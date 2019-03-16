Правообладатель иллюстрации Mercury Image caption Поиски Мадлен Макканн продолжаются более 12 лет

В пятницу, 15 марта, на Netflix вышел восьмисерийный документальный сериал "Исчезновение Мадлен Макканн". Он рассказывает об одном из самых известных в Британии нераскрытых преступлений - родители на отдыхе в Португалии оставили дочь вместе с двумя близнецами спать, вышли в ресторан по соседству - и через полтора часа обнаружили, что девочка исчезла. Создатели сериала исходят из того, что Мадлен Макканн может быть жива.

Фильм начинается с реконструкции событий. Небольшой португальский поселок Прая-де-Луш на юге страны, берег моря, преимущественно белые дома с красными крышами. Местные жители говорят, что примерно до 1980-х здесь было самое безопасное место на Земле, а потом поселок стал перевалочным пунктом для наркотрафика из Марокко в страны Европы. В Прая-де-Луш появились банды, но на жизни туристов это не сказывалось - поселок был одинаково популярен среди португальцев и туристов. Большинство - из Великобритании и стран северной Европы.

Туристический комплекс Ocean Club - в основном, здесь останавливались представители среднего класса. Двух- и трехэтажные коттеджи, несколько бассейнов, детская площадка, пара баров и ресторан. В конце апреля сюда приехала большая компания англичан: семья врачей из графства Лестершир Кейт и Джерри Макканн с тремя детьми - Мадлен, Шоном и Амели, а также их друзья: семеро взрослых и пятеро детей.

Как пропала Мадлен Макканн

Каждый вечер около семи взрослые укладывали детей спать и шли ужинать в ресторан - в 50 метрах от дома, на первом этаже которого жила семья Макканн. Чтобы попасть в ресторан, им даже не надо было выходить на городскую улицу - достаточно было выйти через заднюю дверь дома и обогнуть бассейн. Так произошло и вечером 3 мая 2007 года, в предпоследний день отпуска. Столик у туристов ежедневно был забронирован на 20.30.

Кейт и Джерри Макканн раз в полчаса выходили проверять, все ли в порядке с детьми. Трехлетняя Мадлен спала отдельно; рядом, вдвоем на одной кровати, близнецы Шон и Амели - им тогда было по два года. Отец и мать заглядывали к детям дважды, все было в порядке. Около 22:00 Кейт Макканн приближалась к комнате - и вдруг перед ней от порыва ветра захлопнулась дверь. Она открыла ее и увидела, что окно в комнате открыто, а Мадлен пропала.

"Кейт кричала: "Мадлен пропала, ее нет!" А я думал - этого не может быть, - вспоминал в интервью Evening Standard Джерри Макканн. - Я начал обыскивать спальню, потом проверил всю квартиру, каждое место, где, я думал, она может быть: под раковиной в кухне, в шкафах - я просто не верил, что она [Кейт] говорит".

Кейт и Джерри Макканн вызвали полицию, она приехала довольно быстро, но ее действия сложно было назвать эффективными - исчезновение человека само по себе в Португалии не считается преступлением, которое надо расследовать немедленно, плюс - за разные преступления отвечают разные, плохо скоординированные между собой подразделения. Впоследствии британские СМИ много критиковали действия полиции: в квартире побывало не менее 20 человек, прежде чем она была оцеплена; вся комната была в грязных следах забегавших и выбегавших из нее людей. На то, чтобы отдать описание девочки в пограничную службу и морскую полицию, ушло больше десяти часов.

Утром 4 мая семья Макканн оповестила о произошедшем посольство Великобритании в Лиссабоне и МИД страны. Их друзья рассказали о пропаже девочки СМИ. К вечеру корреспонденты десятка британских изданий уже были в Прая-де-Луш. Первая серия "Исчезновения Мадлен Макканн" завершается документальными кадрами. Джерри Макканн одной рукой обнимает жену, другой держит текст заявление и фонарик, которым подсвечиваются фразы. Он просит вернуть дочь, кто бы ее ни забрал, и сообщить любую, даже самую незначительную информацию о ней.

