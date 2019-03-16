Кто и почему убил главу мафиозного клана Гамбино в Нью-Йорке?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Расследование убийства Кали продолжается

Картина убийства главаря гангстерского клана Гамбино Франческо Кали, которому через 13 дней исполнилось бы 54 года, постепенно обрастает новыми подробностями. Это первое заказное убийство босса нью-йоркской "семьи" с 1985 года.

Как сообщил на пресс-конференции глава следственного отдела нью-йорской полиции Дермот Шей, Кали по прозвищу Фрэнки Бой ужинал в среду, 13 марта, в кругу семьи, как вдруг в четверть десятого у его солидного дома из красного кирпича послышался звук удара.

Кали, которого, как предполагает следствие, выманили таким образом из дома, выбежал на улицу и обнаружил, что в его серебристый внедорожник Cadillac Escalade врезался пикап. Гангстер и мужчина, выскочивший из пикапа, обменялись какими-то фразами, а примерно минуту спустя незнакомец выхватил 9-миллиметровый пистолет и открыл огонь на поражение.

Кали пытался укрыться под внедорожником. Это породило первоначальную версию о том, что убийца сначала переехал его пикапом. Полиция подобрала на асфальте 12 гильз. По словам Шея, торс Кали был пронзен шестью пулями.

Кто-то из домочадцев гангстера позвонил в полицию, которая прибыла на место происшествия через две минуты. Кали был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

Могущественный человек

Род Кали происходит из Палермо. Сам он пользовался огромным авторитетом у тамошней мафии. "Оргпреступность в Италии рассматривает Кали как человека, обладающего влиянием и могуществом", - заявил федеральный прокурор Джои Липтон в 2008 году, когда Кали признал себя виновным в вымогательстве, за которое отсидел год и 4 месяца. Это был его единственный срок.

Правообладатель иллюстрации NYPD Image caption Кому не угодил Франческо Кали, пока неизвестно

Минюст США, видевший в Кали восходяшую звезду оргпреступности, пытался притормозить его вознесение на гангстерский Олимп. Когда он вышел на свободу, по условиям гласного надзора он не имел права без разрешения судебных властей видеться со своим дядей Джоном Гамбино. Последний умер своей смертью в 2017 году.

Следователи попросили у родных Кали видеозапись, сделанную охранной камерой видеонаблюдения. Получив отказ, они вернулись с судебным ордером.

Кончина Кали произвела ажиотаж в местных СМИ.

Не то чтобы нью-йоркские мафиози совсем перестали гибнуть от пуль. 59-летний Энтони Падрелла из того же клана Гамбино был арестован в четверг по подозрению в том, что якобы застрелил в октябре в Бруклине ростовщика мафии, 77-летнего Винченто Зито.

В октябре же в "Макдональдсе" для автомобилистов в Бронксе застрелили 71-летнего Сильвестра Зоттолу из клана Бонанно. Впоследствии в его убийстве был обвинен член уличной банды "Бладс".

Но эти преступления не привлекли и доли того внимания, которое пресса уделяет сейчас покушению на Кали. Это было первое убийство главаря гангстерского клана в Нью-Йорке за 34 года. В 1985 году киллеры, присланные знаменитым гангстером Джоном Готти по кличке "Франтоватый дон", застрелили у манхэттенского ресторана Sparks Stake House главу клана Гамбино Пола Кастеллано, чье место занял после этого заказавший его Готти.

Особняк Кастеллано находился неподалеку от дома Кали на Статен-Айленде, одном из пяти административных округов Нью-Йорка и единственном, в котором на выборах 2016 года победил республиканец Дональд Трамп. Видеокамеры на мостах не зафиксировали пикап, который камеры наблюдения запечатлели на месте убийства Кали. Из этого сделали вывод, что машина так и не уехала со Статен-Айленда на материк, а была оставлена на одной из местных автосвалок, где ее положили под пресс.

"Вы эту машину больше никогда не увидите, - сказал неназванный сотрудник правоохранительных органов газете New York Post. - Сейчас она размером с пень".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 2008 году Кали (справа) признал себя виновным в вымогательстве, за которое отсидел год и 4 месяца

Тихое место

И Кастеллано, и Кали проживали в тихом районе Тодт-Хилл, имеющем гангстерскую славу и поэтому безопасном: присутствие мафии обычно означает отсутствие уличной преступности.

"Мы знаем, что здесь гуртовалась мафия, - заметил телеканалу CNBC местный житель Уилл Куриторе. - И мы считали, что это самый безопасный микрорайон на Статен-Айленде".

"Только, видно, не для мафиози", - вставила его жена Карен.

Полиция, насколько известно, не разрабатывает версию убийства в ходе грабежа или перепалки по поводу ДТП.

