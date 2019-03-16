Что будет с корпорацией Boeing после двух катастроф 737 Max за полгода

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый полет авиалайнера Boeing 737 MAX 8 состоялся в январе 2016 года

Две авиационные катастрофы с участием авиалайнеров модели Boeing 737 Max за полгода поставили крупнейшую авиакорпорацию мира в положение, когда ей срочно необходимо восстановить доверие к безопасности ее продукции.

В настоящее время ведется расследование причин катастроф, а американские власти приостановили эксплуатацию самолетов этой модели по крайней мере до конца мая.

Корпорация Boeing прекратила поставки уже заказанных самолетов; при этом некоторые авиакомпании требуют выплаты им компенсации.

Некоторые из клиентов корпорации дали понять, что они могут отменить свои заказы.

Однако эксперты считают, что долгосрочные последствия этих трагедий на судьбы корпорации Boeing будут зависеть от результатов расследования причин этих катастроф.

Насколько важна модель 737 Max для корпорации Boeing?

Эта модификация прошла глубокую модернизацию и представляет собой новую версию предшественника из семейства Boeing 737 - серии New Generation.

Она стала самой успешной в коммерческом плане моделью в истории корпорации. Поставки ее заказчикам начались в 2017 году.

Во всем мире эксплуатировались около 370 самолетов этой модели, но портфель заказов на них составляет около 5 тысяч.

Авиаэксперт Ричард Абулафия считает, что хотя пока этот самолет не слишком распространен, будущие доходы от продаж имеют для корпорации Boeing огромное значение.

Он указывает, что стоимость одного самолета этой модели при заказе составляет 45-50 млн долларов, и корпорация уже сейчас получает доход от заказов, требуя выплаты депозитов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Европейский авиалайнер Airbus A320 Neo является прямым конкурентом самолета Boeing 737 Max

Что произойдет с заказами на модель 737 Max?

Корпорация Boeing временно приостановила поставки этих самолетов заказчикам, после того как Федеральное управление гражданской авиации США и другие регулирующие органы приняли решение о прекращении эксплуатации этих самолетов. Однако производство лайнеров продолжается, и у Boeing нет планов по замедлению темпов производства.

Однако некоторые заказчики уже заявили, что они могут отменить свои заказы.

Авиакомпания Garuda Indonesia заявила, что она может отменить свой заказ на 20 самолетов этого типа, а вьетнамская компания VietJet заявила, что её недавний заказ на сумму в 25 млрд долларов будет зависеть от результатов расследования. Компания Kenya Airways, по сообщениям, рассматривает возможность перехода на самолеты главного конкурента американской корпорации - европейского авиапроизводителя Airbus.

Конкуренция между этими двумя крупнейшими производителями всегда была очень жесткой. Модель А320 Neo корпорации Airbus является прямым конкурентом Boeing 737 Max. Однако переход от одного производителя к другому не является простым решением.

Обе корпорации имеют обширные портфели заказов, и, как отмечает издатель журнала Flight Global Грег Уолдрон, - это означает, что на исполнение новых заказов уйдут годы. "Просто переключиться на самолеты производства Airbus невозможно, потому что у этой корпорации имеется огромный портфель заказов, на выполнение которых потребуются годы", - отмечает он.

По его мнению, размер портфеля заказов на модель 737 Max означает, что этот самолет имеет стратегическое значение не только для корпорации Boeing, но и для всей отрасли в целом. Есть и другие причины, по которым переход от одного производителя к другому является непрактичным шагом.

"Речь идет еще и о подготовке пилотов, - говорит главный экономист консультационной компании Ascend Питер Моррис. - Пилоты бывают двух типов - те, которые прошли обучение для работы с самолетами Boeing, и те, кто может летать на Airbus".

Приборы и системы управления на самолетах этих двух производителей отличаются друг от друга, а пилоты должны проходить сертификацию на том или ином типе самолета, поэтому они не могут управлять тем типом самолета, на котором они не обучались.

Однако если самолеты 737 Max не смогут летать в течение длительного времени, некоторые заказчики столкнутся с задержкой своих заказов. Это может привести к пересмотру многих контрактов, что способно ударить по будущим доходам американской корпорации.

Так, российская авиакомпания-лоукостер "Победа" заявила, что будет заказывать другие самолеты вместо Boeing 737 Max, если к началу поставок в ноябре не решится проблема безопасности.

