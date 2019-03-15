Прокремлевская молодежь попыталась провести свою "Монстрацию". И говорит, что это не плагиат

Правообладатель иллюстрации MGER Image caption "Молодая гвардия" добавила в абсурдистскую акцию немного традиционных ценностей

Прокремлевская молодежь скопировала известную новосибирскую акцию "Монстрация", добавив к оригинальной идее патриотизма и традиционных ценностей. Это не первый раз, когда провластные движения занимаются копированием чужих идей, однако их представители уверяют, что ничьих идей не крали и всего лишь "распространяют позитив".

На 8 марта представители "Молодой гвардии Единой России" провели акции, по стилистике копирующие новосибирскую "Монстрацию".

"Монстрация" - массовая художественная акция, придуманная Артемом Лоскутовым. Это шествие, участники которого несут абсурдистские и парадоксальные плакаты. Впервые акция прошла в Новосибирске в 2004 году, с тех пор она проводится ежегодно 1 мая, за 15 лет акция распространилась на многие города. Одна из главных черт "Монстрации" - ее подчеркнутая аполитичность.

Почти каждый год новосибирские организаторы сталкивались с проблемами при согласовании маршрута акции. В 2015 году Лоскутов был арестован на 10 суток после несанкционированной "Монстрации".

Как оказалось, этот формат приглянулся и политическим силам. "Молодая гвардия "Единой России" - это молодежное крыло партии парламентского большинства, а "Волонтеры победы" - созданная Кремлем молодежная организация, сыгравшая большую роль в поддержке Владимира Путина на последних президентских выборах.

"Возьму на ручки"

Внимание на плагиат обратил сам Лоскутов. Оказалось, что 8 марта во многих российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Тамбове, Саратове, Иркутске, Омске, Перми - активисты "Молодой гвардии" вышли на улицы, чтобы поздравить женщин. Акцию называли "Монстрацией" - по крайней мере так ее именовали в соцсетях и анонсировали сами участники.

Правда, лозунги акции были далеки от того, что обычно приносят участники оригинальной "Монстрации". Во-первых, обратил внимание Лоскутов, большинство шутливых лозунгов в разных городах оказались одинаковыми. "Девушки, спасибо за три выходных", "У моей бабушки самые вкусные котлетки" и так далее.

Всем своим видом участники шествия нарушили все принципы "Монстрации", написал Лоскутов: во-первых, акцию провели не 1 мая, во-вторых, использовали политическую символику. В-третьих, у участников "Монстрации" свои собственные лозунги.

"Когда людям раздают чужие одинаковые лозунги и одинаковые шарфики, они превращаются в подставки под эти лозунги и шарфики, это наоборот ДЕмонстрация", - написал Лоскутов.

Монстрация или шествие?

"Молодогвардейцы" плагиата не признают.

Организатор акции МГЕР в Уфе Люция Юлуева объяснила Би-би-си, что "Монстрация" - это "новый интересный формат акции", во время которой у жителей города "была возможность поздравить прекрасную половину человечества".

Руководитель отделения МГЕР в Санкт-Петербурге Александр Маликов сказал Би-би-си, что "про такой формат, как "Монстрация", сам недавно только узнал". Он называл свою акцию "массовое шествие с плакатами", в котором всего лишь хотел выразить "любовь к прекрасному полу".

МГЕР ни у кого никаких названий не воровал и не называет свои акции "Монстрацией", сказал Русской службе Би-би-си председатель координационного совета "Молодой гвардии" Денис Давыдов. "Мы на наших ресурсах название "Монстрация" нигде официально не используем", - добавляет он.

Однако и в пабликах соцсети "Вконтакте", и в СМИ, и в постах самих активистов МГЕР в соцсетях шествие называлось именно "Монстрацией".

По словам лидера МГЕР, участники акции 8 марта и журналисты сами начали использовать название "Монстрация" по отношению к акциям подобного формата.

"Если подобное название пошло в народ, то, я считаю, это же круто! У нас и внедорожники называют словом "джип", что на самом деле название конкретной марки. Разве это плохо для авторов названия?", - рассуждает Давыдов. Название оказалось шире, чем акция новосибирских художников 1 мая, отмечает Давыдов.

"Неполитическая акция" в честь аннексии Крыма

Оказалось, что копирование акции на 8 марта было не разовой акцией: молодогвардейцы собираются проводить подобные шествия и дальше.

Следующая "Монстрация" от МГЕР может пройти уже в годовщину аннексии Крыма. Несколько дней назад отделение "Единой России" в Республике Алтай опубликовало анонс "неполитической художественной акции монстрации "Крымская пятёра". Шествие проведут прокремлевские движения "Волонтеры победы" и "Молодая гвардия".

В анонсе шествия в социальных сетях предлагались такие лозунги как "Крым наш!", "Миру - мир, России - Крым!" и другие. На акцию надо было регистрироваться заранее, отдельно организаторы отмечали, что несогласованные плакаты использовать нельзя.

После того, как об этом написали местные СМИ, партийное отделение удалило страницу с анонсом и слово "Монстрация" из анонса, однако название сохранилось в социальных сетях "Волонтеров победы".

