавшихся на протяжении более 10 лет.

При чем здесь сербы?

В середине 2000-х идеи сербских националистов стали популярны среди "альтернативных правых " (альт-райт), выступающих за белый национализм.

Однако, как проследили журналисты Сербской службы Би-би-си, нет зарегистрированных связей между сербскими экстремистами и аналогичными движениями. Эксперты полагают, что связи могут поддерживаться через "даркнет". Широко известно лишь об участии сербов в конфликте на востоке Украины.

Media playback is unsupported on your device Почему стрелок в Крайстчерче выбрал сербскую песню: объясняет корреспондент Би-би-си

В 2018 году в Белграде вынесли приговоры 28 гражданам Сербии, участвовавшим в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов ДНР. Обвинения в "организации участия в вооруженном конфликте в иностранном государстве" предъявлены, в частности, Братиславу Живковичу - лидеру движения "четников" - так издавна называют себя сербские партизаны.

В своем многостраничном манифесте Брентон Таррант признался, что его вдохновлял Дилан Руф, застреливший девять афроамериканцев в церкви в американском Чарлстоне, и Андерс Брейвик.

Именно Брейвик, устроивший стрельбу в лагере на острове Утойя и взрывы в центре Осло, жертвами которых стали 77 человек, на суде признавался, что вдохновлялся в первую очередь сербскими националистами.