Некоторые авиакомпании уже заявили, что потребуют компенсации. Об этом, в частности, говорили норвежская Norwegian Air и чешский авиаперевозчик Smartwings.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На месте катастрофы в Эфиопии сейчас работают эксперты из США

Однако эксперт Ричард Абулафия считает, что корпорация Boeing сумеет справиться с такими затратами на выплату компенсаций. По его мнению, в самом худшем случае речь пойдет о выплате сотен миллионов долларов.

"Поскольку корпорация зарабатывает миллиарды долларов в год, это не станет серьезной угрозой ее финансовому благополучию", - считает эксперт.

Пострадают ли авиакомпании?

Так как в эксплуатации находилось относительно небольшое количество самолетов 737 Max, а отказ от их эксплуатации произошел не в пиковый период для отрасли, воздействие последних катастроф на мировую гражданскую авиацию пока что было относительно небольшим. Некоторые авиаперевозчики сумели быстро реорганизовать свою деятельность, найдя замену выведенным из эксплуатации самолетам.

Другие авиакомпании столкнулись с трудностями. Norwegian, например, утверждает, что ей пришлось использовать на трансатлантических маршрутах более крупные самолеты Boeing 787, каждый из которых заменяет собой два самолета 737 Max, что привело к изменению полетного расписания и объединению рейсов.

Однако если самолеты 737 Max останутся на земле в течение длительного времени, а поставки новых самолетов прекратятся, ситуация может осложниться.

Авиаперевозчики могут арендовать самолеты у лизинговых компаний на период высокой нагрузки. Типичный контракт на аренду самолета, когда он предоставляется "под ключ" с экипажем, эксплуатацией и страховкой, обходится в 3-3,3 тысячи долларов в час за более старую модель 737-800.

Можно также брать самолеты без экипажа и без эксплуатационных расходов, по цене около 230-330 тысяч долларов в месяц. Авиаперевозчики, которые рассчитывали на поставку новых самолетов, могут столкнуться снеобходимостью продления сроков эксплуатации старых самолетов или расконсервации ранее выведенных из эксплуатации лайнеров. Это может значительно увеличить стоимость эксплуатации авиатехники.

Одной из основных привлекательных сторон модели Boeing 737 Max является значительно меньшее потребление топлива по сравнению с предшествующими моделями.

"Авиакомпании могут столкнуться с ростом эксплуатационных издержек, - говори Питер Моррис. - Им придётся решать, как компенсировать эти издержки - за счет внутренних ресурсов или путем повешения цен на авиабилеты. В конце концов, рост тарифов на авиаперевозки будет неизбежным".

Media playback is unsupported on your device После Эфиопии: как "Боинг" переживет удар по репутации

Каковы финансовые потери Boeing на данный момент?

С момента катастрофы в Эфиопии капитализации корпорации снизилась на 25 млрд долларов в результате падения стоимости ее акций на 10%.

Долгосрочный ущерб будет зависеть от причины катастрофы. Если дело в дефектах программного обеспечения систем управления самолетом, расходы на их устранение будут меньшими, нежели на устранение крупных ошибок в конструкции самолета.

Ричард Абулафия считает, что если вторая катастрофа была вызвана теми же причинами, что и катастрофа самолета индонезийской компании Lion Air, это потребует "агрессивной замены" всего программного обеспечения, а также подготовки экипажей к возможным отказам систем.

Тем не менее, корпорации Boeing придется столкнуться с необходимостью восстановления доверия к ней со стороны потребителей. Редактор издания Flight Global Грег Уолдрон считает, что репутация американской компании уже основательно подорвана.

"Две катастрофы новой модели, на которую возлагаются такие надежды, за очень короткий период - это серьезный удар по их репутации. Особую сложность вызывает тот факт, что социальные сети наполнены сообщениями и комментариями по этому поводу. Всё теперь зависит от того, каким образом будет урегулирована эта ситуация".

Приостановка полетов Boeing 737 Max - не первый случай временного снятия самолетов с эксплуатации по соображениями безопасности.

Полеты другого самолета Boeing - 787 Dreamliner - были приостановлены в 2013 году из-за возгораний аккумуляторных батарей. Тогда инженерам удалось быстро устранить неполадки, и самолет возобновил полеты. Он до сих пор пользуется спросом, и число заказов на него не снижается.

Авиалайнер компании McDonnell Douglas модели DC-10 на ранних этапах своей эксплуатации имел проблемы с безопасностью. В 1979 году он был выведен из эксплуатации после катастрофы, которая привела к гибели 271 человека.

Эта авиакатастрофа остается крупнейшей в истории гражданской авиации США, однако после реконструкции эти самолеты были снова введены в эксплуатацию и летали вплоть до 2017 года.