Руководитель МГЕР Денис Давыдов не ответил на вопрос Би-би-си, собирается ли движение проводить такую акцию по всей России.

"Надо выходить на улицы, когда что-то хорошо"

Давыдов не исключил, что такой формат акций может быть использован в будущем, но пока конкретных планов нет. "Подобный формат востребован. Поэтому, то что у молодежи востребовано, МГЕР будет проводить и в дальнейшем".

То же самое говорят и руководители других отделений. "Мы вообще планируем проводить это на регулярной основе по разным случаям. Потому что лучше выводить людей на улицы по позитивным моментам. У нас если выходят люди, то всегда с какими-то требованиями, с каким-то недовольством. Поэтому мы наблюдаем, что раз люди на улицу вышли, значит что-то плохо. Надо выходить на улицы наоборот когда что-то хорошо", - сказал организатор акции МГЕР в Башкирии Юрий Кабашов в эфире телеканала "Вся Уфа".

"Если будут какие-то подобные идеи, то конечно, безусловно, ничего плохого, позитивная повестка всегда приветствуется", - сказал Би-би-си руководитель МГЕР в Санкт-Петербурге Александр Маликов.

Плагиат идей

Это не первый раз, когда провластные движения копируют чужие инициативы, превращая их во всероссийские патриотические акции.

Так случилось с движением "Бессмертный полк", в рамках которого люди на 9 мая выходят на улицы с портретами воевавших родственников. В 2012 году акция впервые прошла в Томске по инициативе журналистов местного телеканала ТВ-2. Идея стала популярной, и в следующие годы акции стали проходить и в других российских городах, пока в 2015 году ее соорганизатором не стали "Волонтеры победы", и она не начала проводиться под чутким контролем властей и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

После того как "Бессмертный полк" начал проводиться под эгидой властей, его первоначальный смысл трансформировался: на акцию, которая задумывалась как добровольная и неполитическая, стали выходить по разнарядке, а пришедшим школьникам стали раздавать портреты героев СССР, о которых те ничего не знают, утверждали придумавшие "Бессмертный полк" томские журналисты.

Для власти и провластных активистов выгоднее заимствовать чужие хорошие идеи, чем придумывать собственные, но плохие, считает бывший сотрудник администрации президента, политолог Андрей Колядин.

"Если ты не можешь разрушить некое действие, возглавь его. Это совершенно очевидная вещь. Я бы хотел, чтобы наше правительство и провластные организации действительно собирали все самое лучшее со стороны того, что придумывает народ и талантливые люди в нем. Потому что это было бы правильнее, чем если они будут придумывать свои идеи сами, презентовать нам, а мы будем расстраиваться", - сказал он Би-би-си.

По его мнению, прокремлевские активисты решили взять в оборот "Монстрацию", чтобы акция перестала иметь тот оппозиционный характер, который она приобрела.

"Монстрация" и Бессмертный полк - это действительно яркие события, которые в определенный момент тронули души людей. В случае "Монстрации", я думаю, это было взято, чтобы это не несло столь разрушительного для власти характера, который стала приобретать "Монстрация", а "Бессмертный полк" - это просто очень хорошая идея. Я первый раз видел "Бессмертный полк" в Екатеринбурге с трибуны и, сознаюсь, я рыдал. Это действительно крепко задевает душу, хотя я не сентиментальный человек", - говорит Колядин.

"Мы организация с большим именем"

В разговоре с Би-би-си Лоскутов заявил, что МГЕР занимается профанацией и "имитирует "Монстрацию" как умеет": "Они, в общем-то, сделали классические показушные демонстрации и используют для них совершенно неподходящее и чужое название. В принципе, чего ещё ждать от организации, которая даже имя - "Молодая Гвардия" - украла и опошлила".

При этом подавать в суд на прокремлевских активистов Лоскутову, по его словам, не хочется.

"Судиться мне не хочется совершенно, но если МГЕР продолжит профанировать "Монстрацию", извращать и искажать это произведение, то есть, в юридических терминах - "порочить честь, достоинство и деловую репутацию автора" - я буду защищать её и себя всеми доступными способами", - сказал художник Би-би-си.

Лидер МГЕР Давыдов заявил, что слышал о претензиях к движению в связи с прошедшей на 8 марта акцией. "Если есть претензии к тем, кто подобные форматы называет "Монстрациями", пусть официально зарегистрируют название и публично запретят людям называть этим словом шествия!" - рассуждает он.

Руководитель МГЕР в Санкт-Петербурге Маликов также заявил, что слышал о претензиях Лоскутова, но ничего против него не имеет.

"О претензиях слышал. Ничего против ни Артема, ни других каких-то организаторов мы не имеем. У нас всегда полна голова различных идей, и у нас все-таки масштаб другой, согласитесь. Молодой человек в Новосибирске проводил какие-то акции", - сказал он, предположив, что Лоскутов специально раздул скандал, чтобы привлечь к себе внимание.

"Мы абсолютно ни на что не претендуем, мы довольно самостоятельная организация с большой историей и большим именем, которое мы себе заслужили", - заключил представитель МГЕР.