В следующие 12 лет история Мадлен Макканн стала общенациональной. У всех основных британских таблоидов до сих пор есть специальные разделы, посвященные этому делу - и они обновляются минимум раз в несколько месяцев.

Как искали Мадлен Макканн

Сначала расследование вели португальцы, а группу возглавил начальник криминальной полиции региона Гонсалу Амарал. В ходе первых допросов Джейн Таннер, одна из спутниц семьи Макканн, рассказала, что примерно за полчаса до исчезновения девочки она выходила из ресторана - проведать своего ребенка. По пути она встретила знакомого, разговорилась с ним и увидела: по другой стороне улицы шел невысокий мужчина и нес ребенка в розовой пижаме. Спустя годы уже британская полиция пришла к выводу, что он не причастен к исчезновению Мадлен.

Следующими подозреваемыми стали сами Кейт и Джерри Макканн. Полиция заподозрила их в том, что они неумышленно убили свою дочь - дав слишком большую дозу снотворного, а потом избавились от ее тела. Якобы следы ДНК Мадлен Макканн были найдены в багажнике арендованного ими на время отпуска автомобиля. Муж и жена свою вину категорически отвергли - они заявили, что ни они, ни их дети не принимали никаких лекарств, а ДНК-анализ в португальской лаборатории провели со слишком малым количеством генетического материала, и, соответственно, вероятность ошибки была очень высокой. Подозреваемыми Макканн оставались до осени 2007 года, потом подозрения сняли - и они вернулись в Великобританию.

Ведший дело Гонсалу Амарал сам оказался замешан в преступлении: он скрывал, что его подчиненные пытали подозреваемую в убийстве 8-летнего ребенка в 2004 году. Его отправили в отставку, на пенсии он написал две книги, в которых пытался доказать вину родителей в гибели Мадлен Макканн. В ответ он получил судебные иски о клевете - и проиграл.

Кейт и Джерри Макканн с самого начала старались сделать поиск их дочери максимально публичным. Еще в мае 2007 года им даже удалось добиться короткой аудиенции у папы римского Бенедикта. Тот благословил их на поиск дочери. Семья создала специальный фонд, чтобы поиски продолжались, - только по иску против Амарала они получили около 1,2 миллиона евро. Кейт и Джерри Макканн также выиграли несколько судов у таблоидов, написавших, что они несут ответственность за исчезновение своей дочери. Кроме этого, фонду помогали добровольные жертвователи - среди них были как и другие заинтересованные в эксклюзивах таблоиды, так и, например, писательница Джоан Роулинг. Семья Макканн постоянно оставалась на виду, их дело обсуждали специалисты самой разной квалификации - от бывших полицейских до ясновидящих.

Правообладатель иллюстрации findmadeleine.com Image caption Предполагают, что так должна была выглядеть Мадленн Макканн в 9 лет

Тем не менее, расследование не продвигалось. В 2011 году возглавлявшая тогда британский Хоум-офис (министерство внутренних дел) Тереза Мэй инициировала новое дело об исчезновении Мадлен Макканн - им занялся Скотленд-Ярд совместно с португальской полицией. Основной версией стало похищение ребенка - но никаких заметных результатов добиться не удалось. Потенциальные подозреваемые либо были мертвы, либо доказывали свою непричастность к похищению. Среди подозреваемых газета Telegraph в 2016 году назвала внука Зигмунда Фрейда - умершего в 2009 году Клемента Фрейда, британского политика и телеведущего. После его смерти оказалось, что он причастен к эпизодам педофилии, и его семья признала это. Но члены семьи также сказали, что в дни пропажи Мадлен Макканн его не было в Португалии.

Живший в Португалии британский консультант по недвижимости Роберт Мурат, заподозренный таблоидами в причастности к преступлению, отсудил у них 600 тысяч фунтов стерлингов. В фильме Netflix он сказал, что это было самое чудовищное обвинение в его жизни.

"Главное - и самое несправедливое - в том, что после того, как завершилось первоначальное расследование в Португалии, никто по существу ничего не делал для розыска Мадлен, - говорил в интервью Би-би-си в 2017 году Джерри Макканн. - Я думаю, любому родителю было понятно наше желание убедиться в том, что все линии расследования доведены до логического конца".