Как сообщает хорошо информированная Daily News, часть следователей не исключает причастности к этому преступлению Джина Готти, брата покойного Джона Готти, который отсидел 29 лет за торговлю наркотиками и освободился полгода назад. По этой версии, 73-летний Джин, возможно, претендовал на роль крестного отца клана Гамбино и хотел избавиться от Кали, который, строго говоря, был не постоянным главой клана, а ВРИО.

В начале нулевых в Бруклине проходил процесс другого брата Джона Готти - Питера, на котором в качестве потерпевшего выступал свирепый на вид актер Стивен Сигал. Питер вряд ли активно участвует в разборках гамбиновцев, поскольку отбывает пожизненный срок.

"Русские бандиты"

Другие версии гласят, что Кали пал от рук своих же подчиненных, киллера-одиночки, имевшего на него зуб, или кланов-неофитов, ищущих места под гангстерским солнцем. Среди новоприбывших здешняя пресса называет русских или албанцев, но эта теория изобличает скорее влияние Голливуда, нежели имеет под собой оперативные данные.

"Русские" бандиты, во всяком случае, всегда занимали в США подчиненное положение, взаимодействуя с итальянской мафией, членов которой они называли "носатыми" или "курносыми" и, насколько известно, никогда на них не покушались.

Профессор Университа Сент-Джонс в Нью-Йорке Ховард Абадински сомневается, что Кали убили соратники по клану, поскольку он "не высовывался", планомерно поднимался по иерархической лестнице и "никого не убил, чтобы заполучить это место".

"Его будет трудно заменить", - сказал Абадински Daily News. Эксперт также не думает, что Кали заказал какой-то другой из пяти кланов нью-йоркской мафии, поскольку войны между ними практически закончились в начале 30-х, когда гангстеры Чарльз Лучиано по кличке Счастливчик и Сальваторе Маранзано по прозвищу Маленький Цезарь создали руководящий орган мафии, или Комиссию.

Она включала глав пяти нью-йоркских "семей" и главных гангстеров из Чикаго и Буффало, Нью-Йорк.

В течение десятилетий мафия почти полностью контролировала в Нью-Йорке такие отрасли, как бетонные работы и грузоперевозки, и имела оборот, который сравнивали с оборотом General Motors, подкупала политиков и полицейских и фигурировала в популярных фильмах и романах.

Как писал журналист Дэвид Маркус в статье, опубликованной в журнале Federalist на следующий день после смерти Кали, главари мафии были знаменитостами; правоохранительные органы часто их не беспокоили, а ФБР едва признавало, что они существуют.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дом, где жил Франческо Кали

Дискриминация?

Нежелание силовых структур всерьез взяться за мафию отчасти объяснялось ее пропагандистской кампанией, которую особенно активно вел крестный отец Джозеф Коломбо. Он трубил на всех перекрестках, что является честным американским бизнесменом итальянского происхождения, и что ФБР донимает его из чисто расистских соображений. В 60-х и начале 70-х годов итальянские организации в США успешно протестовали против использования термина "мафия".

По иронии судьбы, Коломбо застрелили в 1971 году на организованном им "митинге итальянской гордости".

Могущество мафии пошло на убыль к началу 80-х, в основном благодаря тому, что правоохранительные органы успешно внедрили в нее своих сотрудников, таких как Джо Пистон, изображенный потом в кинофильме "Донни Браско", и научились склонять мафиози к сотрудничеству.

Переломный момент наступил в середине 80-х, когда под руководством тогдашнего федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Рудольфа Джулиани был подготовлен так называемый "Процесс Комиссии". По делу проходили главы всех пяти нью-йоркских "семей", в том числе Кармин Персико по прозвищу Змея, занявший место Джозефа Коломбо и приговоренный к 139 годам лишения свободы.

Другим прозвищем Персико было Бессмертный, но он не оправдал его и скончался в тюрьме за шесть дней до убийства Кали.

Хотя изображать мафию жертвой предубеждений против американцев итальянского происхождения вышло из моды еще в начале 70-х, в наши дни этим аргументом успешно воспользовалась защита Джозефа Каммарано и Джона Дзанкокьо, чей процесс в манхэттенском федеральном суде закончился оправдательным вердиктом в день убийства Кали.

Прокуроры утверждали, что они руководят гангстерским кланом Бонанно, и обвиняли их в преступном сговоре и вымогательстве. Защита убеждала присяжных, что мафия давным-давно уничтожена, и что подсудимых несправедливо называют гангстерами из-за их итальянского происхождения.

Дженнифер Луис-Джун, адвокат Каммарано, которого обвинение изображало крестным отцом "семьи Бонанно", сказала в своем вступительном слове, что ее подзащитный лишь выглядит и звучит, как мафиозо из кино, но это не делает его членом мафии. Эта тактика защиты имела успех.

Прошлым летом та же Луис-Джун защищала российского вора в законе Раждена Шулая, но успеха не добилась - он был приговорен к 45 годам лишения свободы. Шулая подал апелляцию и до сих пор содержится в федеральной КПЗ в Бруклине.