Image caption Родители Мадлен Маккан отказались сниматься в сериале Netflix

В мае 2017 года, в десятилетнюю годовщину пропажи девочки, издание Independent суммировало все итоги расследования и назвало основные теории исчезновения Мадлен Макканн: похищение и вывоз за границу в рабство; убийство грабителем, который не ожидал застать в квартире детей; убийство девочки неизвестным педофилом; несчастный случай - ребенок мог проснуться, выйти на улицу и упасть в колодец для воды. "Участие родителей" также упоминалось изданием, но не как приоритетная версия. И все равно на каждую из этих теорий было слишком много сомнений и контраргументов.

В ноябре прошлого года британские власти продлили финансирование поисков девочки. По состоянию на тот момент, на расследование было потрачено более 11 млн фунтов. В 2019 году дело Мадлен Макканн остается одной их главных загадок Великобритании.

Что предполагают авторы сериала

Его главные герои - журналисты, начавшие писать об исчезновении девочки еще в 2007 году. С их помощью авторы сериала крайне подробно восстановили обстоятельства исчезновения Мадлен Макканн и последующее расследование.

Гонсалу Амарал остался при своем мнении: он отвергает претензии в адрес португальской полиции и по-прежнему не исключает, что родители сами могут быть причастны к исчезновению.

Бывший офицер британской полиции Джим Гэмбл, расследовавший пропажу девочки, говорит в сериале, что он "абсолютно уверен" - Мадлен будет найдена при его жизни. Он считает, что качество ДНК-тестов и систем распознавания лиц год за годом становится все лучше, и если использовать их, перепроверяя старые улики, можно найти что-то новое - и тогда все встанет на свои места. Его приоритетная версия - похищение девочки бандами, занимающимися торговлей людьми, - а раз так, то она может быть жива, и ее еще можно найти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мадлен пропала из гостиницы в туристическом комплексе поселка Прая-де-Луш

Журналисты и авторы книги "В поисках Мадлен" Энтони Саммерс и Роббин Суон рассказывают, что сумели найти в Португалии двух независимых друг от друга свидетелей, которые в 22:45 3 мая и в 6:00 4 мая 2007 года видели в окрестностях Прая-де-Луш мужчину и женщину с ребенком на руках, которые вели себя "крайне напряженно". Им также удалось найти копию бронирования столика в ресторане семьей Макканн и их друзьями - каждый день на одно и то же время, в 20:30. В бронировании было указано, что стол нужен именно на это время, так как до этого взрослые укладывают детей спать. Сопоставив все это, Саммерс и Суон предположили, что Мадлен Макканн была похищена парой, которая отчаянно хотела своего ребенка, но не могла завести его. И, утверждают авторы, возможно, у них был сообщник среди персонала отеля.

Случаи таких похищений известны - бывший глава американского "Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей" Эрни Аллен говорит, что таких историй только в США были десятки. Иногда детей находили через несколько месяцев, а иногда через годы. Он, как и Гэмбл говорит, что надеяться надо на современные технологии распознавания лиц, которые смогут опознать взрослого человека - даже если последняя его фотография, как в случае с Мадлен Макканн, была сделана в трехлетнем возрасте.

Родители - Кейт и Джерри Макканн - отказались сниматься в документальном сериале. В их заявлении говорится, что Netflix приглашал их, однако они "не понимали и не понимают, как сериал сможет помочь найти Мадлен", и считают, что он может даже помешать продолжающемуся расследованию. Они также сказали, что их взгляды в сериале не отражены, и предупредили, что других комментариев по этому поводу от них не последует.

Британская пресса отозвалась о сериале скептически. Guardian пишет, что фильм не произвел ожидавшегося от него эффекта: не развеял слухи и не прояснил все сомнения вокруг дела Мадлен Макканн. "Никаких новых фактов, мнений, озарений, даже точек зрения. Вместо этого мы видим пересказ всей истории и высказывания всех тех, кто и так выступает на каждую годовщину [пропажи девочки], ее день рождения и другие болезненные для семьи Макканн дни", - пишет телевизионный критик газеты Люси Мэнаган.